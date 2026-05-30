Tom Holland promete un Punisher fiel a los cómics en ‘Spider-Man: Brand New Day’

La presencia de Frank Castle en ‘Spider-Man: Brand New Day’ abrió una duda lógica entre los fans de Marvel: cómo encajará un personaje asociado con la violencia extrema dentro de una película protagonizada por el Spider-Man de Tom Holland. La nueva entrega del MCU, dirigida por Destin Daniel Cretton, traerá de vuelta a Jon Bernthal como Punisher, una versión del antihéroe que el público ya conoce por producciones de tono mucho más crudo que las aventuras habituales del trepamuros.

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¿Punisher será suavizado en ‘Spider-Man: Brand New Day’?

La preocupación no salió de la nada. Desde su debut en la segunda temporada de ‘Daredevil’, el Frank Castle de Jon Bernthal quedó ligado a una representación brutal, marcada por la venganza, los golpes, las armas y una visión del castigo muy distinta a la ética de Spider-Man. Después, el personaje tuvo dos temporadas propias en ‘The Punisher’, apareció en ‘Daredevil: Born Again’ y regresó más recientemente en el especial ‘The Punisher: One Last Kill’.

Jon Bernthal en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony)

En entrevista con Empire, retomada por IGN, Tom Holland reconoció que existe inquietud alrededor de esta decisión creativa. El actor no esquivó el punto más delicado: llevar a un personaje de perfil adulto a una película del MCU con un héroe más familiar.

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“Sé que existen preocupaciones sobre tomar un personaje clasificado para mayores de 18 años y ponerlo en una de estas películas”, dijo Holland. Sin embargo, el actor aseguró que el equipo encontró una forma de construir el entorno adecuado para Frank Castle: “pero la forma en que hemos diseñado el mundo que lo rodea se siente muy auténtica para el Frank Castle que conocemos.”

La frase apunta a una intención clara: Punisher no llegará como una versión domesticada ni como un simple acompañante de Spider-Man. Al menos desde lo que plantea Holland, el reto fue hacer que el personaje se sintiera reconocible sin romper por completo el tono de la película.

Tom Holland habla de cómo adaptar la violencia de Frank Castle

El contraste entre Spider-Man y Punisher siempre ha sido fuerte. Peter Parker evita matar, carga con una idea moral muy estricta sobre la responsabilidad y suele funcionar como una figura más luminosa dentro de Marvel. Frank Castle, en cambio, se mueve desde la pérdida, la rabia y la eliminación directa de sus enemigos.

Ese choque será parte del desafío de ‘Spider-Man: Brand New Day’. Holland adelantó que el equipo encontró soluciones para tratar la dureza del personaje sin convertir la película en algo ajeno al universo de Spider-Man.

“Hay maneras divertidas de sortear el hecho de que maldice todo el tiempo y mata gente”, comentó el actor.

La declaración no confirma que la película mostrará el mismo nivel de violencia de las series de Punisher, pero sí reconoce el problema de adaptar a Frank Castle sin quitarle aquello que lo define. Por ahora, IGN señala que se sabe poco sobre el papel exacto del personaje en la historia. En el material mostrado, Punisher aparece conduciendo un camión blindado por una calle de Nueva York y enfrentándose a Spider-Man de forma directa.

Jon Bernthal adelanta a un Frank Castle atrapado en la oscuridad

Jon Bernthal también habló con Empire sobre el regreso de su personaje, y sus palabras apuntan a una versión poco interesada en redimirse o hacer equipo de manera convencional. Según el actor, Frank Castle está “perfectamente en paz en un mundo de oscuridad.”

Tom Holland en el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

Esa definición encaja con el recorrido que el personaje ha tenido en pantalla. Aunque Bernthal sugirió que Frank sí siente cierta preocupación por Peter Parker, eso no significa que vaya a comportarse como su nuevo mentor o amigo. Su forma de ver el mundo sigue lejos de la de Spider-Man.

“No está buscando un compañero, no está buscando un amigo, no está buscando una mano que lo saque del pozo en el que se encuentra”, dijo Bernthal. Luego añadió: “Él está bien viviendo allí. De hecho, lo único que quiere hacer es cavar más hondo.”

‘Spider-Man: Brand New Day’ llegará a los cines el 31 de julio de 2026. La película tendrá que resolver una convivencia complicada: mantener el corazón moral de Peter Parker mientras introduce a uno de los personajes más violentos de Marvel sin convertirlo en una caricatura rebajada de Frank Castle.

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