‘Super Mario Galaxy: La Película’ reina en taquilla y alcanza 747 millones a nivel mundial

El cine basado en videojuego vuelve a dominar en salas de cine. En su tercera semana, Super Mario Galaxy: La Película se mantiene en la cima, arrastra audiencias y nos presume una y otra vez su lugar como el gran título del año. La propuesta de Illumination y Nintendo no escatimó en gastos, y los resultados están a la vista.

Super Mario Galaxy: La Película vuelve a dominar en taquilla

El dato que confirma su alcance llega al tercer fin de semana, cuando la película añade 35 millones de dólares y mantiene el primer lugar sin dificultad alguna. Esa cifra se integra a un acumulado que ya rebasa los 747 millones a nivel global, con más de 355 millones concentrados solo en Estados Unidos y Canadá.

La película se convirtió en el estreno más grande del año y mantiene un ritmo que la acerca a una cifra muy valiosa en la industria de cine. Así es, hablamos sobre la barrera de los mil millones. La marca no parece tener problemas cuando se trata de escalar peldaños y muy pronto podríamos verla rompiendo la barrera.

En el resto de la tabla, la distancia es obvia. Proyecto Fin del Mundo, por ejemplo, se mantiene en segundo lugar tras varias semanas, aunque sin amenazar el liderazgo del fontanero más popular del mundo. Más abajo, nuevos estrenos como La Posesión de la Momia se hallaron en medio de un lanzamiento moderado, sin lograr desplazar al gigante animado que ocupa las pantallas principales.

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La producción de Galaxy

El origen de este éxito se conecta con el alcance que tuvo Super Mario Bros. La Película en 2023. Aquel estreno abrió la puerta a un plan más amplio por parte de Nintendo e Illumination, quienes comenzaron a explorar nuevas historias dentro del mismo universo.

La secuela, inspirada en los videojuegos de Super Mario Galaxy, hizo todavía más grande el terreno narrativo hacia el espacio e integró escenarios más ambiciosos, así como personajes que no habían tenido presencia en la entrega anterior. El llevar la aventura fuera del Reino Champiñón permitió diversificar la acción.

El desarrollo se formalizó poco después del éxito inicial, con el regreso del equipo creativo principal. Aaron Horvath y Michael Jelenic retomaron la dirección, mientras Matthew Fogel continuó en el guion.

El talento de Super Mario Galaxy: La Película

El elenco de voces mantiene a quienes conocimos en el primer proyecto, con Chris Pratt como Mario y Charlie Day como Luigi, acompañados por Anya Taylor-Joy en el papel de Peach y Jack Black como Bowser.

Entre las voces nuevas destacan Brie Larson, quien da vida a Rosalina, y Donald Glover como Yoshi. También aparecen Glen Powell y Benny Safdie, como Fox McCloud y Bowser Jr., respectivamente.

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¿Habrá secuela?

El desempeño en taquilla ya nos hace soñar sobre si este universo continuará expandiéndose en pantalla grande. Aunque no existe una confirmación sobre una tercera entrega, el comportamiento comercial nos invita a creer que la saga tiene margen para crecer.

Desde etapas tempranas, ejecutivos de Nintendo hablaron sobre su interés en desarrollar más proyectos animados basados en sus propiedades. El éxito sostenido de Mario parece seguir la dirección correcta para aspirar a mucho más.

Las películas de videojuegos más taquilleras

El rendimiento de Super Mario Galaxy: La Película se acomoda perfectamente en un momento donde las adaptaciones de videojuegos viven un paraíso creativo. En años recientes, títulos como la ya mencionada Super Mario Bros. La Película (1.3 mil millones en taquilla) y Sonic La Película (319 millones) demostraron que el público responde muy bien cuando el material se adapta con claridad y sentido del espectáculo.

El caso de Mario es un fantasía hecha realidad porque la marca ya tenía una gran base de fans y sus historia en realidad no dependen de una continuidad compleja. Eso permite que espectadores de distintas edades se suban a la ola sin necesidad de conocer todo el lore de Nintendo, algo que no siempre ocurre en otras franquicias.