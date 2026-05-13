‘VisionQuest’: De qué trata la nueva serie de Marvel Studios y por qué se retrasó tantos años

Marvel Studios, después de más años de lo conveniente, finalmente comenzó a mover una de las piezas más extrañas de su universo televisivo. Tras rumores y cambios creativos dentro del MCU, VisionQuest ya tiene fecha de estreno en Disney+ y promete cerrar una historia que comenzó hace más de cinco años con WandaVision.

La serie protagonizada por Paul Bettany llevaba tanto tiempo atrapada en desarrollo que muchos seguidores llegaron a pensar que Marvel se había olvidado por completo del personaje. Sin embargo, el estudio confirmó durante los Upfronts de Disney que la producción sí llegará este año como parte oficial de la Fase Seis, aunque usted no lo crea.

¿De qué tratará VisionQuest?

Pese a que estamos emocionado y un poco ansiosos por conocer el destino de Vision, Marvel todavía mantiene buena parte de la trama bajo secreto. VisionQuest será la tercera parte de la historia iniciada en WandaVision y continuada posteriormente en Agatha en Todas Partes. La serie nos devolverá al llamado White Vision, la versión reconstruida del androide que apareció en el final de WandaVision. Aquella variante conservaba los recuerdos de la máquina consciente original, pero se olvidó de la relación que había construido junto a Wanda Maximoff.

Paul Bettany y Elizabeth Olsen en WandaVision

Uno de los recursos más llamativos será el regreso de James Spader como Ultron, villano presentado originalmente en Avengers: Era Ultron. El elenco también incluye a James D’Arcy retomando a Edwin Jarvis, personaje que apareció en Agent Carter y posteriormente fue integrado al MCU cinematográfico. Orla Brady, Emily Hampshire, Ruaridh Mollica, Jonathan Sayer y Henry Lewis también forman parte del elenco. Terry Matalas quedó a cargo como showrunner tras varios cambios internos dentro del proyecto.

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La serie fue filmada en Pinewood Studios, Reino Unido, el año pasado y contará con ocho episodios.

¿Por qué VisionQuest está tardando tanto en llegar?

El proyecto fue anunciado oficialmente en octubre de 2022, aunque las conversaciones alrededor de un spin-off de Vision existían prácticamente desde el final de WandaVision. Marvel Studios atravesaba entonces un periodo bastante complicado. Tras la expansión masiva de Disney+, el estudio comenzó a recibir críticas por saturación de contenido y producciones incapaces de mantener el éxito y calidad de los primeros años del MCU.

La situación empeoró con los problemas corporativos alrededor de la Saga del Multiverso, que por un tiempo cayó de la gracia de los fans (y de hecho todavía necesita redimirse). Ant-Man and the Wasp: Quantumania y The Marvels provocaron dudas financieras y llevaron a Disney a reorganizar sus calendarios.

Las huelgas de guionistas y actores en 2023 también afectaron indirectamente la planeación, pues muchas series entraron en pausa y varios calendarios de rodaje tuvieron que desplazarse prácticamente un año completo.

Además está el detalle de que Vision nunca fue un personaje sencillo de vender fuera de las películas grupales de los Vengadores. Aunque Paul Bettany ganó enorme reconocimiento gracias a WandaVision, a Marvel le urgía encontrar una razón verosímil para justificar una serie centrada en un androide filósofo.



Elizabeth Olsen y VisionQuest en WandaVision

El éxito de Agatha en Todas Partes en 2024 ayudó a recuperar esa confianza alrededor de la esquina más extraña y emotiva del MCU. Eso permitió que VisionQuest retomara velocidad como parte importante de la Fase Seis.

¿Cuándo se estrena VisionQuest?

Disney ya confirmó que VisionQuest llegará oficialmente a Disney+ el 14 de octubre. Es decir, llegará poco antes de los próximos grandes eventos cinematográficos relacionados con Avengers: Doomsday y la gran guerra por el multiverso.

Han pasado más de cinco años sin que el personaje regresara físicamente a otra película o serie importante de Marvel. Al final de WandaVision, Vision simplemente abandona Westview volando y desaparece del MCU. El estudio nunca explicó hacia dónde fue, qué hizo durante todos estos años o cómo procesó la recuperación de recuerdos pertenecientes a otra versión de sí mismo. Ya va siendo hora de recuperar ese arco sin terminar y empezar el camino hacia una conclusión digna.

Con información de Variety.

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