‘Obsesión’ logra casi 80 millones de dólares en taquilla y multiplica más de 100 veces su presupuesto

Obsesión se convirtió en una de las sorpresas más brutales del terror en 2026 y los frutos está a la vista. La película de Curry Barker, hecha con recursos mínimos y una historia venenosa, ya está tocando con la punta de los dedos una cifra mundial que pocas producciones de su tamaño pueden presumir.

Obsesión multiplica su presupuesto hasta las nubes

A través de Discussing Film se reportó que Obsesión podría superará los 80 millones de dólares a nivel mundial en las próximas horas, una cifra monstruosa y descomunal para una película que costó apenas 750 mil dólares.

Eso significa que la cinta ya multiplicó más de 100 veces su presupuesto de producción. En este sentido, Obsesión brilla como esta rara pieza ubicada en los márgenes de una industria obsesionada con franquicias carísimas; es una historia pequeña y barata que logró hacer más ruido que varios estrenos inflados.

Inde Navarrete en Obsesión

La película ya tenía una base sólida, pues había recaudado 74 millones de dólares: 52.8 millones en Estados Unidos y Canadá, más 21.2 millones en otros territorios. Debutó con 17.2 millones de dólares y luego subió a 21.5 millones en su segundo fin de semana, algo muy extraño para una cinta de terror original sin grandes estrellas al frente.

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A todo lo anterior se añade el éxito previo en el Festival de Toronto. Focus Features adquirió sus derechos por una cifra entre 14 y 15 millones de dólares, el monto más alto pagado por una película de este tipo en la historia del festival.

¿De qué se trata Obsesión y quiénes actúan?

Obsesión es la historia de Baron “Bear” Bailey, un empleado de una tienda de música enamorado de Nikki Freeman, su amiga de la infancia. Su torpeza lo lleva a comprar un extraño juguete místico que promete conceder un deseo al romperse. Bear pide que Nikki lo ame más que a nadie en el mundo, pero la fantasía romántica se pudre y se transforma en una pesadilla de dependencia y violencia.

Michael Johnston interpreta a Bear, un personaje que parece inofensivo hasta que su deseo muestra el egoísmo escondido bajo su ternura. Inde Navarrette da vida a Nikki, la chica terrorífica en esta historia que sobre amor como posesión.

El reparto también incluye a Cooper Tomlinson como Ian, Megan Lawless como Sarah Harper y Andy Richter como Carter Harper. Haley Fitzgerald y Darin Toonder aparecen como empleados de la tienda mística que vende el objeto maldito. Curry Barker escribió, dirigió y editó la película.

Otras grandes películas de terror de 2026

Michael Johnston en Obsesión

Hokum: La Maldición de la Bruja, con Adam Scott, sobre un escritor que viaja a Irlanda y queda atrapado en un hotel en compañía de apariciones sobrenaturales, es una de las mayores sorpresas de 2026. La crítica se deshizo en comentarios positivas y confirmó que el cine de terror todavía tiene grandes ideas detrás y un público leal que está dispuesta a experimentar nuevas propuestas. Aunque contó con un presupuesto de solo 5 millones de dólares, ya es un éxito gracias a sus 22 millones en la taquilla mundial.

La siguiente es más bien una promesa. Her Private Hell, con Sophie Thatcher, todavía no estrenada en cines y de Nicolas Winding Refn, también agitó el Festival de Cine de Cannes hace unos días con una ovación de 12 minutos. Su horror y ciencia ficción dividió a la crítica, aunque confirmó el gusto del director por el exceso y la violencia estilizada. Seguro llegará a salas de cine muy pronto para hacerse con una muy sólida base de fans y otra de haters.

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