Actor de ‘Avengers: Doomsday’ revela que el guion es muy complejo y no tenía final completado mientras se rodaba

El regreso de los Vengadores al cine después de 7 años apunta a ser uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel Studios, pero también uno de los más difíciles de seguir incluso para parte de su propio elenco. Ebon Moss-Bachrach, quien interpreta a La Mole en ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’ y forma parte de ‘Avengers: Doomsday’, habló sobre la escala de la película y dejó ver que el rodaje del crossover funcionó de una manera mucho más fragmentada que su experiencia previa con la Primera Familia de Marvel.

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¿Por qué ‘Avengers: Doomsday’ fue más difícil de seguir para Ebon Moss-Bachrach?

Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, Ebon Moss-Bachrach comparó el trabajo en ‘Avengers: Doomsday’ con el de ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’. Según explicó, la película de los Cuatro Fantásticos le permitió tener una percepción más clara del conjunto porque el elenco estaba presente casi todos los días y podía seguir el desarrollo de la historia con mayor continuidad.

Imagen: Marvel Studios

“Doomsday fue diferente en el sentido de que es una película más grande con más partes en movimiento, y creo que estaba más compartimentada, mientras que ‘Fantastic Four: First Steps’, estuvimos allí todos los días, todos los días, teniendo una sensación de lo que era”, dijo el actor.

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La diferencia, de acuerdo con su testimonio, está en la propia dimensión del proyecto. ‘Avengers: Doomsday’ no solo reúne a varios personajes y franquicias, sino que trabaja con universos, planetas y conexiones narrativas que no siempre eran fáciles de entender desde el punto de vista de un actor que participa en una parte específica del rodaje.

“Estas películas son tan interestelares, tan galácticas y conceptuales. Por eso, a veces es muy difícil entender lo que está pasando en la historia. Y ‘Doomsday’ fue un poco más difícil para mí, ya que me costó un poco mantener todas las partes”, comentó sobre la complejidad de la trama.

El actor dijo que necesitaba pedir explicaciones a Joe Russo

Moss-Bachrach aclaró que sí sabía dónde estaba su personaje dentro de cada escena, pero no siempre tenía claro cómo se conectaba esa pieza con el resto de la historia. En ese contexto, contó que llegó a pedirle a Joe Russo que le explicara nuevamente el mapa narrativo de la película.

“Y, quiero decir, sabía dónde estaba, sabía en qué planetas, en qué universo estaba. Pero cómo se conectaba con otros universos, tendría que volver a preguntar, ‘Joe [Russo], ¿puedes, sé que ya me lo has explicado, ¿puedes explicármelo una vez más?’”

El comentario resulta llamativo porque confirma el nivel de compartimentación con el que Marvel trabaja en sus producciones más grandes. No necesariamente implica que el equipo no supiera hacia dónde iba la película, pero sí muestra que los actores no siempre tienen acceso completo al rompecabezas narrativo mientras están filmando sus escenas.

El guion cambiaba y, según él, no tenía un final completo

La declaración más comentada llegó cuando se le preguntó si había leído un guion completo de ‘Avengers: Doomsday’. Moss-Bachrach respondió que sí, aunque matizó de inmediato que esos textos cambiaban bastante y que probablemente no incluían un tercer acto cerrado.

Doctor Doom, Ilustración de Mushk Rizvi

“Sí, leí el guion completo, pero esos guiones cambian bastante. ¿Sabes qué? Probablemente no, probablemente no tenía un tercer acto completo. No creo que tuviera un final. No creo que nadie llegue a ver eso.”

El actor también habló de su experiencia con Robert Downey Jr., quien regresa al MCU como Doctor Doom. Al preguntarle si lo vio trabajar en el set, respondió afirmativamente y describió la experiencia como “grandiosa”. Luego añadió: “Qué hombre tan maravilloso. O sea, qué gran líder de equipo era.”

También destacó su presencia como figura de apoyo dentro del rodaje: “Lleva mucho tiempo haciendo esto y fue muy generoso y realmente, como, preguntando, asegurándose de que todos estuvieran bien. Realmente buena energía de entrenador allí… Miraba alrededor de la sala y era como, ‘Ahí está Ian McKellan, y ahí está Channing Tatum’, es mucho.”

‘Avengers: Doomsday’ tiene previsto su estreno el 18 de diciembre de 2026.

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