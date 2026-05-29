Jorge Gutiérrez, director de ‘El libro de la vida’ y ‘Maya y los tres’, abandona serie hecha con IA tras críticas

Hollywood todavía no termina de acomodarse frente a la inteligencia artificial (IA), y la animación ya resintió otro golpe. Jorge Gutiérrez, cineasta mexicano detrás de ‘El libro de la vida’, ‘El Tigre: The Adventures of Manny Rivera’ y ‘Maya y los tres’, decidió retirarse de un proyecto de Amazon MGM Studios después de que su participación en una serie generada con IA provocara críticas entre artistas y seguidores de su trabajo.

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¿Qué era ‘Punky Duck’ y por qué causó rechazo?

De acuerdo con Variety, Gutiérrez había sido anunciado como uno de los creadores elegidos por Amazon MGM Studios para su nuevo GenAI Creators’ Fund, una iniciativa orientada a financiar proyectos de entretenimiento desarrollados con herramientas de inteligencia artificial. Su propuesta llevaba por título ‘Punky Duck’ y estaba pensada para Prime Video.

Fotograma de ‘Punky Duck’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

La descripción oficial de Amazon MGM presentaba la serie como una aventura animada sobre un pato punk y su mejor amigo, Smiley Cat, en una versión exagerada de Los Ángeles, con invasiones alienígenas, monstruos gigantes, conspiraciones criminales de robots, drama familiar al estilo telenovela y caos sobrenatural.

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El logline original decía: “’Punky Duck’: Un adorable pato punk y su mejor amigo, Smiley Cat, recorren un Los Ángeles exagerado y desmesurado, tropezando hilarantemente con invasiones alienígenas, monstruos gigantes, conspiraciones criminales de robots, dramas familiares al estilo de las telenovelas y caos sobrenatural, todo mientras intentan (y generalmente fracasan) hacer lo correcto.”

El problema no fue únicamente la premisa. La reacción negativa apuntó al uso de IA generativa dentro de una industria donde miles de artistas, ilustradores, animadores y diseñadores han advertido sobre el riesgo de reemplazo laboral, uso de obras sin consentimiento y pérdida de control creativo. En ese contexto, que un autor tan querido dentro de la animación aceptara encabezar un proyecto de ese tipo fue recibido con molestia por parte de la comunidad.

Jorge Gutiérrez se disculpa y abandona el programa de Amazon

Tras las críticas, Gutiérrez anunció en redes sociales que ya no participaría en el programa de Amazon. “He decidido abandonar el programa de IA en Amazon”, escribió el viernes. “No haré una serie de Punky Duck. Los hechos hablan más que las palabras.”

El director también ofreció una disculpa pública y explicó cuál había sido su intención al aceptar el proyecto. “Mi intención era dar a conocer a artistas, tanto noveles como consagrados, tanto dentro como fuera de los estudios, que impulsan esta nueva tecnología. Mis más sinceras disculpas a quienes haya ofendido. Prometo mejorar en el futuro. Gracias por su paciencia. Me esforzaré más.”

Antes de confirmar su salida, Gutiérrez ya había publicado otro mensaje en el que reconocía estar procesando las críticas recibidas. “Estoy aprendiendo mucho de muchos de ustedes. Gracias. Mucha información que estoy asimilando con gran atención. Entiendo perfectamente la preocupación sobre el uso de la IA para ayudar en un proceso de animación. A todos los que me están mostrando comprensión, les agradezco mucho. Tengo mucho en qué pensar.”

Según Variety, representantes de Amazon MGM no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario. El estudio había presentado el GenAI Creators’ Fund como un programa para apoyar a cineastas, creadores digitales y startups tecnológicas en el desarrollo de películas y series con herramientas de IA. Amazon MGM también trabaja con AWS en una plataforma de producción creada específicamente para este tipo de proyectos.

El contraste con Guillermo del Toro y su rechazo a la IA

El caso tiene una lectura particular por la relación de Gutiérrez con Guillermo del Toro. El director de ‘El laberinto del fauno’ fue productor de ‘El libro de la vida’, película estrenada en 2014 y dirigida por Gutiérrez.

Guillermo del Toro (imagen: IMDb)

Ambos nombres han estado vinculados a una visión de la animación como un medio artesanal, autoral y profundamente marcado por la sensibilidad de sus creadores.

Por eso el contraste resulta tan fuerte. Mientras Gutiérrez aceptó primero participar en una serie generada con IA y luego se retiró tras las críticas, Del Toro ha mantenido una postura frontal contra el uso de IA generativa en el arte. El cineasta mexicano ha cuestionado la idea de reducir el trabajo creativo a una aplicación y ha defendido el valor del oficio, la imperfección y la intervención humana dentro del cine.

La salida de Gutiérrez de ‘Punky Duck’ no detiene los planes de Hollywood con la inteligencia artificial, pero sí deja claro que el rechazo de artistas y público puede tener consecuencias inmediatas. Para Amazon MGM, el proyecto formaba parte de una nueva línea de experimentación tecnológica. Para buena parte de la comunidad animada, era una señal de alerta sobre el rumbo que podrían tomar los estudios si la IA entra de lleno en los procesos creativos.

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