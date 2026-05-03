‘El Diablo Viste a la Moda 2’ contrató a un artista humano para hacer el ‘contenido IA’ visto en la película

El Diablo Viste a la Moda 2 acaba de sorprender con una pequeña pero notable decisión creativa. Nuestra época ya genera mucho contenido con inteligencia artificial, pero las mentes detrás de la película eligieron a una artista real para crear un meme que, dentro de la historia, parece salido de una máquina.

La crisis del contenido generativo

Hollywood, y en realidad todo el mundo, atraviesa ahora mismo una etapa incómoda y llena de incertidumbre respecto al contenido audiovisual. Ahora cada imagen y video en redes sociales no puede evitar que pensemos: ¿Lo hizo una persona o lo fabricó un programa entrenado con el trabajo de miles de artistas?

La IA generativa ya alteró todas las rutinas posibles. Muchas producciones recurren a ella por rapidez o simple moda tecnológica, incluso cuando el resultado pueda verse vacío o carente de intención humana. A estas alturas muchos ojos y mentes ya están entrenados para cuestionar en primera instancia si lo que se ve en la pantalla vino de la mente y mano de una persona, o paso directamente por un prompt.

El Diablo Viste a la Moda 2 se une a la apretujada conversación sobre la IA, pero en el terreno pragmático le da un giro.

Anne Hathaway y Meryl Streep como Andy Sachs y Miranda Priestly en El Diablo Viste a la Moda 2

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El Diablo Viste a la Moda 2 contrató a un artista humano

La secuela empieza con Runway envuelta en problemas después de una mala decisión editorial bajo el mando de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep. El error convierte a la editora en blanco de odio digital, con burlas y memes en su contra.

Entre esas imágenes aparece una versión de Miranda como trabajadora de comida rápida, diseñada con apariencia de meme generado por IA. La frase del chiste dice: “¿Le gustarían algunas mentiras con eso?”, una burla que juega con la similitud fonética entre “lies” y “fries”, junto con el desprecio hacia figuras públicas caídas en desgracia que se practica tanto en internet.

La artista Alexis Franklin reveló en Instagram que pintó esa imagen por encargo del director David Frankel. También compartió un video acelerado de su proceso y aclaró que no usó inteligencia artificial para crearla.

“Tuve la oportunidad de pintar esto a petición de David Frankel para El Diablo Viste a la Moda 2 (aparece en la película 👀). Sin faltarle el respeto a la reina Meryl, esto es algo que habría pintado en mi tiempo libre, así que cuando me lo pidieron, fue un verdadero placer.”

En X (antes Twitter), escribió:

Imagena “IA” de Miranda Priestly hecha por un artista humano

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“Ayer publiqué esto en Instagram y recibí muchísimos comentarios de alivio al saber que este chiste de El Diablo Viste a la Moda 2 fue creado por un ser humano de verdad (yo), así que pensé en publicarlo también aquí porque creo que estas empresas deberían recibir lo que merecen cuando contratan a un artista. Obviamente parece hecho con IA porque me contrataron para crear un meme, no necesariamente una pintura, y como la imagen no estaría mucho tiempo en pantalla, adopté una mentalidad de “logotipo”: tenía que ser inmediatamente legible como manipulado y falso, porque esa es la gracia.”

La taquilla excelsa de El Diablo Viste a la Moda 2

La novedad también llega en un momento muy dulce para la secuela. El Diablo Viste a la Moda 2 debutó con 77 millones de dólares en la taquilla doméstica y agregó 156.6 millones en mercados internacionales. Lo anterior significa que alcanzó 233.6 millones de dólares a nivel mundial durante su primer fin de semana.

La película reúne de nuevo a Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel Kipling. También vuelven Tracie Thoms y Tibor Feldman.