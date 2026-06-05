Hollywood vs. la IA: ¿Quiénes son los cineastas que critican y los que apoyan el uso de inteligencia artificial?

La IA divide a Hollywood entre cineastas que la rechazan y otros que la ven como herramienta creativa

La inteligencia artificial ha causado una tormenta en Hollywood. En los últimos años pasó de ser una herramienta asociada con laboratorios tecnológicos a convertirse en un tema incómodo para directores, guionistas, actores, estudios y festivales. La pregunta ya no es, como lo fue hace años, si la IA llegará al cine, sino bajo qué condiciones, con qué límites y a costa de quiénes. En este contexto los cineastas han tenido que decidir de qué lado se ponen.

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El debate tampoco se divide de forma sencilla entre cineastas veteranos y nuevas generaciones. Algunos directores formados en el cine de efectos visuales la ven como una herramienta más dentro del proceso creativo. Otros, incluso jóvenes que vienen de internet y del trabajo digital, la rechazan por considerar que vacía de sentido el acto de crear. También hay casos intermedios: cineastas fascinados por su potencial técnico, pero preocupados por la posibilidad de reemplazar actores, escritores o artistas.

Guillermo del Toro (en contra)

Guillermo del Toro se ha convertido en una de las voces más tajantes contra el uso de inteligencia artificial generativa en el cine. Durante la promoción de ‘Frankenstein’, el director mexicano dejó claro que no tiene interés en incorporar esta tecnología a su trabajo, cuando le preguntaron por la IA generativa, respondió: “preferiría morir”.

Guillermo del Toro y Jacob Elordi en el set de ‘Frankenstein’ (imagen: Netflix)

Su postura no parte de un rechazo simple a la tecnología. Del Toro ha insistido en que el problema real no es la inteligencia artificial, sino lo que él ha llamado la “estupidez natural” de quienes la usan sin reflexión ética o artística. En ese sentido, su lectura conecta directamente con ‘Frankenstein’: la creación sin responsabilidad, el impulso de fabricar algo solo porque es posible hacerlo, y las consecuencias de confundir poder técnico con imaginación.

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Gareth Edwards (a favor)

Del otro lado aparece Gareth Edwards, director de ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’, ‘Godzilla’ y ‘Jurassic World: El Renacer’. Su caso es importante porque viene de un cine muy ligado a los efectos visuales y a la producción eficiente. Edwards ha defendido la IA como una herramienta que podría transformar la manera en que se preparan y desarrollan las películas.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el cineasta dijo sobre la IA: “Solo sirve para iterar y descubrir cómo debería ser la película, y luego, una vez que sepas lo que es, entra y comienza a hacerla tu película”. La frase resume bien su postura: la IA no sería el reemplazo de la película, sino una herramienta para explorar posibilidades antes de filmar. Aun así, su entusiasmo lo coloca claramente entre quienes ven la tecnología como una oportunidad para ampliar los recursos del cineasta.

‘Jurassic World Rebirth’ (imagen: Universal Pictures)

Kane Parsons (en contra)

El caso de Kane Parsons rompe con una idea fácil: que la resistencia a la IA viene solo de cineastas mayores o alejados de lo digital. Parsons surgió de YouTube, del terror de internet y de herramientas visuales hechas desde casa. Aun así, su rechazo a la IA generativa ha sido contundente.

El director de ‘Backrooms’ dijo a The Australian: “Si pudiera chasquear los dedos y hacer desaparecer la IA generativa para siempre, probablemente lo haría”. También reconoció que la IA podría tener aplicaciones en efectos visuales, pero dejó claro que no le interesa como proceso creativo. Para él, usarla no produce satisfacción artística. Su postura es especialmente relevante porque viene de alguien que sí entiende el trabajo digital desde adentro, no desde la nostalgia por un cine anterior.

Kane Parsons (imagen: A24)

Martin Scorsese (a favor)

Martin Scorsese se ubica en el lado de quienes están abiertos al uso de IA como herramienta. Su caso provocó debate porque se integró como asesor a Black Forest Labs, compañía especializada en generación visual, y ha experimentado con herramientas de IA para crear storyboards durante la preproducción.

Entertainment Weekly presentó su postura con una frase clara: “Tenemos que estar abiertos a cómo puede evolucionar”. Para Scorsese, la IA puede ayudar a comunicar de forma más precisa una visión visual antes de llegar al rodaje. Esto no significa que defienda una película hecha automáticamente por una máquina, pero sí lo coloca en el grupo de cineastas que consideran que la tecnología puede formar parte del lenguaje de producción, como antes ocurrió con otros avances técnicos.

Martin Scorsese (imagen: Getty)

James Cameron (a favor y en contra)

James Cameron no encaja del todo en un bando. El director de ‘Titanic’ y ‘Avatar’ ha defendido el potencial de la IA para reducir costos en películas de gran escala, sobre todo en producciones cargadas de efectos visuales. Cameron ve la IA como una posible vía para abaratar procesos y hacer más viables los blockbusters de alto presupuesto.

