Meryl Streep critica la influencia de Marvel en el cine: ‘Es muy aburrido’

Durante la promoción de ‘El diablo viste a la moda 2’, Meryl Streep decidió unirse al club de los haters de Marvel, en el que se cuentan artistas de la talla de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Alejandro González Iñárritu. Durante una entrevista de radio junto a Anne Hathaway y Emily Blunt, la actriz habló sobre el tipo de personajes que le resultan más interesantes en pantalla y terminó lanzando un comentario que podría causar molestia entre los fans del cine de superhéroes y, en particular, entre quienes siguen de cerca a Marvel.

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¿Qué fue lo que dijo Meryl Streep sobre Marvel?

La declaración surgió cuando en Hits Radio Breakfast Show le preguntaron sobre el lado más suave de Miranda Priestly en la nueva película. A partir de ahí, Meryl Streep aprovechó para hablar de los personajes con matices, de esos que no encajan del todo en la categoría de héroes o villanos absolutos.

‘El diablo viste a la moda 2’ (imagen: 20th Century Studios)

“Siento que obtienes una visión realista,” dijo la actriz. “Creo que ahora tendemos a hacer películas al estilo Marvel. Tenemos a los villanos y a los buenos, y es muy aburrido.”

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Streep continuó desarrollando la idea y dejó claro que su interés está en figuras más ambiguas, menos previsibles y más cercanas a las contradicciones de la vida real. “Lo realmente interesante de la vida es que algunos héroes tienen defectos y algunos villanos son humanos, interesantes y tienen sus propias fortalezas. Eso es lo que me gusta de esta [película]. Es más compleja.”

Más que un ataque frontal a una sola franquicia, sus palabras apuntan a una forma de construir relatos que, a su juicio, simplifica demasiado a los personajes. La crítica no gira tanto en torno al espectáculo o a los efectos, sino a la tendencia de dividir el mundo en bloques demasiado claros de buenos y malos.

La conversación también se desvió hacia la IA y las solicitudes de trabajo

La entrevista no se quedó en Marvel. Más adelante apareció el tema de la inteligencia artificial y si Miranda Priestly usaría una herramienta así. Streep respondió que no, porque su personaje tiene asistentes para hacer ese tipo de trabajo. Fue entonces cuando Anne Hathaway contó una experiencia reciente que, según dijo, vivió mientras buscaba a alguien para un trabajo no especificado y recibió dos respuestas de agradecimiento idénticas.

“Llegó el primero y pensé: ‘Qué bonito y profesional,’” recordó Hathaway sobre una nota de agradecimiento. “Y entonces llegó el segundo y pensé: «¡Oh, no!». Así que solo quiero advertirte: si crees que te vas a salir con la tuya, podrías estar delatándote. Fue divertidísimo.”

La reacción de Meryl Streep fue inmediata y bastante dura. “¿Hay tantas empresas como Anne Hathaway a las que vas a postularte que no puedes escribirlo tú misma?” dijo. Luego remató con otra frase aún más severa: “Eso sería un golpe durísimo; nadie de esa lista consigue ese trabajo. Es una tragedia, en mi opinión. Chicas, no dejen escapar a la mujer. El futuro es femenino, así que mejor agárrense fuerte.”

¿Qué tiene que ver todo esto con ‘El diablo viste a la moda 2’?

Las declaraciones llegaron en medio de la campaña de ‘El diablo viste a la moda 2’, película con la que Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt vuelven a compartir pantalla.

‘El diablo viste a la moda 2’ (imagen: 20th Century Studios)

En ese contexto, la actriz puso a ‘El diablo viste a la moda 2’ como ejemplo del tipo de relato que le interesa, uno en el que los personajes no encajan de forma rígida en categorías simples de héroes o villanos.

Ese matiz también se relaciona con la forma en que Meryl Streep ha hablado en fechas recientes sobre su regreso a la saga. En otra entrevista, explicó que decidió volver a la secuela solo después de rechazar la oferta inicial y negociar una cantidad mayor, al considerar el peso que tenía su participación dentro del proyecto.

Con su estreno ya encima, ‘El diablo viste a la moda 2’ ha despertado interés por el reencuentro de sus protagonistas tanto como por las declaraciones que el elenco ha hecho durante la promoción. En este caso, fue Meryl Streep quien aprovechó ese escaparate para expresar una postura crítica sobre cierta tendencia del cine comercial contemporáneo.

Con información de The Hollywood Reporter.

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