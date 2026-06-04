‘Backrooms’, ‘Obsesión’ y otras películas dirigidas por cineastas que empezaron en YouTube

Hollywood vive un momento extraño y fascinante, con algunos de sus golpes más acertados, Backroom y Obsesión, que ya no vienen de escuelas de cine o apellidos heredados. Ahora lo interesante surge de jóvenes talentos que empezaron en canales caseros en YouTube y que aprendieron a hacer efectos visuales en videos tutoriales tipo DIY.

Backrooms y Obsesión cambiaron por completo el panorama de la industria de cine este año porque ya no hablamos solo de promesas digitales, también de boletos vendidos. Sus directores llegaron con audiencias formadas en línea y nos demostraron que el terror puede nacer en una pantalla pequeña y luego llenar salas.

¿Cuáles son los récords en taquilla de Backrooms y Obsesión?

Backrooms logró con 81.4 millones de dólares en Estados Unidos y 118 millones a nivel mundial, el mayor debut en la historia de A24. La película del director Kane Parsons también consiguió el mejor estreno registrado para una película original de terror. Cruzó los 100 millones de dólares en Estados Unidos en seis días y superó a Marty Supremo, que tenía el récord doméstico de A24 con 96 millones. Kane Parsons, de 20 años, se convirtió en el cineasta más joven en colocar una película en el número uno de la taquilla.

Inde Navarrette, estrella de Obsesión

Obsesión, por su parte, ya alcanzó 148 millones de dólares globales, con 104.7 millones en Estados Unidos y Canadá. La película de Curry Barker costó menos de un millón de dólares y ya es uno de los casos de terror más rentables de los últimos años. Su desempeño también sorprendió porque creció en su tercer fin de semana local, en lugar de caer, una completa singularidad en la industria.

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Con estos nuevos hitos de Hollywood, presentamos la siguiente lista de cineastas famosos, empezando por Parsons y Barker, que lograron brillar en YouTube y luego llegar hasta las salas de cine.

Directores que empezaron en YouTube

Kane Parsons es el caso más espectacular del momento, pues lanzó The Backrooms (Found Footage) en 2022 bajo el canal Kane Pixels, después de aprender efectos visuales de manera autodidacta, con herramientas como Blender y recursos encontrados en internet. Su serie amplió la mitología de los espacios liminales y A24 vio ahí un universo listo para cine.

Curry Barker, antes de Obsesión, creó videos de comedia y horror con Cooper Tomlinson en el canal That’s a Bad Idea. Su primera película, Milk & Serial, costó apenas cientos de dólares, llegó gratis a YouTube y le abrió puertas en agencias y estudios.

Renate Reinsve en Backrooms

Otro caso es el de los hermanos Danny y Michael Philippou, que también vienen de YouTube. En el canal RackaRacka hicieron videos de todo tipo y con el tiempo tuvieron la oportunidad de dirigir, para salas de cine, Háblame, extraordinaria propuesta de terror sobrenatural que recaudó 92 millones de dólares globales con un presupuesto de 4.5 millones.

Después de construir una audiencia gigantesca jugando videojuegos, Markiplier dirigió y protagonizó la adaptación de Iron Lung, juego de David Szymanski. La película recaudó 51.2 millones de dólares con presupuesto de 3 millones.

También tenemos que hablar sobre Bo Burnham, el pionero que se hizo famoso en los meros inicios de Youtube y que incluso apareció en el primer Live de la página en 2008. Salió de canciones y comedia en línea para escribir y dirigir Eighth Grade, una película sobre ansiedad adolescente y soledad escolar.

¿Habrá secuela de Obsesión y Backrooms?

Backrooms aún no tiene una secuela anunciada oficialmente, pero Kane Parsons ya dijo que no ha terminado con ese universo:

“Desde el principio, para mí siempre ha sido muy importante conocer el final de una historia y trabajar hacia atrás a partir de él. Supongo que eso significa que sí, existe un plan narrativo para Backrooms. Y no, todavía no está completado.”

En cuanto a Obsesión, lo cierto es que no hay una secuela anunciada, pero Curry Barker ya prepara Anything But Ghosts, película que ocurre dentro del mismo universo y que confirmó a través de una declaración reportada por Deadline, misma que tiene relación con el trágico final de Nikki.

“Hay algo así como un segmento de noticias en la siguiente película donde se escucha a una presentadora informando sobre un triple homicidio cometido por una mujer.”

Con información de People.

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