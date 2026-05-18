‘Harry Potter’: Actriz de Ginny Weasley abandona la serie de HBO tras la primera temporada

La nueva serie de Harry Potter en HBO Max tendrá un cambio importante antes de entrar a su segunda temporada y más vale que la cadena se apure. La producción deberá buscar a una nueva intérprete para Ginny Weasley, uno de los personajes que tomará mayor importancia conforme avance la adaptación televisiva.

La actriz de Ginny Weasley deja la serie de Harry Potter

Gracie Cochrane, quien interpretó a Ginny Weasley en la primera temporada, no regresará para la segunda parte de la serie. La noticia fue confirmada mediante un comunicado compartido por la actriz infantil y su familia.

“Debido a circunstancias imprevistas, Gracie tomó la difícil decisión de dejar su papel como Ginny Weasley en la serie de HBO, Harry Potter, después de la temporada 1″, indicó el texto. La familia Cochrane también agradeció la experiencia dentro del universo mágico:

Gracie Cochrane en el set de Harry Potter

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“Su tiempo como parte del mundo de Harry Potter ha sido verdaderamente maravilloso, y está profundamente agradecida con Lucy Bevan y todo el equipo de producción por crear una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy emocionada por las oportunidades que le esperan”.

La respuesta de HBO

HBO respondió con un tono cordial y respeta al 100% la decisión de Gracie y el resto de la familia Cochrane. El estudio también agradeció su trabajo dentro de la primera temporada de esta nueva adaptación.

“Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la siguiente temporada de la serie Harry Potter de HBO, y estamos agradecidos por su trabajo en la primera temporada de la serie. Le deseamos a Gracie y a su familia lo mejor”.

Con esto, la producción evita abrir especulaciones sobre razones personales y mantiene la explicación dentro del terreno de las “circunstancias imprevistas”. La primera temporada ya terminó filmación, pero la segunda se encuentra en preproducción en Leavesden Studios, el mismo complejo donde se filmaron las películas originales.

El rol de Ginny Weasley en los libros iniciales de Harry Potter

En Harry Potter y la piedra filosofal, Ginny aparece poco. La conocemos en la presentación de la familia Weasley, pero solo vemos la emoción de una niña que todavía no entra a Hogwarts. Ese papel cambia en Harry Potter y la cámara secreta, pues Ginny forma parte del gran misterio que amenaza a los estudiantes, luego de caer bajo una influencia peligrosa relacionada con el pasado de Lord Voldemort.

Gracie Cochrane junto a Alastair Stout (Ron) y el resto de los actores Weasley

La segunda temporada necesitará, a la velocidad de la luz, una actriz que pueda encarnar a Ginny Weasley y vivir las alegrías y horrores del mundo mágico de Harry Potter. Además, no olvidemos que en los libros finales, ya convertida en adolescente, Ginny se hace novia de Harry y años después, su esposa.

¿Quiénes actúan en la nueva serie?

La nueva versión televisiva tiene a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger, el trío que cargará la entrada a Hogwarts. El reparto adulto incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

También participan Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan y Elijah Oshin como Dean Thomas. Warwick Davis regresará al mundo mágico como Filius Flitwick.

La primera temporada llevará el título de Harry Potter y la piedra filosofal y contará con ocho episodios. El estreno está programado para el 25 de diciembre en HBO. Por el momento no hay fecha de lanzamiento para la temporada 2.

Con información de Variety.

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