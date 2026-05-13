‘Una Pareja Explosiva 4’: Donald Trump y Brett Ratner viajan a China para buscar locaciones para la película

La posibilidad de ver nuevamente a Jackie Chan y Chris Tucker juntos en pantalla parecía cosa imposible hace unos años, pero comenzó a tomar fuerza otra vez y parece que las cosas van en serio. Ahora llegan nuevas noticias sobre el desarrollo de Una Pareja Explosiva 4, protagonizadas por Donald Trump y Brett Ratner, uno de los directores más polémicos de Hollywood.

Brett Ratner, realizador de las primeras películas de la franquicia, supuestamente acompaña a Donald Trump durante su nuevo viaje diplomático a China con la meta de explorar locaciones para Una Pareja Explosiva 4, de acuerdo con Variety.

¿Por qué Trump está en China?

Ahora mismo la relación entre Estados Unidos y China es delicada. Hay tensiones comerciales y conflictos internacionales que deterioraron el vínculo entre ambas potencias durante los últimos años. Donald Trump viajó acompañado por Elon Musk, Tim Cook, Larry Fink, Stephen Schwarzman y otros ejecutivos importantes del sector empresarial y tecnológico.

Jackie Chan y Chris Tucker en Una Pareja Explosiva 3

A grandes rasgos, el viaje busca mejorar la relación bilateral con Xi Jinping, presidente de la República Popular China, luego de años caracterizados por guerras comerciales y restricciones económicas. La visita también ocurre mientras China intenta estabilizar sectores industriales golpeados por desaceleración económica y presión internacional.

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En busca de locaciones para Una Pareja Explosiva 4

Dentro de la delegación estadounidense apareció inesperadamente Brett Ratner, cineasta que trabajó en varias franquicias de éxito para Hollywood. Ratner aprovecharía el viaje para revisar posibles escenarios de filmación destinados a Una Pareja Explosiva 4, película que intentaría llevar nuevamente la saga hacia territorio chino. Aunque la cuarta entrega lleva años atrapada entre rumores y anuncios poco claros, el viaje indica que el proyecto finalmente comienza a moverse con mayor seriedad detrás de cámaras.

La franquicia protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker se convirtió en una de las sagas policiales más exitosas de los años dos mil por su humor absurdo y choques culturales entre sus protagonistas. La primera película estrenada en 1998 recaudó más de 240 millones de dólares a nivel mundial. Después llegaron Una Pareja Explosiva 2 en 2001 y Una Pareja Explosiva 3 en 2007, ambas todavía más exitosas comercialmente.

Donald Trump, según Variety, sería un fan declarado de la franquicia y habría solicitado personalmente a Paramount el desarrollo de otra película protagonizada por Chan y Tucker.

La íntima relación entre Trump y Ratner

De izquiera a derecha, Brian Grazer, Donald Trump, Brett Ratner, Melania Trump y Sean Combs

Donald Trump y Brett Ratner mantienen relación desde hace años dentro de círculos empresariales y políticos en Nueva York y Hollywood. Ratner probó que ese vínculo sigue intacto tras dirigir Melania, documental centrado en Melania Trump durante los días previos al segundo mandato presidencial de Donald Trump.

Amazon adquirió los derechos del documental por aproximadamente 40 millones de dólares. Este hecho que le valió numerosos comentarios negativos dentro de la industria debido al enorme costo de adquisición para una producción documental. Incluso se acusó al conglomerado de distribuir el documental de Melania como una manera de quedar bien ante el gobierno de Estados Unidos.

Melania fue un fracaso y solo recaudó 16 millones.

Los escándalos de Brett Ratner

A Ratner lo acusaron de conducta sexual inapropiada en 2017, durante uno de los momentos más explosivos del movimiento #MeToo. Varias mujeres, como las actrices como Olivia Munn y Natasha Henstridge, lo señalaron agresión sexual. Él negó todas las acusaciones.

Las denuncias provocaron consecuencias dentro de la industria, con Warner Bros. terminando su acuerdo de producción con Ratner hasta que el cineasta desapareció prácticamente de grandes proyectos hollywoodenses. Antes del escándalo, Ratner había construido una carrera extremadamente rentable. Entre sus películas más destacadas están X-Men: La Batalla Final, Dragón Rojo, y la trilogía de Una Pareja Explosiva.

Por el momento no hay fecha de estreno para Una Pareja Explosiva 4.

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