‘Her Private Hell’: De qué trata la nueva película ‘lyncheana’ del director de ‘Drive’ que recibió una ovación de 12 minutos en Cannes 2026

Nicolas Winding Refn regresó al Festival de Cannes con una película salida de una pesadilla neón. Her Private Hell, su nuevo thriller de ciencia ficción y horror, dividió a la crítica y desconcertó a varios espectadores, pero aun así consiguió una de las ovaciones más largas del festival en esta edición.

El director danés, famoso por sus argumentos llenos de violencia, transformados en experiencias hipnóticas y rituales, volvió a caminar por la alfombra roja francesa una década después de El Demonio Neón. Le acompañaron Sophie Thatcher, Charles Melton y Diego Calva, quienes protagonizan una historia extraña y caótica.

De qué trata Her Private Hell

Aunque muchos asistentes salieron del Grand Théâtre Lumière intentando descifrar qué acababan de ver, Her Private Hell sí tiene una premisa. Una joven llamada Elle inicia la búsqueda de su padre dentro de una ciudad futurista cubierta por una niebla inquietante que arrastra una presencia mortal.

Kristine Froseth, Charles Melton y Sophie Thatcher en Cannes 2026 para el estreno de Her Private Hell

Por un lado está Elle, interpretada por Thatcher, moviéndose dentro de un hotel lujoso lleno de modelos y celebridades, en un ambiente glamouroso pero deliranto. Por otro aparece Private K, un soldado estadounidense interpretado por Melton, quien atraviesa una especie de infierno físico y emocional al buscar a su hija.

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De acuerdo con Variety, Refn construye ambos caminos como los fragmentos de un sueño roto. Las escenas no tienen una lógica lineal y son imágenes desperdigadas, en lugar de una seguir una narración convencional. Esa decisión artística provocó la comparación con David Lynch, especialmente con Twin Peaks: The Return.

La cinta fue escrita por Refn junto a Esti Giordani y representa su primer largometraje desde 2016. Entre medias, el cineasta desarrolló series como Too Old to Die Young y Copenhagen Cowboy, donde ya exploraba ese estilo hipnótico y estilizado.

Quiénes actúan

Además de Sophie Thatcher, actriz que ganó fama por Yellowjackets, Compañera Perfecta y MaXXXine, y Charles Melton, popular por Secretos de un Escándalo, la producción también reúne a Havana Rose Liu, Kristine Froseth y Dougray Scott. Diego Calva, quien ya tiene trayectoria gracias a Babylon y On Swift Horses forma parte del elenco como Nico.

El reparto incluye además a Shioli Kutsuna, Aoi Yamada e Hidetoshi Nishijima. Refn rodó entre Tokio y Copenhague, y utiliza tanto el inglés como japonés.

Sophie Thatcher en Her Private Hell

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La ovación en Cannes 2026

Her Private Hell debutó fuera de competencia en Cannes el 18 de mayo y recibió una ovación de doce minutos. Sophie Thatcher rompió en llanto mientras el público seguía aplaudiendo y Refn animaba a la sala levantando los brazos.

La ovación convirtió a Her Private Hell en una de las películas más comentadas del festival, aunque la recepción crítica permanece dividida. Algunos medios elogiaron la audacia visual, pero otros acusaron a Refn de perderse dentro de su propia obsesión estética. De una otra forma las reacciones están ahí.

El estilo visceral de Nicolas Winding Refn

Su carrera comenzó con la trilogía Pusher, dramas criminales daneses que revelaron una mirada seca sobre la violencia urbana. Más tarde apareció Drive, la película protagonizada por Ryan Gosling que convirtió a Refn en un fenómeno internacional y ganó el premio a Mejor Director en Cannes 2011. Después filmó Solo Dios Perdona, que fue abucheada en Cannes 2013.

Le siguieron las ya mencionadas El Demonio Neón, sobre el horror dentro de la industria de la belleza, y series como Too Old to Die Young. Con Her Private Hell, parece que Refn se desboca y lleva todas ssus obsesiones al límite. La película llegará a cines estadounidenses el 24 de julio bajo distribución de Neon. En Latinoamérica, Mubi obtuvo los derechos de distribución meses antes del estreno en Cannes.