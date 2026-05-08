Ladrones en el set de Harry Potter: HBO coloca microchips en escobas y varitas tras robos en el set

Parece que la magia no bastó para proteger los objetos de Hogwarts. La nueva serie de Harry Potter enfrenta un problema inesperado en su gigantesca producción de Leavesden. De acuerdo con The Sun, varios props desaparecieron del set, lo que llevó a HBO a implementar controles de rastreo para escobas, varitas, libros de hechizos y otros elementos usados durante el rodaje.

¿Qué pasó con los ladrones en el set de Harry Potter?

Parte del equipo comenzó a notar la ausencia de varios objetos empleados en una escena de banquete de Halloween dentro del Gran Comedor. Entre los artículos extraviados hubo calabazas, comida falsa, libros de hechizos, varitas y escobas. En una producción de esta escala, cada objeto responde a una continuidad visual y a un calendario de filmación; es decir, una calabaza decorativa o una varita aparentemente simple pueden retrasar una escena completa si desaparecen antes de tiempo.

Arabella Stanton, Dominic McLaughin y Alastair Stout (Foto: X)

El set de Leavesden, en Hertfordshire, carga además con una importancia enorme que seguramente los fans ya conocen. Ahí también se filmaron las ocho películas originales de Harry Potter con Daniel Radcliffe, por lo que cualquier objeto nuevo adquirirá valor para coleccionistas y fanáticos.

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Claro que la situación provocó molestia entre los responsables de la serie. Según la fuente, la producción advirtió que cualquier persona sorprendida llevándose objetos del set podría incumplir su contrato y ser retirada de Warner Bros. Studios.

Las medidas tomadas por la producción

Para frenar los robos, HBO colocó avisos en zonas de descanso del set. Una de las advertencias colocada en el set dice: “Los props de esta producción tienen microchip”. Por razones de inventario y seguridad, los objetos reciben seguimiento diario. Ahora cualquier movimiento fuera de su zona asignada debe contar con aprobación previa del departamento de utilería.

Los actores de la nueva serie

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter tendrá a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. Los tres fueron elegidos después de un proceso masivo de casting con miles de aspirantes.

El elenco adulto también llamó mucho la atención. John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Janet McTeer dará vida a Minerva McGonagall, Paapa Essiedu será Severus Snape y Nick Frost aparecerá como Rubeus Hagrid. La producción también incluye a Lox Pratt como Draco Malfoy, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Gracie Cochrane como Ginny Weasley y Johnny Flynn como Lucius Malfoy. Warwick Davis volverá al universo mágico como Filius Flitwick, papel que ya interpretó en la saga cinematográfica.

Foto: HBO Max

Francesca Gardiner es la showrunner, con Mark Mylod como director de varios episodios.

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¿Habrá segunda temporada?

La serie ya fue renovada para una segunda temporada, que adaptará Harry Potter y la cámara secreta. HBO y Warner Bros. buscan construir un proyecto largo, pensado para desarrollarse a lo largo de varios años… y confían plenamente en que será un éxito del streaming.

Esta primera temporada en desarrollo llevará el título Harry Potter y la Piedra Filosofal y adaptará el primer libro. Tendrá ocho episodios, lo que permitirá explorar pasajes que las películas dejaron fuera por razones de tiempo. La idea general de HBO es entregar una versión más fiel a las novelas de J.K. Rowling. La aspiración también eleva el nivel de vigilancia sobre vestuario, escenografía, criaturas, objetos mágicos y todos esos detalles que los fans suelen revisar cuadro por cuadro.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

La primera temporada de la nueva serie está programada para estrenarse el 25 de diciembre en HBO Max. El rodaje comenzó en julio de 2025. La segunda temporada tendría su producción en otoño de este mismo año.