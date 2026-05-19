Sebastian Stan dice que las acciones de Donald Trump ‘no son motivo de risa’ y lamenta el estado actual de EU

El actor habló en Cannes sobre el segundo mandato de Donald Trump y dijo que es preocupante

Durante su paso por el Festival de Cannes, Sebastian Stan fue cuestionado por el segundo mandato de Donald Trump, a dos años de haberlo interpretado en ‘The Apprentice’. El actor presentó ‘Fjord’, su nueva película dirigida por Cristian Mungiu, pero una pregunta sobre el clima político en E.U. lo llevó de regreso a la experiencia que vivió con el filme de Ali Abbasi. Stan pidió tomar el asunto con seriedad y vinculó lo que ocurre actualmente con las presiones que rodearon a ‘The Apprentice’ desde su estreno en Cannes.

También te puede interesar: ‘Una Pareja Explosiva 4’: Donald Trump y Brett Ratner viajan a China para buscar locaciones para la película

¿Por qué Sebastian Stan dice que esto no es motivo de risa?

La pregunta sobre Donald Trump provocó algunas risas entre los presentes, pero Sebastian Stan cortó rápidamente ese tono. Para el actor, el tema ya no puede tratarse como una provocación pasajera ni como parte del espectáculo político que suele rodear al presidente estadounidense.

Donald Trump (imagen: Reuters)

“Sinceramente, no es motivo de risa. No lo es,” dijo Stan. “Creo que estamos en una situación realmente muy mala. De verdad lo creo. Y, para serte sincero, es como si, ¿has visto lo que está pasando, verdad? Es decir, si hablamos de la concentración de medios, la censura, las amenazas, las supuestas demandas que parecen no tener fin pero que en realidad no llevan a ninguna parte, era evidente que esto iba a suceder.”

También lee: ‘The Boys’: Eric Kripke dice que Donald Trump arruinó los chistes de Homelander

El actor mencionó todos los problemas que, según él, parecen repetirse sin llegar a nada concreto. Su comentario no surgió como una observación distante: Stan lo relacionó directamente con lo que vivió el equipo de ‘The Apprentice’, una película que incomodó al entorno de Trump incluso antes de su presentación pública.

¿Qué vivió el equipo de ‘The Apprentice’ antes de Cannes?

‘The Apprentice’ se estrenó en Cannes antes de la reelección de Donald Trump, pero su camino al festival estuvo marcado por tensiones. Trump y su equipo rechazaron públicamente la película y amenazaron con emprender acciones legales contra la producción. De acuerdo con Sebastian Stan, la presión llegó a tal punto que, pocos días antes de la función, no estaba claro si el filme podría proyectarse.

“Nos encontramos con todo eso con la película. Hasta el punto de que, tres días antes del festival, no estábamos seguros de si la película se proyectaría en el festival,” recordó el actor.

Stan también sugirió que la película podría ser revisada con otros ojos ahora que Trump volvió a la Casa Blanca. “Así que, ya sabes, tal vez la gente le esté prestando más atención a esa película. Creo que resistirá el paso del tiempo por eso, pero nosotros pasamos por todo eso mucho antes de Jimmy Kimmel y Stephen Colbert y demás,” añadió. Después remató con una frase breve: “Ojalá no fuera así.”

La referencia a Jimmy Kimmel y Stephen Colbert apunta al enfrentamiento constante entre Trump, la televisión nocturna y figuras mediáticas críticas de su administración. Para Stan, las señales ya estaban ahí cuando ‘The Apprentice’ enfrentó amenazas y obstáculos antes de su exhibición.

Sebastian Stan en ‘Fjord’ (imagen: Goodfellas)

Sebastian Stan y una etapa marcada por papeles incómodos

Aunque Sebastian Stan sigue siendo reconocido por interpretar a Bucky Barnes en Marvel, su carrera reciente ha tomado una ruta más arriesgada. ‘The Apprentice’ lo llevó a interpretar a una de las figuras políticas más polarizantes de E.U., mientras que ‘A Different Man’ reforzó su prestigio crítico en el circuito de premios.

Con ‘Fjord’, Stan regresó a Cannes en otro tipo de proyecto, pero la pregunta sobre Trump volvió a cruzarse en su camino. Esta vez, el actor no habló desde la promoción directa de ‘The Apprentice’, sino desde la distancia de alguien que ya vivió las presiones alrededor de esa película y ahora observa cómo varias de esas tensiones se repiten en el escenario político estadounidense.

Con información de The Wrap.

No te vayas sin leer: Pedro Almodóvar critica los Oscar 2026: ‘No hubo suficientes protestas contra la guerra en Gaza o contra Donald Trump’

