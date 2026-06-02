Martin Scorsese confirma que ya utiliza inteligencia artificial y revela cómo la aplica en sus películas

Uno de los directores más importantes de Hollywood acaba de hablar sobre ese tema candente que tiene a la industria patas arriba. Se trata de Martin Scorsese, quien por fin compartió algunas declaraciones sobre el uso de la IA en procesos creativos. El director de Buenos muchachos y Los asesinos de la luna ya trabaja con esta tecnología, aunque su caso es el de sustituir actores, guionistas o cinefotógrafos, pero sí visualizar ideas durante la preparación de sus películas.

¿Entonces Martin Scorsese ya usa la IA?

Scorsese se sumó como asesor de Black Forest Labs, empresa alemana de inteligencia artificial fundada en 2024 y conocida por sus modelos FLUX. La compañía presentó la alianza como un paso más para ampliar los límites de la creatividad audiovisual, con el cineasta-celebridad como la gran estrella dentro del proyecto. En un video compartido por la empresa, el director explica su postura:

“El cine es un medio joven, de apenas unos 125 años, así que tenemos que estar abiertos a cómo puede evolucionar. Utilicé el 3D en Hugo y la tecnología de rejuvenecimiento digital en El irlandés. Ahora, con esta herramienta, puedo compartir de manera más clara y eficiente lo que estoy visualizando con mi equipo creativo, el diseñador de producción, el director de arte y el director de fotografía, para que ellos construyan a partir de eso y enriquezcan la inteligencia cinematográfica.”

Robert De Niro y Martin Scorsese en el set de Buenos Muchachos

En el video de anuncio, Scorsese comenta que la IA es una herramienta que le ayudó a resolver ideas más rápido, ahorrar desgaste al equipo y reducir horas de prueba durante la preproducción de su nueva película, etapa donde más vale nos desperdiciar dólares: “Durante el proceso de preproducción, el tiempo cuesta dinero, y esto nos permitió avanzar más rápido sin sacrificar la calidad ni el oficio.”

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What Happens at Night, la nueva película de Martin Scorsese

El próximo largometraje de Scorsese será What Happens at Night, propuesta de terror psicológico gótico basado en la novela homónima de Peter Cameron. La película cuenta con guion de Patrick Marber y reúne una vez más al director con Leonardo DiCaprio, ahora acompañado por Jennifer Lawrence.

La película aborda la historia de un matrimonio estadounidense que viaja a una ciudad europea para adoptar a un bebé. En el hotel donde se hospedan, se encuentran con personajes extraños y de repente la realidad se torna en algo desconocido. El reparto incluye a DiCaprio como el hombre y Lawrence como la mujer, además de Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson, Jared Harris, Welker White, Ilinca Manolache y Gabriel Spahiu. Rodrigo Prieto aparece como cinefotógrafo y Thelma Schoonmaker, colaboradora recurrente de Scorsese, como editora.

Esta producción se desarrolla con Apple Studios, StudioCanal, Sikelia Productions, Appian Way y Excellent Cadaver. Apple Original Films figura como distribuidora.

Martin Scorsese en el set de Isla Siniestra

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Figuras de Hollywood que están en contra de la IA

El posicionamiento de Scorsese contrasta diametralmente con el de Guillermo del Toro, una de las voces más duras contra la inteligencia artificial generativa. El director mexicano declaró a NPR en octubre del año pasado, frente al estreno de Frankenstein, que “preferiría morir” antes que usar IA generativa en sus películas, es decir, un rechazo tajante.

Steven Spielberg adoptó una postura menos absoluta, aunque también muy cautelosa. En una entrevista reciente con People, dijo que la IA puede servir para tareas prácticas, pero no debe decidir diálogos ni diseño visual. El cineasta concluye que cualquier responsabilidad creativa debe ser delegada a humanos: “Usa la IA como una herramienta, pero no la conviertas en la última palabra sobre nada creativo. Ahí es donde trazo la línea.”

James Cameron forma parte del consejo de Stability AI, compañía detrás de Stable Diffusion, y Peter Jackson dijo en Cannes que no le disgusta la IA, comparándola con un efecto especial dentro de una caja de recursos cinematográficos.

Gareth Edwards, director de Rogue One: Una Historia de Star Wars, también defendió su uso en un evento reciente sobre cine e inteligencia artificial. La comparó con una fuerza transformadora cercana a la invención de la cámara, aunque aceptó que todavía carece de gusto propio.

Con información de The Guardian.