Kane Parsons, director de ‘Backrooms’, dice que no le interesa la IA: ‘Si pudiera hacerla desaparecer chasqueando los dedos, lo haría’

El joven Kane Parsons acaba de vivir una de esas semanas únicas en la vida gracias a Backrooms, película que hasta el momento ha recaudado 134 millones de dólares a nivel global y puso a un cineasta de tan solo 20 años bajo una lupa enorme. Parsons, conocido por su disciplina autodidacta, acaba de elegir un bando en el controvertido tema de la inteligencia artificial en Hollywood.

La carrera de Kane nació en YouTube, con efectos visuales aprendidos por cuenta propia que bien podría delegarle a una máquina. Aun así, su postura ante la IA generativa no deja demasiado espacio para el entusiasmo.

¿A Kane Parsons no le interesa la IA?

En entrevista con The Australian sobre el uso de IA generativa en cine, Parsons dijo: “Si pudiera chasquear los dedos y hacer que la IA generativa desapareciera para siempre, probablemente lo haría”. También añadió que no le parece interesante utilizarla: “Creativamente, no obtengo ningún disfrute al usar esas herramientas. Para mí, derrota por completo el propósito”.

Kane Parsons

El director admitió que quizá la IA podría aliviar ciertas tareas pesadas de efectos visuales en el futuro, sin embargo, aclaró que ahora resulta difícil hablar del tema porque ya existen consecuencias dañinas y hay demasiados intereses económicos presionando la discusión. Aunque rechaza su uso, hay algo importante bajo su consideración:

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“Lo que me interesa más es cuestionarlo desde una perspectiva artística. Ya vivimos en un mundo donde sales a la calle y ves anuncios espectaculares y letreros que son claramente basura generada por IA. Eso ya se ha convertido en parte de nuestra realidad visual. Para mí, la IA generativa se siente menos como una innovación y más como un síntoma de una decadencia cultural y económica más amplia. Me interesa utilizar esa iconografía en el arte, no usar IA para crear la obra en sí, sino examinar lo que representa.”

Kane Parsons habla sobre las IP

El éxito de Backrooms ya está haciendo que algunos piensen en secuelas, franquicias, derechos, universos y propiedades heredadas, eso que ahora mismo llena los bolsillos más grandes de todo Hollywood. Pero Parsons parece caminar a otro ritmo, bastante menos ansioso por capitalizar cada posibilidad.

Para el medio The Town, el director negó que ya estuviera buscando guionista para una secuela. Cuando le preguntaron por ese información, reportada por múltiples medios en los últimos días, dijo: “No estoy seguro de dónde salió eso. Parece más una alucinación”.

Kane Parsons y el elenco de Backrooms

Al preguntarle si le interesaban universos como Star Wars o Star Trek, respondió:

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“Salvo una o dos cosas de mi infancia, cosas de principios de los años 2000, realmente solo una o dos. Sí, prácticamente nada. No me interesa demasiado trabajar con propiedades intelectuales ya existentes. Básicamente quiero concentrarme en proyectos originales. Hago esto porque es mi forma de procesar la vida, como lo es el arte. Y, por lo general, siento que tener que entrar en la visión de la vida de otra persona termina dañando un poco el propósito inicial para mí.”

¿Hay directores con posiciones neutrales o positivas frente a la IA?

Martin Scorsese se convirtió en asesor de Black Forest Labs, una compañía alemana de IA generativa, y defendió el uso de estas herramientas en preproducción para comunicar imágenes a su equipo creativo. “El cine es un medio joven, apenas tiene alrededor de 125 años, así que tenemos que estar abiertos a cómo puede evolucionar”, declaró. También comparó la IA con otras herramientas que ya usó, como el 3D en Hugo y el rejuvenecimiento digital en El Irlandés.

James Cameron también mantiene una postura pragmática para la inteligencia artificial y recientemente se integró al consejo de Stability AI, aunque prometió que la IA generativa sin control de artistas reales no tendrá lugar en el mundo de Avatar.

En el extremo opuesto se mantiene Guillermo del Toro, quien ha dicho que preferiría morir antes que usar IA generativa en sus películas.