‘El día de la revelación’: Emily Blunt admite que le da miedo la IA y evitó usarla en la nueva película de Steven Spielberg

La actriz evitó usar inteligencia artificial en una escena clave de ‘El día de la revelación’, lo nuevo de Steven Spielberg

Emily Blunt pudo haber usado inteligencia artificial para una de las escenas más extrañas de ‘El día de la revelación’ (‘Disclosure Day’), pero prefirió resolverla con su propia voz. La actriz contó que una secuencia clave de la nueva película de Steven Spielberg requería sonidos no humanos, y aunque existía la opción de recurrir a IA, decidió grabar ella misma una serie de respiraciones, chasquidos y vocalizaciones para que el equipo de sonido construyera el resultado final.

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¿Por qué Emily Blunt evitó usar inteligencia artificial?

Durante su participación en ‘Hot Ones’, con Sean Evans, Emily Blunt habló sobre una escena central de ‘El día de la revelación’, película donde interpreta a una meteoróloga de Kansas City que es afectada por una misteriosa fuerza extraterrestre mientras graba en vivo un segmento del clima.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

La actriz explicó que la secuencia fue filmada como un plano continuo de aproximadamente cuatro minutos, hasta llegar al momento en que su personaje comienza a hablar en un lenguaje no humano.

“Es una secuencia de cuatro minutos que grabamos y que lleva al momento en que ella se va desintegrando gradualmente.”

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Para crear esa transformación, había varias rutas posibles. Una de ellas era usar inteligencia artificial, pero Emily Blunt prefirió no hacerlo porque la tecnología le provoca temor. En cambio, pensó que podía aportar sonidos físicos y vocales que sirvieran como base para el diseño final.

“Hay varias maneras de hacerlo. Podrías optar por la IA, lo cual me aterra un poco. Pensé que podría hacer algunos sonidos realmente extraños.”

La actriz grabó sonidos extraños para la escena

En vez de apoyarse en IA, Emily Blunt propuso entrar al estudio y experimentar con distintos registros. Según contó, eso fue exactamente lo que hicieron.

“Dije que tal vez podría entrar y haríamos una variedad de sonidos extraños. Y eso fue lo que hicimos.”

La actriz detalló que grabó chasquidos, zumbidos, sonidos consonánticos y respiraciones extrañas. El equipo colocó micrófonos estratégicamente para capturar ese material y después trabajarlo en diseño sonoro.

“Hice una especie de chasquidos, hice una especie de zumbidos, sonidos consonánticos, sonidos de respiración extraño.”

El resultado final no salió directamente de su voz en bruto, sino del trabajo posterior del diseñador de sonido, quien tomó esas grabaciones y las transformó en la voz no humana que aparecerá en la película.

“El diseñador de sonido se fue y creó ese sonido extraño.”

‘El día de la revelación’ marca el regreso de Spielberg a los ovnis

‘El día de la revelación’ se estrenará el 12 de junio y está dirigida por Steven Spielberg, quien desarrolló la historia junto con David Koepp. El guionista ya había colaborado con él en ‘Jurassic Park’, ‘Jurassic Park: The Lost World’, ‘War of the Worlds’ e ‘Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull’.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

El reparto incluye a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes. La premisa oficial plantea una pregunta directa sobre el miedo y la revelación de vida extraterrestre:

“Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo demostrara, ¿te asustaría? Este verano, la verdad pertenece a siete mil millones de personas. Nos acercamos al… Día de la Revelación.’”

La película también coloca a Steven Spielberg de vuelta en un terreno que ha marcado varias etapas de su carrera, desde ‘Close Encounters of the Third Kind’ y ‘E.T. the Extra-Terrestrial’ hasta ‘War of the Worlds’. Para Emily Blunt, trabajar en ese universo implicó construir una escena inquietante sin recurrir al atajo tecnológico más evidente.

Con información de Variety.

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