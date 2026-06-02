Tom Holland quiere aparecer en un episodio de The Punisher: ‘Veamos cómo es Spider-Man clasificación R’

Además de los fans, Tom Holland ya empezó a imaginar un encuentro todavía más arriesgado entre Spider-Man y The Punisher, justo cuando Marvel está a nada de estrenar una nueva etapa callejera para Peter Parker. La posibilidad aparece gracias a Spider-Man: Brand New Day, película que reunirá al héroe arácnido con Frank Castle, interpretado otra vez por Jon Bernthal.

¿Tom Holland quiere un Spider-Man clasificación R?

El actor de 30 años habló con la revista Empire sobre su sueño de aparecer algún día en un proyecto protagonizado por The Punisher. Claro que Holland no habló del tema como algo confirmado, pero sí como una idea que le entusiasma, sobre todo después de que Jon Bernthal aceptara sumarse a Brand New Day.

“Me encantaría aparecer en una de las series de [Punisher]. Veamos cómo se vería una versión clasificación R de Spider-Man. Estoy muy agradecido con Jon por atreverse y formar parte de la película, y me encantaría devolverle el favor.”

No hay que olvidar que ambos actores tienen una historia previa. Holland y Bernthal trabajaron juntos en Pilgrimage, película de 2017, año en el que cada uno atravesaba experiencias similares con Marvel. Según contó Bernthal para el mismo medio, Holland incluso le explicó por qué Frank Castle era un personaje tan poderoso.

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“La verdad es que no estaba muy familiarizado con The Punisher. Nunca fui un gran fan de los cómics. Tom fue realmente quien me dijo: ‘Amigo, este personaje es increíble’, y me lo explicó. Hemos seguido siendo amigos a lo largo de los años, pero qué oportunidad tan hermosa poder hacer dos películas seguidas con él, con La Odisea y Spider-Man. Lo quiero mucho. Estoy muy orgulloso de él.”

Sabemos que Marvel y Sony no son grandes fanáticos de la clasificación R, no desde que tomaron la decisión de hacer sus películas para abarcar el mayor número posible de espectadores. En este tenor, solo es cuestión de tiempo para descubrir si los estudios se decantan por un Hombre Araña que vaya más allá de sus límites. Cada paso es uno menos y la declaración de Holland es el primero.

The Punisher aparecerá en Spider-Man: Brand New Day

Jon Bernthal regresará como Frank Castle en Spider-Man: Brand New Day, una decisión que dejó encantados a los fans del antihéroe. La presencia de The Punisher nos presentará un encontronazo moral fuerte con Peter Parker, porque ambos combaten el crimen, pero entienden la justicia de maneras incompatibles.

La película también será una vuelta a elementos clásicos del personaje. Kevin Feige dijo que Brand New Day será la primera cinta de Spider-Man dentro del MCU centrada en los rasgos tradicionales del héroe. Por ejemplo, el departamento pequeño, problemas cotidianos, radio policial y responsabilidad en la calle.

Los primeros avances de Brande New Day ya nos dejaron ver algunas interacciones entre estos dos queridos personajes, Spider-Man con sus bromas en los momentos más inesperados, y Frank Castle con su silencio que viene acompañado de un buen disparo. Esta dinámica abre un interesante abanico de escenarios para dos figuras tan distintas en tanto a sus personalidades.

Un Hombre Araña diferente en el Universo Cinematográfico de Marvel

Spider-Man: Brand New Day continuará el viaje de Peter Parker tras los duros efectos del hechizo de Doctor Strange, cuya magia hizo que los amigos de Peter quedaran fuera de su vida. Aunque él intenta seguir adelante, los avances desvelan intentos poco fructíferos del héroe de reestablecer los lazos. Destin Daniel Cretton dirige la película; el reparto también contará con Zendaya, Sadie Sink y Mark Ruffalo como Bruce Banner.

Brand New Day tiene estreno programado para el 31 de julio. La película llegará a salas apenas dos semanas después de La Odisea, la nueva cinta de Christopher Nolan donde también aparecen Tom Holland y Zendaya. Julio será un mes espectacular para ambos actores quienes reinarán en la taquilla con un par de películas que sacudirán al mundo del cine, pero sobre todo a nuestros bolsillos.

En cuanto a Brand New Day, quizá no tenga el mismo gancho multiversal de Sin Camino a Casa, pero al menos ofrece la muy poderosa promesa de ver al Peter Parker del MCU como nunca se ha visto: solo, pobre, golpeado y enfrentado a criminales de calle sin un multimillonario que le cuide las espaldas.

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