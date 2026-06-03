Jennifer Aniston dice que quiere aprender más sobre la IA: ‘Es un terreno inexplorado y tenemos que entenderlo’

Jennifer Aniston y Lisa Kudrow volvieron a reunirse frente a cámaras después de mucho tiempo para hablar de Friends y la inteligencia artificial, tema que tiene a Hollywood al rojo vivo. La charla tuvo humor y nostalgia, pero también abordó la delicada línea sobre lo que ocurre cuando una tecnología puede emular rostros y voces.

Fue en el consagrado Variety Studio: Actors on Actors, donde ambas actrices también recordaron los años de la sitcom que las lanzó a la fama y hablaron de sus proyectos recientes. Esta serie de entrevistas pone frente a frente a estrellas respetadas de la industria estadounidense para conversar sobre su trabajo, experiencias en el medio artístico e incluso temas personales.

¿Qué opina Jennifer Aniston sobre la IA?

La actriz de 57 años comentó que la inteligencia artificial ya tiene efectos importantes sobre su vida, incluso fuera de los sets. Admitió que recibe contenido enviado por personas que creen estar viendo imágenes reales de ella, cuando en realidad se trata de versiones falsas creadas o manipuladas con tecnología digital:

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“La cantidad de cosas que me mandan de personas que creen que realmente soy yo, y tan claramente no lo soy. Pero sí, es un territorio tan inexplorado, y creo que tenemos que aprender sobre eso. Se siente como si ya hubiera crecido hasta convertirse en este monstruo de 900 cabezas. No entendemos lo suficiente sobre eso”.

Aniston concluyó que quiere informarse mejor antes de asumir una postura definitiva: “Quiero aprender más. Quiero entender qué es esto, porque hay muchísimas preguntas”. La actriz tocó el tema en concatenación con su exitosa serie The Morning Show, misma que ya incorporó temas como los deepfakes y encubrimientos corporativos en su cuarta temporada.

La postura de Lisa Kudrow

Por su parte, Kudrow contribuyó a la charla con una mirada más analítica, quizá por el lugar que la IA ocupa en The Comeback. En la tercera temporada de la serie, Valerie Cherish recibe la oferta de protagonizar una comedia multicámara escrita por inteligencia artificial. La actriz explicó que ese punto surgió con Michael Patrick King, cocreador de la serie.

Sobre la IA en la actuación, Kudrow dijo: “Siento que vamos a aprender mucho sobre lo que no funciona, y que habrá algunos aspectos que serán realmente útiles”. También opina que las audiencias todavía tienen un criterio fuerte para detectar lo falso: “Creo que una audiencia siempre te dirá qué funciona para ella y qué no funciona”.

La emisión de The Comeback finalizó el pasado 10 de mayo.

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¿Lisa Kudrow nunca vio Friends?

Por mucho tiempo, Lisa no quiso ver Friends completa y explicó que le resultaba incómodo sentarse en casa a mirar una serie donde aparecía ella misma. Ambas hablaron de cómo, al principio, el elenco se reunía para ver episodios en casa de alguno de ellos, pero luego el ritmo de trabajo cambió y quedaron capítulos enteros sin pasar por los ojos de Kudrow.

Con el tiempo, la actriz sí que empezó a verla y Kudrow terminó amándola profundamente:

“Me encantó con todo mi corazón. Terminaba sentada ahí durante tres horas y luego eran como las dos de la mañana y pensaba: ‘¡Necesito irme a dormir! ¡Esto está mal!’. Pero, ah, me hizo tan feliz verla. Y todos estuvieron geniales. ¡Dios mío! Estuviste realmente increíble, Jennifer. ¡Es algo tan ridículo de decirle a la gente! O sea, claro.”

¿Habrá quinta temporada de The Morning Show?

Apple TV+ anunció la renovación para una temporada 5 en septiembre del año pasado, incluso antes del estreno de la cuarta entrega, además confirmó que Jennifer Aniston y Reese Witherspoon continúan como protagonistas y productoras ejecutivas. People reportó en marzo que Aniston ya trabajaba de lleno en la quinta temporada: “Ahora mismo, todo es The Morning Show temporada 5”. También contó que llevaba meses en preparación y que el trabajo de guion ocupaba buena parte de su calendario.

La quinta temporada todavía no tiene fecha oficial de estreno, aunque se espera para algún momento de 2027. Además de Aniston y Witherspoon, el elenco de la serie ha contado con los talentos de Billy Crudup, Mark Duplass, Karen Pittman, Nestor Carbonell y Jon Hamm.