Shigeru Miyamoto reacciona a las críticas negativas de ‘Super Mario Galaxy: La Película’: ‘Me pareció extraño’

El nuevo salto de Mario es un éxito total en taquilla. La secuela animada, Super Mario Galaxy: La Película, que expande el universo del fontanero más querido del mundo, llegó con pisada fuerte en salas, pero su recepción crítica ha generado una división inesperada entre crítica y público. Shigeru Miyamoto, el gran creador de la marca, ofreció su opinión sobre los comentarios mixtos.

Mientras en salas la película sigue recolectando dólares que la colocan entre los mayores fenómenos del año, en varios medios especializados el entusiasmo no ha sido igual de generoso. Este contraste no pasó desapercibido ante Shigeru.

Shigeru Miyamoto habla sobre las críticas negativas hacia Super Mario Galaxy: La Película

Fue en una entrevista con Nintendo Dream Web donde Miyamoto abordó el tema, luego de notar que la recepción fuera de Japón resultó más dura de lo que había previsto. “Me pareció extraño”, dijo al comparar la respuesta con la que tuvo la primera película, cuyos comentarios entendía mejor en su momento.

Chris Meledandri, Jack Black y Shigeru Miyamoto en la premiere de Super Mario Galaxy: La Película en Japón (Foto: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

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“Las situaciones son parecidas, ¿no? La verdad es que me parecieron comprensibles las críticas a la primera película. Pero pensé que esta vez sería diferente… y fue incluso más dura que la anterior, lo cual me pareció extraño […]. Gente de otros géneros está llegando y trabajando duro para revitalizar la industria cinematográfica, así que resulta muy raro que quienes intentan revitalizarla sean tan pasivos.”

Super Mario Galaxy: La Película se estrena en Japón este 24 de abril. Shigeru Miyamoto admite que espera mejores reacciones en su país natal:

“A juzgar por las reacciones de quienes ya la han visto, ha tenido una buena acogida entre los fans de Mario. Es una película hecha por gente que realmente ama a Mario. Además, incluso quienes no hayan visto la película anterior, o incluso quienes no conozcan a Mario, podrán disfrutarla mucho más que la anterior, así que tengo grandes esperanzas.”

¿Cuánto ha recaudado Super Mario Galaxy: La Película en taquilla?

Por encima de las opiniones divididas, los números cuentan otra historia. La película ya tiene 755 millones de dólares a nivel global, con ingresos que superan los 360 millones en Estados Unidos y más de 390 millones en mercados internacionales, según Box Office Mojo.

Su arranque fue bastante bueno, con un debut que rebasó los 130 millones en territorio estadounidense y un estreno mundial que la colocó entre los lanzamientos más grandes del año.

Shigeru Miyamoto y Chris Pratten la premiere de Super Mario Galaxy: La Película en Japón (Foto: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

El presupuesto, cercano a los 110 millones de dólares, quedó ampliamente superado en pocas semanas, lo que asegura su lugar como uno de los títulos más rentables de 2026. Además, ha logrado mantenerse en los primeros lugares de taquilla durante varios fines de semana consecutivos.

Las adaptaciones de videojuegos más aclamadas de la historia

El camino de Super Mario Galaxy: La Película vive una etapa donde las adaptaciones de videojuecgos ya alcanzaron un nivel de reconocimiento que antes parecía lejano.

Películas como Pokémon: Detective Pikachu, que superó los 430 millones de dólares, o Sonic La Película, con más de 300 millones en su estreno original, fueron ese giro en la relación entre público y crítica. Más adelante, Sonic 2 llegó alto con más de 400 millones, un triunfo pleno para la franquicia del erizo azul.

En televisión, producciones como The Last of Us se posicionaron como referentes, mientras Arcane y Cyberpunk: Edgerunnners se convirteron en fenómenos animados gracias a su estilo visual y desarrollo narrativo. Ambas lograron reconocimiento crítico y premios importantes.

También no podemos dejar de mencionar a Uncharted: Fuera del Mapa, que alcanzó cerca de 400 millones en taquilla, y la mismísima Super Mario Bros. La Película de 2023, que superó los mil millones de dólares a nivel mundial. A esto se suman series como Castlevania, The Witcher o Fallout, que ampliaron el alcance del medio.

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