Pero su postura tiene un límite muy claro: la actuación humana. En declaraciones posteriores retomadas por distintos medios, Cameron ha advertido que una interpretación generada por texto le parece alarmante, porque elimina el centro emocional del cine. Por eso funciona mejor como figura “tibia” o ambivalente: está dispuesto a usar la IA para procesos técnicos, pero no para sustituir aquello que considera esencial en la experiencia cinematográfica.

James Cameron (imagen: Getty)

Seth Rogen (en contra)

Seth Rogen se ha colocado del lado crítico, especialmente cuando la conversación gira alrededor de guiones e historias. En Cannes, durante la promoción de ‘The Studio’, fue muy directo sobre quienes usan inteligencia artificial para escribir.

Varios medios recogieron su comentario: si alguien usa IA para escribir historias o guiones, “no debería ser escritor”. La frase encaja con una crítica más amplia a la automatización de la escritura. Para Rogen, el problema no está solamente en que una herramienta produzca texto, sino en la renuncia del escritor a mirar el mundo, tener una opinión, equivocarse, corregir y encontrar una voz propia.

Seth Rogen en la entrega de los Globos de Oro (imagen: Kevork Djansezian/CBS)

Peter Jackson (a favor)

Peter Jackson también ha defendido una postura favorable, aunque con condiciones. Durante Cannes, el director de ‘El Señor de los Anillos’ habló de la IA como una herramienta cinematográfica más. Según The Hollywood Reporter, dijo: “La IA, utilizada correctamente, es simplemente una herramienta como cualquier otra”.

Jackson viene de una tradición donde los efectos visuales, la captura de movimiento y la tecnología digital fueron centrales para construir mundos fantásticos. Por eso no sorprende que vea la IA como una extensión posible del trabajo técnico. Su defensa, sin embargo, depende de una condición: el uso correcto. No presenta la IA como sustituto automático del talento, sino como un recurso que necesita una intención creativa detrás.

Peter Jackson y Ben Lamm, con huesos de moa (Imagen: Colossal Biosciences)

Charlie Kaufman (en contra)

Charlie Kaufman entra del lado crítico, aunque su rechazo no se limita a la IA como herramienta. Su blanco es más amplio: Hollywood como maquinaria de producción de contenido vacío. En entrevistas recientes, el guionista y director ha relacionado el avance de la IA con una industria que ya estaba obsesionada con fórmulas, control y productos seguros.

En The Guardian, Kaufman dijo: “No voy a hacer eso”, al hablar de su negativa a poner “basura” en el mundo. En 2023, IndieWire también retomó su postura contra la idea de que Hollywood recurra a IA para producir más contenido desechable. Para Kaufman, el problema no es solo que una máquina escriba, sino que una industria sin imaginación la use para acelerar lo que ya hacía mal.

Paul Schrader (a favor)

Paul Schrader es uno de los nombres más provocadores del lado favorable. El guionista de ‘Taxi Driver’ y director de ‘First Reformed’ ha hablado con entusiasmo de la inteligencia artificial, incluso de la posibilidad de películas completas creadas con esta tecnología. De acuerdo con Variety, Schrader dijo tener “el guion perfecto para hacerse con pura IA”.

Su postura ha generado rechazo porque no se limita a usar IA para storyboards o efectos visuales. Schrader ha sugerido que podrían existir actores sintéticos y nuevas formas de autoría sin las restricciones tradicionales de producción. Para sus críticos, eso suena a amenaza laboral. Para él, en cambio, parece representar una posibilidad radical de control creativo.

Paul Schrader (Fotografía: Franck Ferville / Agence VU / Redux)

Darren Aronofsky (a favor y en contra)

Darren Aronofsky queda mejor en la zona intermedia. Su compañía Primordial Soup se asoció con Google DeepMind para proyectos audiovisuales asistidos por IA, y eso lo acerca claramente al grupo de cineastas que quieren experimentar con la tecnología. Google presentó la colaboración como una iniciativa de innovación narrativa, y Variety reportó el acuerdo entre Primordial Soup y DeepMind. No obstante, él asegura que no se trata de reemplazar a nadie, sino sólo de sumar.

La discusión apenas empieza. Lo interesante es que no hay un frente único: Guillermo del Toro, Kane Parsons, Seth Rogen y Charlie Kaufman ven en la IA una amenaza contra la creación humana o contra la escritura con sentido. Gareth Edwards, Martin Scorsese, Peter Jackson y Paul Schrader la miran como herramienta, aunque con distintos grados de entusiasmo. James Cameron y Darren Aronofsky quedan en medio. ¿A dónde nos llevará el futuro?

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