Directores de ‘Avengers: Doomsday’ dicen que la película será un reinicio para el MCU y lo llevará de vuelta a la ‘fase cero’

La nueva cinta del MCU llevará a la franquicia de vuelta a una “fase cero”, con Robert Downey Jr. como Doctor Doom

El regreso de los hermanos Russo al Universo Cinematográfico de Marvel llega en un momento especialmente delicado para la franquicia. Después de varios estrenos con resultados irregulares en taquilla y una conversación cada vez más marcada por el desgaste del público ante la continuidad del MCU, Anthony Russo y Joe Russo hablaron sobre el lugar que ocupará ‘Avengers: Doomsday’ dentro de esta etapa. La película, que contará con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, busca presentarse como algo más que otra entrega coral de superhéroes.

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¿Por qué los Russo hablan de una “fase cero” para Marvel?

Durante una sesión del festival SXSW London titulada “Building Artistic Universes Without Borders”, los directores de ‘Avengers: Infinity War‘ y ‘Avengers: Endgame‘ abordaron su regreso a Marvel Studios. Joe Russo explicó que, junto a Robert Downey Jr., han estado pensando en ‘Avengers: Doomsday’ como una especie de nuevo punto de partida para el MCU.

Arte oficial de Marvel Studios por Ryan Meinerding

“Ambos estábamos hablando sobre este concepto de que estamos volviendo a la fase cero. Esto es empezar de cero. Queremos asegurarnos de que todos sientan que esto no se basa en nada del pasado.”

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La declaración es interesante porque el MCU ha dependido durante años de una continuidad acumulativa que, en sus mejores momentos, convirtió cada estreno en una pieza de un evento mayor. Sin embargo, esa misma fórmula también ha sido señalada como una de las razones del cansancio reciente del público, especialmente después de una etapa en la que varias películas y series parecían exigir demasiados antecedentes.

Robert Downey Jr. regresa, pero no como Tony Stark

Uno de los elementos más llamativos de ‘Avengers: Doomsday’ es el regreso de Robert Downey Jr., aunque ahora en el papel de Doctor Doom. Su participación podría ser leída como una apuesta directa por la nostalgia, dado que Tony Stark fue durante años el rostro central del MCU. Pero los Russo insisten en que el proyecto no busca sostenerse únicamente en el pasado.

Joe Russo dijo que esa capacidad de cambio forma parte del atractivo de la película: “Ese constante cambio y transformación que te sorprende, que luego se reinventa, que vuelve a cambiar y a sorprenderte, es emocionante, y creo que vas a ver algunos cambios [con Doomsday]. Así que, prepárate.”

La frase apunta a una estrategia clara: usar una figura profundamente asociada con la historia de Marvel en cine, pero llevarla hacia otro lugar. No se trata, al menos según lo dicho por el director, de repetir la época de ‘Avengers: Endgame’, sino de intentar reordenar el tablero.

La idea que convenció a los Russo de volver

Anthony Russo también reconoció que después de ‘Avengers: Endgame’ había una sensación de cierre. Incluso admitió que él y su hermano terminaron exhaustos tras varios años dentro de la franquicia. El regreso no estaba garantizado hasta que el guionista Stephen McFeely presentó una idea que reactivó su interés.

“Se le ocurrió esta idea creativa que reavivó [el proyecto], y no puedo hablar de esa idea creativa, porque es la base de Doomsday, pero esa [idea] de repente nos abrió un mundo de posibilidades, y vimos todo tipo de nuevas posibilidades con esa idea.”

Doctor Doom, Ilustración de Mushk Rizvi

El comentario deja claro que Marvel está guardando el núcleo de la trama, aunque la presencia de Doctor Doom y el tamaño del elenco sugieren una película diseñada como evento mayor. Joe Russo también habló del reto de manejar tantos personajes, al señalar que cada actor interpreta al favorito de alguien dentro del público.

“Cada uno de esos actores interpreta al personaje favorito de alguien,” dijo el cineasta, antes de explicar que una historia de este tamaño exige cambios de punto de vista muy precisos.

Con ‘Avengers: Doomsday’, Marvel parece intentar una operación doble: recuperar el peso de sus grandes eventos cinematográficos y, al mismo tiempo, convencer al público de que no necesita llegar agotado por años de continuidad. La promesa de una “fase cero” todavía tendrá que probarse en pantalla, pero el mensaje de los Russo ya marca una intención evidente: el MCU sabe que necesita volver a sentirse como un comienzo.

Con información de The Hollywood Reporter.

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