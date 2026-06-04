Olivia Rodrigo dice estar ‘furiosa’ con el gobierno de EU por usar su música para promover deportaciones de ICE

La cantante se sintió muy enojada al descubrir que el Departamento de Seguridad Nacional de EU utilizó su canción

El uso de canciones pop en videos oficiales de la administración de Donald Trump ha sido un tema polémico desde que comenzó, y ahora la cantante Olivia Rodrigo habló en una nueva entrevista sobre el momento en que descubrió que el Departamento de Seguridad Nacional de E.U. había utilizado su tema “All-American Bitch” en una publicación relacionada con deportaciones de ICE. La cantante ahora explicó con más detalle por qué el uso de su música le pareció perturbador y ofensivo.

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¿Qué dijo Olivia Rodrigo sobre el uso de su canción?

En entrevista con Dazed, Olivia Rodrigo recordó que se enteró del video mientras revisaba su teléfono. Según relató, el Departamento de Seguridad Nacional había usado “All-American Bitch”, canción incluida en su álbum Guts de 2023, como fondo musical de una publicación con imágenes de agentes de ICE deteniendo a personas de color.

Olivia Rodrigo (Shutterstock)

La artista dijo que el hecho la enfureció. “Fue profundamente perturbador ver esa propaganda, y el hecho de que mi canción estuviera ahí me enfureció aún más,” declaró. Después añadió: “Lo que están haciendo es horrible, bárbaro y cruel. Me entristece mucho vivir en un país que piensa que eso está bien.”

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El video había sido publicado el 4 de noviembre del año pasado y promovía la autodeportación mediante la aplicación CBP Home. El mensaje del Departamento de Seguridad Nacional advertía: “VETE AHORA y realiza la autodeportación utilizando la aplicación CBP Home. Si no lo haces, enfrentarás las consecuencias.”

La primera respuesta de Rodrigo al video

Cuando el video comenzó a circular, Olivia Rodrigo respondió directamente en redes sociales. La cantante comentó en la publicación: “No uses mis canciones para promover tu propaganda racista y llena de odio.”

El uso de “All-American Bitch” resultó especialmente llamativo por el tono irónico de la canción. En el fragmento usado por el video se escuchaban líneas como: “All the time, I’m grateful all the time, I’m sexy and I’m kind, I’m pretty when I cry” (Todo el tiempo, estoy agradecida todo el tiempo, soy sexy y amable, soy bonita cuando lloro).

Dentro del contexto original del álbum, el tema funciona como una crítica ácida a ciertas expectativas impuestas sobre las mujeres jóvenes en la cultura estadounidense. En el video oficial, sin embargo, fue colocado sobre imágenes de detenciones migratorias.

La molestia de Rodrigo se suma a una discusión más amplia sobre el uso no autorizado de canciones populares en mensajes políticos. En este caso, la cantante rechazó que su obra fuera asociada con una campaña de deportaciones promovida por el gobierno.

Una estrategia que ya ha provocado críticas de otros artistas

El caso de Olivia Rodrigo no ha sido aislado. La administración de Donald Trump ya ha utilizado música y referencias de la cultura pop en otros mensajes oficiales, una práctica que también ha provocado respuestas públicas de artistas afectados.

Sabrina Carpenter fue otra de las artistas que se quejaron por el uso de su música en la propaganda del gobierno de Trump (imagen: Getty)

Sabrina Carpenter criticó al gobierno después de que el DHS utilizó su canción “Juno” en un video pro-ICE difundido en diciembre. La cantante respondió en redes sociales: “Este video es malvado y repugnante. No me involucren ni a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana.”

También Kenny Loggins reclamó el uso de “Danger Zone”, canción asociada con ‘Top Gun’, en un video de la Casa Blanca. En una declaración compartida con Variety, el músico afirmó: “Se trata de un uso no autorizado de mi interpretación de «Danger Zone». Nadie me pidió permiso, el cual habría denegado, y solicito que mi grabación en este video sea eliminada de inmediato.”

Estos episodios muestran cómo la administración ha recurrido de forma constante a canciones, películas y figuras de la cultura popular para reforzar mensajes políticos. En el caso de Rodrigo, la cantante dejó claro que no quiere que su música sea utilizada para promover políticas migratorias que considera crueles.

Con información de Variety.

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