Tom Holland revela que llamó a Sony para retrasar ‘Spider-Man 4’ y poder actuar en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: ‘Fue difícil de aceptar para Sony’

Suele pasar entre estrellas de cine y le pasó a Tom Holland. El actor quedó atrapado entre el regreso de Peter Parker y la nueva epopeya dirigida por Christopher Nolan, dos estrenos enormes de Hollywood este 2026. Holland acaba de revelar que tuvo que intervenir personalmente para mover el calendario de Spider-Man: Brand New Day, porque la película de Marvel coincidía con el rodaje de La Odisea.

¿Cómo Tom Holalnd cambió los planes de Sony?

El intérprete contó en una nueva entrevista con GQ que Christopher Nolan le ofreció interpretar a Telémaco, hijo de Odiseo y príncipe de la isla de Ítaca, en La Odisea. El problema fue que la película de Nolan y Spider-Man: Brand New Day tenían la misma fecha de arranque de producción, hecho que no convenía a Holland, quien soñaba con trabajar con Chris.

“El actor dijo que le advirtió a Nolan lo complicado del choque de fechas: “Así que le dije a Chris algo como: ‘Mira, quiero hacer esta película, pero si voy a hacerla, voy a tener que llamar a Sony y tener una conversación muy incómoda’.”

La llamada fue con Tom Rothman, jefe de Sony Pictures. Holland explicó que el estudio aceptó mover Spider-Man por respeto a él y a Nolan, cuya fama de director condagrado ayudó a que el acuerdo pareciera menos riesgoso.

No te pierdas: Tom Holland quiere aparecer en un episodio de The Punisher: ‘Veamos cómo es Spider-Man clasificación R’

“Creo que una de las razones por las que Sony aceptó mover las fechas es porque Chris tiene esa reputación de: ‘Esta película no se va a extender cinco meses más y en realidad no vamos a perder a Tom durante dos años’. Con cualquier otro director, quizá habría sido una conversación un poco diferente.”

Holland incluso argumentó que cambiar los planes de Spider-Man 4 a través de La Odisea fue una acierto para la película del Hombre Araña, misma que no estaba del todo lista para arrancar con su desarrollo:

“La Odisea casi salvó a Spider-Man 4, porque no habríamos tenido a Destin. Él no habría estado listo para hacer la película cuando nosotros estábamos preparados para arrancar. No habríamos tenido ese periodo de seis meses para desarrollar el guion con Destin y llevarlo al punto en el que está ahora. Y realmente creo que hicimos la mejor versión posible de cualquier película de Spider-Man. Así que, aunque fue una píldora difícil de tragar para Sony, creo que, viéndolo en retrospectiva, están muy agradecidos de que haya ocurrido.”

El desarrollo de Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day se estrena el 31 de julio con Tom Holland de regreso como Peter Parker y Destin Daniel Cretton en la dirección. Marvel y Sony nos presentarán a un Peter solo, centrado en combatir el crimen en una Nueva York que ya no recuerda su nombre. Al mismo tiempo, Peter experimentará una evolución física inesperada que amenaza la existencia del propio Spider-Man.

La producción de Spider-Man: Brand NEw Day comenzó en agosto de 2025 en Glasgow, Escocia, bajo el título de trabajo Blue Oasis. Varias zonas de la ciudad se transformaron en Nueva York, con locaciones en Merchant City, George Square y Trongate.

La Odisea, la película davidleaniana de Christopher Nolan



La Odisea se estrenará el 17 de julio, pocos días antes de Spider-Man: Brand New Day, con distribución de Universal Pictures. Nolan adapta el poema atribuido a Homero con Matt Damon como Odiseo, Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope y Robert Pattinson como Antínoo.

En el reparto también veremos a Zendaya como la diosa Atenea, junto a Lupita Nyong’o, Charlize Theron y Jon Bernthal. La película se filmó como una aventura de escala clásica, con la misma ambición del cine épico visto en películas David Lean como Lawrences de Arabia.

La producción costó alrededor de 250 millones de dólares y usó más de dos millones de pies de película IMAX y se convirtió en el primer largometraje filmado por completo con estas ruidosas cámaras. El rodaje principal duró 91 días, entre febrero y agosto de 2025, con locaciones en Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia.

Entérate: Tom Holland promete un Punisher fiel a los cómics en ‘Spider-Man: Brand New Day’