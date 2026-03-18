Val Kilmer ‘resucita’ gracias a la IA en la nueva película ‘As Deep as the Grave’

¿Qué ocurre cuando una estrella ya no está, pero su imagen todavía puede regresar a la pantalla? Val Kilmer vuelve a los titulares gracias al primer vistazo a su aparición en una película independiente que, por su tema y por su método, abre otra discusión muy delicada sobre memoria y el uso de la inteligencia artificial en las artes.

Vida y obra de Val Kilmer

Kilmer nació en Los Ángeles, se formó en Juilliard y construyó una carrera que lo llevó de la comedia y la fantasía a papeles de enorme peso dramático. Lo vimos deslumbrar en Top Gun: Pasión y Gloria, Willow: En la Tierra del Encanto, The Doors, Tombstone, Fuego Contra Fuego y Batman Eternamente, una filmografía que hizo de su rostro uno de los más singulares del cine comercial de los años ochenta y noventa.

Val ascendió en la jerarquía actoral gracias a la calidad de sus interpretaciones y por una presencia capaz de volver extraños incluso a los personajes más conocidos. Aun cuando su carrera atravesó duros altibajos y choques con parte de la industria, su figura mantuvo una fuerza particular. Cada papel vino acompañado por una obstinación artística difícil de domesticar.

Val Kilmer regresó como Iceman en Top Gun: Maverick

Murió el 1 de abril de 2025 a los 65 años. La causa de muerte fue neumonía, según informó su hija Mercedes Kilmer, tras años de problemas de salud vinculados al cáncer de garganta que padecía desde 2014 y que afectó de forma severa su voz. Aún así tuvo la oportunidad de aparecer en Top Gun: Maverick junto a Tom Cruise en 2022.

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Val Kilmer vuelve con IA

Ahora esa voz y esa imagen reaparecen en As Deep as the Grave. El director y guionista Coerte Voorhees explicó a Variety que había elegido a Kilmer cinco años antes de su muerte para interpretar al padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista indígena, pero el actor nunca pudo llegar al set por su condición médica.

La solución elegida por la producción fue reconstruir su presencia con inteligencia artificial generativa, utilizando imágenes más jóvenes del actor proporcionadas por su familia y material de sus últimos años. Variety señaló que la recreación contará con la cooperación del patrimonio de Kilmer y con el respaldo de sus hijos, Mercedes y Jack, y que el personaje tendrá una participación importante dentro del corte final.

Mercedes Kilmer apoyó el proyecto. En su declaración sostuvo que su padre veía con optimismo las tecnologías emergentes como herramientas para ampliar las posibilidades del relato, y que “ese espíritu está siendo honrado en esta película”, donde él era una pieza esencial.

La cinta, protagonizada por Abigail Lawrie y Tom Felton, con participaciones de Wes Studi y Abigail Breslin, narra la historia de los arqueólogos Ann y Earl Morris y sus excavaciones en Canyon de Chelly, Arizona, en una búsqueda ligada a la historia del pueblo navajo. Los productores añadieron que siguieron lineamientos de SAG-AFTRA y que el patrimonio del actor fue pagado por el uso de su imagen.

La inteligencia artificial en Hollywood

Primer vistazo a Val Kilmer recreado con IA para As Deep as the Grave

Kilmer ya había trabajado en vida con tecnología de voz asistida por IA para recuperar una manera de hablar cercana a la suya cuando retomó el papel de Iceman en Top Gun: Maverick. En 2022, Variety informó que el actor había colaborado con una empresa para crear una voz digital que le permitiera comunicarse con mayor claridad tras los daños provocados por el cáncer y una traqueotomía.

En este sentido, As Deep as the Grave es una recreación autorizada por su familia y presentada por sus responsables como una extensión de algo que el propio actor estaba dispuesto a explorar. Aun así, todavía se discute que una cosa es restaurar una voz, como en el caso de Maverick; pero otra es devolverle cuerpo y presencia a un actor muerto. Hollywood todavía no está del todo seguro hacia dónde marcha el futuro.

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