‘Club Kid’: De qué trata la nueva película de Diego Calva y Cara Delevingne ovacionada en Cannes 2026

La edición 2026 del Festival de Cannes ya encontró una de sus primeras películas sorpresa. Club Kid, debut como director del comediante y actor Jordan Firstman, recibió una ovación de seis minutos tras su estreno en la sección Un Certain Regard, donde Diego Calva y Cara Delevingne forman parte de una historia sobre fiestas y soledad.

De qué trata Club Kid

Club Kid tiene como personaje principal a Peter, un promotor de fiestas venido a menos cuya rutina cambia por completo cuando aparece Arlo, un niño de 10 años que asegura ser su hijo. El protagonista vive atrapado entre excesos y una adultez que parece no terminar nunca. Jordan Firstman interpreta a Peter y también escribió y dirigió la película. El personaje de Diego Calva aparece como Oscar, trabajador social vinculado con el niño. Cara Delevingne es Sophie, una persona cercana al protagonista.

También participan Reggie Absolom como Arlo, Eldar Isgandarov como Nicky y la veterana Colleen Camp. Miss Benny aparece dentro del elenco secundario, junto a otros rostros relacionados con la cultura nocturna y musical de Nueva York.

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Club Kid tuvo su estreno mundial el pasado 15 de mayo en Cannes y fue un éxito total; el lanzamiento también se hizo viral por su alfombra roja, espacio donde Firstman se abalanzó sobre Calva para besarlo. Además de competir dentro de Un Certain Regard, también quedó nominado a la Caméra d’Or y a la Queer Palm.

Éxito en Cannes 2026 para Club Kid

La recepción en Cannes sorprendió incluso al propio Firstman. Tras terminar la proyección en el Théâtre Claude Debussy, el director rompió en llanto, volvió a besar a Diego Calva y levantó a Reggie Absolom para continuar con la celebración. Firstman ya era conocido por sus videos virales en Instagram y TikTok, además de apariciones en Hacks, Ms. Marvel y I Love L.A.. Pero Club Kid representa su salto más ambicioso hasta la fecha.

El filme fue rodado en 35 mm y cuenta con fotografía de Adam Newport-Berra. La música corre a cargo de Cristobal Tapia de Veer. A24 adquirió los derechos de distribución mundial luego de una puja donde participaron otros estudios y plataformas. El acuerdo rondó los 17 millones de dólares.

La línea etérea de Diego Calva

Cara Delevigne, Jordan Firstman, Reggie Absolom y Diego Calva en Cannes 2026

Diego Calva ha construido una carrera extraña dentro del cine y la televisión más recientes. El actor mexicano, de ahora 34 años, explotó internacionalmente con Babylon, de Damien Chazelle, donde interpretó a Manny Torres en esa Hollywood delirante y decadente que contó con la producción de Brad Pitt. En esa película, Calva también tuvo la oportunidad de trabajar junto a Margot Robbie; aunque el a nivel comercial el público despreció la propuesta de Chazelle (65 millones de dólares recaudados a nivel mundial), es claro que con el paso del tiempo se incrementará su rango como obra de culto.

Luego llegaron proyectos como Bird Box Barcelona, Familia de Medianoche, y On Swift Horses, donde su personaje mantiene un romance el de Jacob Elordi, la estrella de Euphoria nominada al Oscar en la última edición por Frankenstein de Guillermo del Toro. Calva también participó en Narcos: Mexico y El Secreto del Río, series producidas por Netflix en territorio nacional que abordan historias sobre problemáticas sociales.

Club Kid todavía no tiene fecha oficial de estreno comercial fuera del circuito festivalero, aunque A24 planea lanzarla internacionalmente tras su paso por Cannes.

Con información de Variety.

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