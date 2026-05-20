Cannes 2026: Pedro Almodóvar dice que Europa jamás deberá someterse a Donald Trump y pide la liberación de Palestina

Aunque Pedro Almodóvar llegó a Cannes 2026 con Amarga Navidad y no decepcionó al público, su aparición en el festival no solo trató de cine. El director español aprovechó la prensa de su nueva película para hablar sobre censura y miedo político, así como el papel moral de los artistas ante la violencia en Gaza.

La cinta, presentada en competencia por la Palma de Oro, recibió una ovación de seis minutos y medio. Aun así, Almodóvar hizo de su conferencia una defensa del arte como voz pública cuando los gobiernos y las empresas están tan obsesionado en imponer silencio.

Pedro Almodóvar habla sobre Donald Trump?

Sobre la censura que se vive ahora mismo en Estados Unidos y otros países, Almodóvar afirmó que “Europa jamás debe someterse a Trump”. El cineasta habló sobre el clima de temor que, a su juicio, debilita la vida democrática. “Esto nos afecta mucho”, dijo. A continuación procedió a hablar sobre el deber moral de los artistas:

Cannes 2026

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“No quiero juzgar a nadie, pero creo que los artistas tienen que alzar la voz sobre la situación en la que viven dentro de la sociedad contemporánea. Es un deber moral. El silencio y el miedo son síntomas de que las cosas van mal. Es una señal grave de que la democracia se está derrumbando. Por el contrario, los creadores deben expresarse… lo peor que podría pasar sería permanecer en silencio o ser censurados. Tenemos una obligación moral de hablar.”

El director español pide la liberación de Palestina

En la alfombra roja previa al estreno de Amarga Navidad en Cannes 2026, y antes de su conferencia, Almodóvar fue visto usando un pin con la leyenda “Free Palestine” o “Palestina libre”. Este acto no es una novedad entre las celebraciones del séptimo arte, pero el director español destaca por ser una de las figuras más populares que lo lleva a cabo en el festival italiano este año.

En días previos, durante una entrevista con Los Angeles Times, Pedro lamentó que hubiera pocas protestas durante la ceremonia de los premios Oscar 2026. Recordó a Javier Bardem como uno de los escasos artistas que habló, frente a las cámaras y en vivo, sobre la la liberación de Palestina:

“Fue bastante notable ver la transmisión de los Oscar donde no hubo muchas protestas contra la guerra o contra Trump. Quizá no fue el único, pero el único ejemplo real que recuerdo vino de un europeo, un amigo mío, Javier Bardem, quien sí dijo directamente: ‘Palestina libre’. La gente obviamente está muy asustada. Estados Unidos no es una democracia en este momento.”

Otras celebridades del cine que abogan por detener el genocidio en Gaza

Pedro Almodóvar en el set de Amarga Navidad

Javier Bardem es claramente una de las voces más activas del cine europeo en relación a Palestina. En los Oscar 2026 dijo “Free Palestine” al presentar una categoría, y en Cannes insistió en que el genocidio en Gaza es un hecho.

“Todo el mundo está empezando a darse cuenta, gracias a la generación más joven, que es más consciente de las situaciones que estamos viviendo casi directamente en nuestros teléfonos y otras pantallas, de que esto es inaceptable. No puede justificarse. Y no puede haber razón ni explicación para este genocidio. […] Puedes luchar contra ello, puedes intentar justificarlo, explicarlo. Ese es un hecho.”

Mark Ruffalo ha usado sus redes en varias ocasiones para pedir cese al fuego y protección para civiles palestinos. Su postura le ha generado críticas, pero también lo puso entre los nombres más activos del cine estadounidense en este tema.

Susan Sarandon también ha participado en protestas públicas por Palestina. Su caso se volvió uno de los más comentados porque perdió representación profesional tras declaraciones realizadas en actos propalestinos.

Otras estrellas como Tilda Swinton, Annie Lennox, Ramy Youssef, Cate Blanchett, Joaquin Phoenix y Riz Ahmed han firmado cartas o participado en llamados por un alto al fuego.

Con información de Variety.

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