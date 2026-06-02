Las nuevas voces del cortometraje mexicano: Cineastas que están dejando huella en los festivales

El nuevo cortometraje mexicano viene con hambre. Hambre de incomodar, de provocar, de romperle la comodidad al espectador y dejarlo emocionalmente despeinado al terminar cada historia. Ya no estamos hablando de cineastas que quieren “verse prometedores”. No. Esta nueva generación quiere dinamitar emociones, abrir conversaciones incómodas y meterle bisturí a temas como el machismo, las […]

El nuevo cortometraje mexicano viene con hambre. Hambre de incomodar, de provocar, de romperle la comodidad al espectador y dejarlo emocionalmente despeinado al terminar cada historia. Ya no estamos hablando de cineastas que quieren “verse prometedores”. No. Esta nueva generación quiere dinamitar emociones, abrir conversaciones incómodas y meterle bisturí a temas como el machismo, las adicciones, la sexualidad, el vacío existencial y los demonios internos.

Y vaya que lo están logrando.

Tres Tiempos: Una cena familiar donde el machismo se sirve hirviendo

Saúl Ornelas llega con Tres Tiempos, un cortometraje que convierte una simple cena familiar en una auténtica bomba emocional. Lo que comienza como una reunión aparentemente normal termina explotando entre secretos, silencios venenosos y heridas generacionales que llevan años pudriéndose debajo de la mesa.

El director entiende perfectamente algo que muchos cineastas olvidan: el verdadero terror no siempre vive en los monstruos, sino en la familia. Y aquí cada mirada pesa más que un grito.

Con una estética retro sofocante, un formato visual que parece encerrar a los personajes dentro de una jaula emocional y un diseño sonoro lleno de tensión, Tres Tiempos cocina lentamente un drama LGBTQ+ cargado de rabia, dolor y humanidad. La metáfora culinaria funciona delicioso: sopa fría para el rechazo, enchiladas ardientes para el enfrentamiento y un postre amargo para las heridas que nunca sanaron.

Lo más interesante es que Ornelas jamás cae en el melodrama barato. Su cine tiene nervio, identidad y muchísima verdad. No por nada el corto ya acumula selecciones y premios internacionales mientras demuestra que el cine queer mexicano puede ser elegante, incómodo y brutalmente honesto al mismo tiempo. Sin duda un director al que tenemos que seguirle la pista.

Las Nubes de José: Cuando el horror más peligroso vive en la mente

Diego Rabell apuesta por un viaje mucho más oscuro con Las Nubes de José, un descenso psicológico donde un hombre atrapado en una noche autodestructiva comienza a perder el control entre, paranoia y alucinaciones que poco a poco devoran su realidad.

Aquí no hay sustos fáciles ni fórmulas recicladas. Lo que Rabell propone es una experiencia sensorial cargada de ansiedad, vacío emocional y demonios internos. Se siente la influencia del horror fantástico, sí, pero también una intención clara de explorar la fragilidad humana desde un lugar bastante crudo como las adicciones.

La propuesta visual quiere jugar en ligas grandes. Hay ambición estética, atmósferas pesadas y una obsesión evidente por crear imágenes incómodas que permanezcan flotando en la cabeza del espectador como humo atrapado en una habitación cerrada.

Y quizá eso sea lo más atractivo del proyecto: detrás del horror hay una historia profundamente humana sobre la autodestrucción y el miedo a enfrentarse a uno mismo. Una apuesta de un director brillante que tiene mucho que decirnos.

El Garaje del Diablo: Sexo, mugre y pactos infernales bañados en gasolina

Ahora sí, aquí la cosa se pone deliciosamente podrida.

Andrew Estrella actor y director del corto:El Garaje del Diablo abraza el exceso sin pedir disculpas. Su protagonista es un mecánico mediocre, vacío y consumido por sus impulsos más básicos, cuya vida cambia cuando un cliente, elegante y peligrosamente seductor llega al taller. Solo que este cliente resulta ser literalmente el Diablo.

Y desde ahí todo se convierte en una pesadilla grasosa llena de lujuria, drogas, decadencia y placer podrido.

El corto juega constantemente con la ilusión: lo que parece lujo termina siendo basura, lo que parece placer termina siendo degradación y lo que parece libertad acaba convertido en condena. Hay algo muy sabroso en esa mezcla entre horror infernal y decadencia mexicana de barrio.

La imagen del protagonista perdido entre basura mientras cree estar viviendo un festín de excesos tiene una potencia visual tremenda. Es grotesco, incómodo y hasta hipnótico. Como si el infierno hubiera abierto una sucursal clandestina detrás de un taller mecánico. Un nuevo director y cineasta que promete mucho.

Y por último, el mejor postre….

UNHEIMLICH: Monstruos, ansiedad y pesadillas que respiran en blanco y negro

Fabio Colona nos rompe la realidad con una historia que me recordo a Hichcock, con una estética fría, expresionista y enfermizamente elegante, UNHEIMLICH apuesta por un horror mucho más psicológico y atmosférico. Aquí el miedo no entra pateando la puerta: se arrastra lentamente hasta meterse debajo de la piel.

La propuesta presenta a un personaje atrapado entre la realidad y lo imposible, mientras criaturas monstruosas y visiones perturbadoras comienzan a revelar que el verdadero horror siempre estuvo dentro.

Y sí, la imagen promocional ya vende perfectamente esa sensación de pesadilla elegante: cuerpos deformados, manos monstruosas, miradas perdidas y una vibra que parece salida de un mal sueño filmado en celuloide maldito.

Una fotografia que por si misma ya gano muchos premios.

Lo interesante es que UNHEIMLICH no parece interesado en explicarlo todo. Prefiere generar sensaciones, ansiedad, incomodidad. Ese tipo de horror que no termina cuando aparecen los créditos, porque el monstruo se queda contigo un rato más, lo masticas y no acabas de tragarlo, lo tienes dentro. Un corto que tiene muchisimos premios internacionales y que sin duda dará mucho de que hablar y es que todos estos proyectos son maravillosos y con voz propia y burbujeante.

El nuevo cine mexicano ya no quiere verse ‘correcto‘

Lo más emocionante de todos estos proyectos es que ninguno intenta jugar a lo seguro. Estos cineastas entienden que el cine también debe incomodar, ensuciarse, romperse y meter las manos directo en emociones incómodas.

Aquí hay clósets familiares que explotan, adictos que se hunden en sus propias alucinaciones, mecánicos pactando con el Diablo y monstruos naciendo desde la ansiedad humana. Y justamente por eso se sienten vivos.

Mientras cierta industria sigue atrapada reciclando fórmulas tibias, estos nuevos realizadores están apostando por un cine más rabioso, más personal y muchísimo más arriesgado. Y honestamente… ya hacía falta.