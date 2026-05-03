‘El Diablo Viste a la Moda 2’ logra el segundo mejor estreno de 2026 con 233.6 millones de dólares en taquilla

La secuela acaba de sorprender con una propuesta a la altura de las expectativas

El regreso de Miranda Priestly nos tiene a todos mirando la página de Chanel y el tema de la Met Gala. El Diablo Viste a la Moda 2 llegó a los cines para triunfar y comprobar que la fascinación por este mundo de glamour no se fue jamás. Ahora, a través de medios como Box Office Mojo se revela que esta secuela con Meryl Streep y Anne Hatahaway acaba de lograr el segundo mejor estreno de 2026.

Apenas estrenada en cines, la película ya dejó de lado a varios de los títulos más virales del año. El público sí que respondió con entusiasmo a la idea de volver a Runway, ahora en un contexto distinto, donde el mundo editorial enfrenta cambios nunca antes experimentados y los personajes deben adaptarse a nuevas reglas.

El Diablo Viste a la Moda 2 triunfa en taquilla

La película alcanzó 233.6 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana, con 77 millones en Estados Unidos y 156.6 millones en mercados internacionales, cifras que la colocan como el segundo mejor estreno de 2026 a nivel mundial.

Emily Blunt como Emily Charton en El Diablo Viste a la Moda 2

La secuela no solo superó con amplitud el estreno de la entrega original en 2006, también se posicionó como una de las pocas historias de este género capaces de movilizar audiencias masivas en su primer fin de semana.

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El regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci permitió una conexión con distintas generaciones de espectadores. La película no se perdió de los jugos de ese lazo emotivo y nos presentó una historia que retoma a los personajes en un momento distinto de sus vidas.

El proyecto contó con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares, una inversión enorme, muy por encima de los 40 millones que costó la primera entrega. Parte importante de ese gasto se destinó al elenco, lo que terminó por rendir frutos en taquilla desde su primer fin de semana.

Los mejores estrenos de 2026

El año ha estado marcado por lanzamientos importantes, lo que hace aún más interesante el lugar que ocupa esta secuela en la competencia. Solo una película ha superado su número de estreno, mientras que otros títulos destacados quedaron por debajo, a pesar de pertenecer a géneros tradicionalmente más dominantes en taquilla.

El Diablo Viste a la Moda 2 comparte lista con producciones como Super Mario Galaxy: La Película (372.5 millones en su estreno), y Michael (217 millones), el biopic musical que también logró cifras contundentes en su debut. La competencia incluye además propuestas como Proyecto Fin del Mundo (150 millones), adaptación de la novela homónima con Ryan Gosling.

¿Cuánto recaudó El Diablo Viste a la Moda en 2006?

Anne Hathaway y Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: X)

Estrenada hace veinte años, El Diablo Viste a la Moda inició su paso por salas con 27.5 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. Aunque esa cifra fue modesta frente a estándares actuales, la película logró mantenerse en cartelera y alcanzar un total global de 326 millones de dólares. Claro que, con el paso del tiempo, la película se convirtió en todo un referente y pasó a formar parte de la memoria colectiva.

Una secuela a la altura

El Diablo Viste a la Moda 2 logró superar las expectativas al no ser una secuela más. El cineasta David Frankel retoma a los personajes y los vuelve a desarrollar de tal manera que no resulta inverosímil o patético. Además, aborda complejidades del mundo industrial del siglo XXI como el panorama de la inteligencia artificial o la fusión de grandes conglomerados de entretenimiento, fenómeno que termina desgarrando las vidas de millones de personas.

La secuela abraza el mundo de la moda y sus dificultades, pero a la vez propone una lectura más consciente de sí misma, sin olvidarse de llevar en la maleta algunos outfits de ensueño.

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