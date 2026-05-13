‘The Pitt’ responde a demanda que acusa a la serie en HBO Max de ser un clon de ‘ER: Sala de Emergencias’

El encontronazo legal alrededor de The Pitt sigue creciendo justo cuando la serie médica reina como uno de los dramas más exitosos de HBO Max. Todo comenzó como una disputa contractual relacionada al legado de ER: Sala de Emergencias, pero ya se transformó en un caso mucho más complejo sobre derechos creativos y el futuro de los dramas hospitalarios en televisión.

Warner Bros., Noah Wyle y el productor John Wells presentaron nuevos documentos ante la corte de apelaciones para intentar frenar la demanda impulsada por el patrimonio de Michael Crichton, creador de ER: Sala de Emergencias. La producción sostiene que las acusaciones carecen de fundamento y que ambas series apenas comparten elementos propios del género médico.

¿Por qué exactamente demandaron a The Pitt?

La demanda se reportó en 2024, cuando el patrimonio de Michael Crichton acusó a Warner Bros. de desarrollar The Pitt como un spin-off encubierto de ER, una de las series médicas más influyentes de la televisión estadounidense.

GeorgeClooney y Noah Wyle en ER: Sala de Emergencias

Según la acusación, la grieta se ensanchó después de que fracasaran las negociaciones para producir un reinicio oficial de ER. El patrimonio sostiene que varias ideas utilizadas posteriormente en The Pitt surgieron precisamente durante aquellas conversaciones canceladas. El meollo gira alrededor de un contrato firmado en 1994 que otorgaba a Crichton ciertos derechos de aprobación sobre trabajos derivados relacionados con ER. Los demandantes argumentan que Warner Bros. utilizó elementos asociados con aquella franquicia sin autorización.

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Noah Wyle, uno de los actores más famosos de ER, tiene el papel principal en The Pitt, hecho que acrecentó la controversia. Esta conexión parecía demasiado cercana como para tratarse de una coincidencia. El patrimonio de Crichton, además de asegurar que “The Pitt nunca debió emitirse”, planteó que la producción aprovechó el legado de ER para atraer audiencia sin presentarla oficialmente como continuación o spin-off.

La respuesta de la producción

Fue hasta la nueva apelación presentada esta semana cuando los abogados de The Pitt respondieron con uno de sus posicionamientos más agresivos dentro del caso. En el documento argumentaron que las acusaciones no tienen base, término que describieron como una lectura completamente equivocada del contrato original.

La producción argumentó que compartir el género hospitalario no convierte automáticamente a una serie en derivación de otra. Por otro lado, los abogados de Noah Wyle insistieron en que el actor no interpreta al mismo médico de ER, pese a las inevitables comparaciones que surgieron entre ambas producciones.

Noah Pitt ganó el premio Emmy por su trabajo en The Pitt

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“The Pitt no contiene elementos protegidos de ER. Más allá de compartir un género (drama hospitalario) y ciertos recursos propios del género que no pueden protegerse legalmente, las dos series no se parecen en nada. Wyle ciertamente no interpreta al mismo personaje.”

¿De qué trata y qué premios ha ganado The Pitt?

The Pitt se desarrolla dentro de un hospital de Pittsburgh y presenta la historia de un grupo de médicos, enfermeros y residentes atrapados entre crisis médicas y decisiones complejas dentro del sistema de salud estadounidense. A diferencia de otros dramas médicos contemporáneos, The Pitt desarrolla una interesante estructura formal con el doctor Michael “Robby” Robinavitch, interpretado por Wyle, como protagonista.

La primera temporada obtuvo 13 nominaciones en los premios Emmy el año pasado y ayudó a convertir la serie en uno de los títulos más aclamados de HBO Max fuera del terreno fantástico o superheroico.

La cadena ya renovó oficialmente The Pitt para una tercera temporada y la producción comenzará en junio, incluso mientras la batalla legal continúa avanzando dentro de la corte de apelaciones.

Co información de Variety.