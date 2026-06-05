Director de ‘Backrooms’ explica por qué no quiere dirigir películas de ‘Star Wars’

El éxito inesperado y gigantesco de ‘Backrooms’ convirtió a Kane Parsons en uno de los nombres jóvenes más observados dentro del cine de terror. Después de pasar de YouTube a dirigir una película de A24 basada en una creepypasta sobre espacios liminales, el realizador de 20 años comenzó a ser vinculado por rumores con grandes franquicias de la cultura pop. Sin embargo, Parsons ya dejó claro que su interés no está en tomar el control de sagas como ‘Star Wars’ o ‘Star Trek’, sino en seguir desarrollando proyectos originales.

También te puede interesar: ‘Backrooms’ establece nuevo récord de taquilla en Estados Unidos y ya es la película más exitosa en la historia de A24

¿Por qué Kane Parsons no quiere dirigir ‘Star Wars’?

Durante una aparición reciente en el podcast The Town with Matt Belloni, Kane Parsons fue cuestionado sobre si tendría curiosidad por dirigir una película de ‘Star Wars’. Su respuesta fue directa: “No, no me interesa demasiado el trabajo relacionado con la propiedad intelectual. Prefiero centrarme casi exclusivamente en proyectos originales.”

Kane Parsons (Fotografía: Jeremy Cox)

El director explicó que su rechazo no nace de desprecio por esas franquicias, sino de la manera en que entiende su propio trabajo. Para Parsons, el arte funciona como una forma de procesar la vida, por lo que entrar en una propiedad construida desde la visión de otra persona podría interferir con el impulso que lo lleva a crear.

También lee: ‘Backrooms’, ‘Obsesión’ y otras películas dirigidas por cineastas que empezaron en YouTube

“El hecho de que haga esto, porque es mi forma de procesar la vida, al igual que el arte, y que normalmente me doy cuenta de que tener que ponerme en el lugar de otra persona en la vida tiende a dañar el punto inicial para mí”, señaló.

La postura resulta llamativa porque llega justo después de que ‘Backrooms’ demostrara que una idea nacida en internet podía convertirse en un fenómeno cinematográfico. En lugar de usar ese éxito como puerta de entrada a franquicias gigantes, Parsons parece inclinarse por conservar una ruta más personal.

El éxito de ‘Backrooms’ y el interés de Hollywood

‘Backrooms’ llegó a cines el 29 de mayo y superó expectativas comerciales. Actualmente ya rebasa los US$140 millones a nivel global, según datos de Box Office Mojo. Ese desempeño fortaleció la conversación alrededor de Parsons como una posible nueva voz dentro del cine de género.

La cinta, protagonizada por Chiwetel Ejiofor, sigue a Clark, un dueño de tienda de muebles que atraviesa una crisis mental y termina atrapado en una dimensión formada por habitaciones interminables, luces fluorescentes y espacios que parecen familiares, pero resultan profundamente inquietantes.

El fenómeno ya había llamado la atención por su origen. ‘Backrooms’ no nació como una franquicia tradicional, sino como una leyenda de internet alimentada por imágenes, teorías, videos y reinterpretaciones. Parsons, quien desarrolló una serie viral en YouTube cuando era adolescente, siempre ha insistido en que su versión no es la única ni la oficial, sino una interpretación dentro de una idea colectiva.

Ryan Gosling y Flynn Gray en ‘Star Wars: Starfighter’ (2027) (imagen: IMDb)

No descarta todas las franquicias, pero pone condiciones

Aunque no descarta por completo trabajar con una propiedad ajena, Parsons aclaró que solo consideraría casos muy específicos: proyectos ligados profundamente a su infancia, en especial algunas referencias de inicios de los años 2000 que marcaron su forma de ver el mundo. Fuera de eso, no parece interesado en sumarse a franquicias donde no sienta una conexión personal real.

El director también se refirió a los rumores sobre una posible secuela de ‘Backrooms’. Aunque antes ha dicho que el universo todavía puede continuar, negó que ya esté buscando a un guionista para desarrollar una nueva entrega. Según Parsons, esa versión parece haber surgido sin una base clara.

Por ahora, su postura es bastante firme: después de convertir una rareza de internet en uno de los grandes éxitos recientes de A24, no quiere quedar absorbido por la maquinaria de una franquicia gigante. Su prioridad sigue siendo explorar ideas propias, incluso si Hollywood ya empieza a imaginarlo al frente de marcas mucho más grandes.

Fuente.

No te vayas sin leer: Kane Parsons, director de ‘Backrooms’, dice que no le interesa la IA: ‘Si pudiera hacerla desaparecer chasqueando los dedos, lo haría’

