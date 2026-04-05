‘Super Mario Galaxy: La Película’: Todos los récords de taquilla establecidos por la nueva producción de Illumination y Nintendo

La maquinaria de Nintendo e Illumination se puso en marcha y el resultado en taquilla es una fantasía hecha realidad. Super Mario Galaxy: La Película arrancó su recorrido en salas con excelentes números, lo cual confirma que el regreso del fontanero más famoso del entretenimiento volvió a encontrar a su público.

Esta nueva entrega, que llegó con una escala mayor y una iconografía cósmica inspirada en el videojuego homónimo, se lanzó en miles de pantallas alrededor del mundo con una estrategia que se apoyó en el triunfo de su predecesora. La nostalgia y la marca de renombre volvieron a surtir efecto en millones de personas.

Todos los récords de Super Mario Galaxy: La Película

Super Mario Galaxy: La Película abrió con 372.5 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en el estreno más grande de 2026 hasta el momento. De esa cifra, 190 millones provinieron de Estados Unidos y Canadá en un periodo alargado por las vacaciones de Semana Santa, con 130.9 millones concentrados en el fin de semana tradicional.

En el mercado internacional, la película agregó 182.4 millones de dólares, respaldada por una distribución masiva que abarcó más de 23 mil locaciones y 54 mil pantallas. Dentro del catálogo de Illumination, la película se colocó como el segundo mejor estreno global en la historia del estudio, solo por detrás de Super Mario Bros. La Película. También se convirtió en el segundo mejor estreno para una adaptación de videojuego, otra vez detrás de ese mismo título.

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Galaxy ya es el mejor estreno de 2026 en Estados Unidos y el cuarto mejor debut, una lista donde comparte espacio con títulos como Moana 2, Transformers 2: La Venganza de los Caídos y, claro, la primera película de Mario. Además, su fin de semana, compuesta como el Viernes, Sábado y Domingo Santo, la ubicó entre los más fuertes registrados en ese periodo.

La película también se convirtió en parte de un grupo reducido de franquicias que han conseguido dos estrenos por encima de los 100 millones de dólares en tres días dentro de Estados Unidos. Ese club incluye a Toy Story, Shrek y Minions, lo que pone a Mario en una tradición de sagas que han sabido mantenerse vigentes entre generaciones.

A nivel global, también se posicionó como uno de los cinco mejores estrenos animados de todos los tiempos y como uno de los lanzamientos más sólidos en la historia de Universal. Con Galaxy estamos ante un fenómeno que hace de Mario una marca confiable, sin importar el transcurso del tiempo y la influencia de la inmediatez.

¿Habrá universo cinematográfico de Nintendo?

Ahora todos nos preguntamos sobre la posibilidad de un universo cinematográfico que reúna a los personajes más icónicos de Nintendo. La llegada de figuras como Rosalina, Yoshi y referencias a otros mundos ha alimentado esa idea. Sobre todo entre quienes imaginan una eventual adaptación de Super Smash Bros.

Sin embargo, la respuesta desde la propia compañía ha sido más cauta. Shigeru Miyamoto declaró en entrevista con Polygon hace unos días que no imagina un escenario donde todos los personajes converjan en una sola película. Chris Meledandri, CEO de Illumination,

“Nuestro proceso en realidad es muy distinto. Está mucho más enfocado en conversaciones sobre qué sería divertido dentro de una escena específica de la película. Así que estas ideas surgen a partir de: ‘Oh, ¿no sería divertido que los Pikmin aparecieran aquí? ¿No estaría divertido?'”

El futuro de Mario en cine es incierto, de momento. Pero con Galaxy, tanto Illumination como Nintendo vuelven a disfrutar de un momento pletórico en salas de cine que les inspirarán a crear más aventuras para la pantalla grande.

Con información de Deadline.

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