Demi Moore pide que Hollywood no se resista a la IA: ‘Ya está aquí, si luchamos contra ella perderemos’

Ahora mismo, la inteligencia artificial mantiene todas las discusiones al rojo vivo. Demi Moore, consagrada actriz de la industria de cine hollywoodense, aprovechó su presencia en el Festival de Cannes 2026 para hablar sobre el crecimiento de estas herramientas y el temor que todavía provocan dentro de la industria.

La intérprete estadounidense, quien atraviesa uno de los momentos más celebrados de su carrera tras el fenómeno de La Sustancia en 2024, participó en una conferencia junto al jurado oficial del festival francés. Ahí terminó pronunciándose sobre uno de los temas más delicados para estudios y figuras del medio.

Demi Moore pide no resistirse a la IA

La discusión tomó forma cuando a Moore la cuestionaron en conferencia de prensa sobre la influencia de la inteligencia artificial dentro de Hollywood y sobre si actualmente existen suficientes mecanismos de protección para artistas y trabajadores del entretenimiento.

Demi Moore en el Festival de Cine de Cannes 2026

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“Vaya, esa es una gran pregunta. Creo que la realidad es que resistirse… siempre siento que ir en contra de algo genera más oposición. La IA ya está aquí. Así que luchar contra ella es pelear una batalla que vamos a perder. Por eso, encontrar formas de trabajar con ella me parece un camino mucho más valioso.”

Moore también admitió que probablemente todavía no existen regulaciones suficientes alrededor del uso de inteligencia artificial en el cine. “No sé la respuesta a eso. Así que mi inclinación sería decir que probablemente no”, comentó frente a medios internacionales.

Aun así, la actriz defendió la idea de que la tecnología jamás podrá sustituir aquello que vuelve auténtico al arte. Moore sostuvo que el origen de una obra cinematográfica viene del espíritu y de la experiencia humana detrás de cada creación.

Sobre la política y la libertad de expresión en nuestros tiempo, Demi comentó la siguiente: “Parte del arte tiene que ver con la expresión, así que si empezamos a censurarnos a nosotros mismos, creo que apagamos el núcleo mismo de nuestra creatividad, que es donde podemos descubrir la verdad y las respuestas.”

En esa misma conferencia, el director Park Chan-wook, quien funge como presidente de jurado en Cannes 2026, también defendió la relación entre arte y política. El cineasta surcoreano afirmó que una película con postura política no debe ser considerada enemiga del arte, siempre y cuando exista una expresión cinematográfica sólida detrás del mensaje.

La IA en Hollywood

Demi Moore en La Substancia

Uno de los casos más discutidos ocurrió con El Brutalista, película señalada por utilizar tecnología de IA para modificar aspectos vocales en diálogos en húngaro. El tema trajó duras discusiones sobre autenticidad interpretativa y límites éticos dentro de producciones premiadas.

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Otro ejemplo reciente es el de la recreación digital de Val Kilmer para un próximo proyecto cinematográfico, As Deep as the Grave. El actor, fallecido en 2025, había utilizado previamente tecnología de síntesis vocal tras perder gran parte de su voz debido al cáncer de garganta que finalmente terminó con su vida.

En 2026, los Oscar actualizaron sus reglas para especificar que actuaciones y guiones deben ser creados principalmente por humanos para poder competir en categorías interpretativas y de escritura. Los Globos de Oro siguieron un camino parecido, aunque menos rígido. Sus nuevas normas permiten el uso de inteligencia artificial siempre que la dirección creativa y las decisiones artísticas sigan bajo control humano durante toda la producción.

El jurado de Cannes 2026

Moore llegó a Cannes como parte del jurado principal de la edición 2026, presidido por Park Chan-wook. El grupo encargado de decidir la Palma de Oro reúne perfiles particularmente distintos entre sí.

La actriz comparte responsabilidades con Ruth Negga, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Laura Wandel, Diego Céspedes, Isaach de Bankolé y Paul Laverty. La ceremonia inaugural de Cannes 2026 comenzó con The Electric Kiss, película francesa dirigida por Pierre Salvadori. El día de hoy también se le entregó la Palma de Oro honoraria a Peter Jackson por sus contribuciones al mundo del cine, en especial con El Señor de los Anillos.

El Festival de Cine de Cannes se llevará a cabo del 12 de mayo al 23 de mayo.