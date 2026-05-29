‘Anything but Ghosts’: Todo sobre la nueva película de terror a cargo del director de ‘Obsesión’

Curry Barker ya tiene preparado su siguiente movimiento después de convertir Obsesión en una de las sorpresas más agradable del terror este año. El cineasta, que pasó de los videos de internet a un estreno de Focus Features, prepara Anything but Ghosts, una nueva historia sobrenatural que mantiene vivo el extraño universo de su anterior película.

¿De qué trata Anything but Ghosts?

Esta nueva película contará la historia de dos estafadores que se hacen pasar por investigadores paranormales, un argumento quizá no tan original. Su negocio parece depender de engañar a personas vulnerables, hasta que ambos terminan frente a una presencia oscura que no pertenece al repertorio de trucos falsos que usan para ganarse la vida. La premisa juega con esa ironía atractiva del terror contemporáneo en la que dos personas que fingen saber cómo tratar con fantasmas descubren que el peligro existen y no tienen herramienta alguna para contrarrestarlo.

Barker dirige la película y también la coescribe junto con Cooper Tomlinson, quien apareció en Obsesión como Ian. Además, ambos actuarán en el proyecto. El reparto incluye a Aaron Paul y Bryce Dallas Howard, estrellas consagradas de Hollywood. Focus Features distribuirá la cinta en Estados Unidos, con Universal Pictures International a cargo de otros territorios, y Blumhouse se encarga de la producción en asociación con Atomic Monster, empresa de James Wan.

Obsesión de Curry Baker

La película comenzó su desarrollo antes del estreno de Obsesión, pero el éxito de esa cinta con la viral Inde Navarrete cambió por completo la imagen alrededor de Barker, quien con 26 años se hizo de fama en redes sociales y entre las esferas de Hollywood. Ahora Anything but Ghosts será la nueva prueba para un director convertido en fenómeno industrial.

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La conexión de Anything but Ghosts con Obsesión

Barker ya adelantó que Anything but Ghosts existe dentro del mismo universo de Obsesión y que la conexión aparecerá a través de una referencia dentro de la nueva película.

Durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a una función, el director explicó que en su próximo largometraje habrá una especie de nota informativa o reporte televisivo sobre un triple homicidio cometido por una mujer. Esa mención podría referirse al desenlace de Nikki, el personaje de Navarrete

En Obsesión, Nikki queda atrapada bajo los efectos del deseo formulado por Bear mediante un juguete maldito. La voluntad de un hombre horrible la convierte en una persona devastada por un amor impuesto, hasta que la obsesión fabricada arrastra a sus amigos, Sarah e Ian, hacia una tragedia.

El éxito comercial de Obsesión

Inde Navarrete en Obsesión

La cinta se estrenó en el bloque Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2025, antes de llegar a cines el pasado 14 de mayo. Focus Features adquirió la distribución tras su paso por el festival.

Obsesión recaudó 73.5 millones de dólares en el mercado doméstico (Estados Unidos) y 22.2 millones en territorios internacionales. Su acumulado mundial es de 95.8 millones de dólares, un numero que multiplica por más de 125 su presupuesto de tan solo 750 mil dólares. La cinta abrió con 17.1 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, pero su segundo fin de semana se fue a las nubes gracias al poder de las redes sociales y las imágenes de Navarrete.

Hasta ahora no se ha anunciado una fecha oficial de estreno para Anything but Ghosts. La producción ya terminó rodaje y su lanzamiento dependerá del calendario de Focus Features y Universal, sobre todo después del desempeño inesperado de Obsesión en salas. Si Baker continúa con sus pasos inteligentes, podríamos estar ante una nueva mente maestra del género.

Con información de Deadline.

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