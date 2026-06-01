Tom Holland y la verdad detrás de su nueva bebida en honor a Zendaya

Tom Holland está más empresarial que nunca pero ahora coloca el corazón de por medio, sin la necesidad de una campaña grandilocuente. El actor británico, que precisamente hoy cumple 30 años, presentó una nueva línea de bebidas sin alcohol dentro de Bero, su firma cervecera, y la inspiración viene de nada más y nada menos que su compañera de vida, Zendaya, así como de una idea familiar que terminó por encontrar sabor propio.

Tom Holland lanzará una bebida en honor a Zendaya

La nueva línea de Bero está formada por bebidas estilo shandy, una conjunción ligera de cerveza sin alcohol con limonada y sabores frutales. Holland explicó a Forbes que la idea surgió en parte de su madre, pero terminó adquiriendo forma porque Zendaya nunca ha sido bebedora y no disfrutaba demasiado las cervezas originales de la marca.

“El shandy fue más bien idea de mi mamá”, dijo Holland durante la entrevista. “Zendaya, Dios la bendiga, nunca ha sido de beber, así que nunca había tomado cerveza. Y no le encantaron las cervezas que tenemos a la venta”, confesó.

La línea limitada tendrá los sabores lemon lime, grapefruit, elderflower y blackberry yuzu. Cada lata tendrá menos de 100 calorías y combinará 30% de Kingston Golden Pils, una de las cervezas sin alcohol de Bero, con 70 por ciento de limonada y otros perfiles frutales. “La idea detrás de los shandies era crear algo auténtico dentro de la compañía que la generación Z pudiera disfrutar”, dijo el actor.

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Tom Holland y la tendencia no alcohólica

Bero nació en octubre de 2024, inspirado por la sobriedad de Holland, quien en años premios tuvo serios problemas de alcoholismo. El actor dejó de beber en enero de 2022, después de participar en Dry January, dinámica en la que muchas personas evitan el alcohol durante todo el primer mes del año.

Forbes citó datos de NielsenIQ que colocan las ventas de cerveza y destilados sin alcohol cerca de los mil millones de dólares anuales; y cada vez son más las celebridades y población en general que consumen menos bebidas. En este sentido, la marca de Holland tiene como objetivo crear opciones adultas para quienes no quieren alcohol, pero que tampoco desean quedarse con agua mineral en la mano durante alguna celebración.

De igual forma, Tom Holland no quiere que Bero dependa únicamente de su reputación como actor:

“No quiero crear una marca que dependa tanto de una celebridad embajadora que, si sacas a la celebridad de la ecuación, todo el edificio se derrumbe.”

La historia de amor entre Holland y Zendaya

Tom Holland y Zendaya se conocieron gracias al universo de Spider-Man, cuando ambos entraron a la etapa De Regreso a Casa. Por años fueron objeto de rumores, al menos hasta que en 2021 su relación quedó confirmada tras varias apariciones juntos.

La pareja ha protegido su vida privada con bastante cuidado y nunca hablan de su intimidad ante los medios. En 2025, varios medios reportaron su compromiso después de que Zendaya apareciera en los Globos de Oro con un anillo en la mano izquierda. Medios como People y Vogue reportaron una propuesta de matrimonio ocurrida entre Navidad y Año Nuevo, aunque la pareja ha preferido no convertir ese paso en espectáculo.

En 2026 también surgieron rumores de boda, pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado un matrimonio.

Sus próximas películas

La agenda de ambos está llena. El par actúa en La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, con estreno fijado para el 17 de julio. El reparto también incluye a Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron.

Después llegará Spider-Man: Brand New Day, programada por Marvel para el 31 de julio. Veremos a Holland como Peter Parker y a Zendaya como MJ. La película seguirá el camino abierto por Sin Camino a Casa, donde el mundo olvidó quién era Peter Parker y el personaje quedó aislado.

Definitivamente este es su año en Hollywood.

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