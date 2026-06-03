‘Backrooms’ establece nuevo récord de taquilla en Estados Unidos y ya es la película más exitosa en la historia de A24

Backrooms: Sin Salida es el raro fenómeno de internet que salió de YouTube y ahora ocupa las salas de cine para darle a A24 varios récords de taquilla. La película de Kane Parsons se convirtió en una sacudida para el terror del siglo XXI y para aquellos en la industria que todavía intentan entender por qué ciertos miedos nacidos en foros de las redes mundial conectan tan bien con el público.

¿Backrooms estableció nuevo récord para A24?

De acuerdo con la nueva información compartida por Variety, Backrooms alcanzará los 100 millones de dólares en Estados Unidos hoy, seis días después de su estreno mundial. Con esa número, la película supera el récord doméstico, es decir en Estados Unidos, de A24 que tenía Marty Supremo, cinta protagonizada por Timothée Chalamet que llegó a 96 millones de dólares en Norteamérica.

A24, aunque muy poderosa en prestigio, no suele jugar en las mismas ligas comerciales que los gigantes de superhéroes o ciencia ficción familiar. Muchas películas independientes de su catálogo sueñan con llegar a 100 millones durante su estancia en salas; Backrooms lo consiguió en menos de una semana.

Kane Parsons y Chiwetel Ejiofor en el set de Backrooms

Cabe mencionar que la película ya había arrancado con fuerza, pues en su primer fin de semana dejó 81.4 millones de dólares en Estados Unidos y 118 millones a nivel global, el mejor debut en la historia de A24 y una cifra más de tres veces superior al estreno de Guerra Civil, que había abierto con 25.5 millones

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El presupuesto es todo un tema también. A24 y Chernin Entertainment financiaron Backrooms por alrededor de 10 millones de dólares, una cantidad paupérrima frente al tipo de ganancias que ahora mismo tiene en su bolsillo. Ahora se espera un segundo fin de semana con ingresos de entre 48 y 50 millones de dólares tan solo Estados Unidos. Si se cumple, Backrooms no tardará mucho en superar también a Marty Supreme en la taquilla mundial, donde la película de Chalamet conserva por ahora el trono de A24 con 191 millones.

De fenómeno viral a película

Backrooms nació en 4Chan como una pesadilla digital sobre espacios liminales y su expansión ocurrió en comunidades como YouTube, Reddit y TikTok, las pioneras de muchas de las tendencias actuales. Kane Parsons, bajo el nombre Kane Pixels, convirtió la pesadilla en una serie de videos que caracterizados por el falso material encontrado y terror ambiental. Su pieza Backrooms (Found Footage), publicada en 2022 tiene hasta el momento más de 82 millones de reproducciones en YouTube.

La película cuenta la historia de un dueño de tienda de muebles, interpretado por Chiwetel Ejiofor, quien encuentra una puerta secreta hacia una extensión interminable de cuartos sin identidad. Cuando desaparece, su terapeuta, interpretada por Renate Reinsve, entra a ese espacio para buscarlo. El reparto también incluye a Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell, con productores como James Wan, Shawn Levy y Osgood Perkins.

Renate Reinsve en Backrooms

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Kane Parsons, la envidia de Hollywood

Parsons tiene solo 20 años, ya rompió un récord que muchos directores jamás rozan y se convirtió en el cineasta más joven en tener una película número uno en taquilla, lo cual supera el antecedente de Josh Trank, quien tenía 27 años cuando Poder sin Límites debutó en primer lugar en 2012. Parsons pasó de videos de YouTube a una película de A24 con estreno masivo y críticas positivas, realidad que pone nervioso a cualquier ejecutivo con décadas en el negocio.

Claro que la velocidad del ascenso alimentó rumores y comentarios sobre cuánto control tuvo realmente en el set. Mark Duplass salió a defenderlo y dijo que Parsons estuvo al mando, incluso más que otros directores de mucha mayor edad. Parsons también ya insinuó que Backrooms podría continuar y que la historia no está terminada; de hecho, existe un plan narrativo más amplio, aunque todavía no hay secuela anunciada oficialmente por A24.