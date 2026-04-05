‘Super Mario Galaxy: La Película’ rompe la taquilla con 372 millones de dólares en su primer fin de semana y ya es el mejor estreno de 2026

La nueva aventura espacial de Mario llegó a los cines con fuerza descomunal y los frutos están a la vista. Universal, Illumination y Nintendo arrancaron abril con un golpe comercial de tamaño planetario a través de Super Mario Galaxy: La Película, y revindicaron que el fontanero más famoso del videojuego todavía mueve multitudes de varias edades.

El gran arranque de la cinta también nos recuerda que las adaptaciones de videojuegos hace mucho dejaron de vivir de curiosidad o del meme, y que ahora pueden funcionar como verdaderos motores del negocio hollywoodense. Aun con reseñas mixtas por parte de buena parte de la prensa, la película encontró una respuesta muy distinta entre los asistentes, sobre todo en el sector familiar.

Super Mario Galaxy: La Película rompe la taquilla

Los números del primer fin de semana son demoledores. La película sumó 190.1 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá en sus primeros cinco días, y agregó 182.4 millones de territorios internacionales. El resultado global quedó en 372.5 millones, el mejor estreno de 2026 para una producción de Hollywood y uno de los lanzamientos más grandes que ha tenido la industria en tiempos recientes.

Anya Taylor-Joy interpreta a Peach

El gran estreno previo del año había sido Proyecto Fin del Mundo, que abrió con 80.5 millones de dólares en Norteamérica. Sin embargo, Mario no rebasó por poco a su perseguidor y confirmó que el cine animado de corte familiar se mantiene como uno de los territorios más confiables del mercado global. El costo de producción de Super Mario Galaxy: La Película rondó los 110 millones.

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¿Derrotó a Super Mario Bros. La Película de 2023?

En el arranque de 2026, Super Mario Galaxy: La Película sí logró el mejor estreno del año y registró un primer día más alto que el de la cinta previa, con 34.5 millones de dólares. Pero cuando se compara el debut completo con la película de 2023, la nueva entrega quedó apenas por debajo, pues aquella había conseguido 204 millones en la taquilla local durante sus primeros cinco días.

Tampoco pudo rebasar, en esta primera embestida, la recaudación mundial con la que abrió Super Mario Bros. La Película, que arrasó con 375 millones a escala global y más tarde cerró su corrida con alrededor de 1.3 mil millones de dólares. Aun así, la diferencia entre un título y otro es mínima para una secuela que todavía cargaba con la enorme responsabilidad de medirse frente a una cinta convertida ya en fenómeno cultural. Aunque no repitió el récord absoluto de su antecesora, quedó peligrosamente cerca.

Las voces detrás de la nueva Super Mario Galaxy

La secuela recupera a las estrellas que llevaron al reino Champiñón a la cima de la taquilla. Tenemos a Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad. De igual forma nos deslumbró Brie Larson como Rosalina, Benny Safdie como Bowser Jr., Donald Glover como Yoshi y Glen Powell como Fox McCloud.

Brie Larson interpreta a Rosalina

La aventura lleva a Mario, Luigi y sus aliados al espacio exterior, donde se cruzan con Rosalina y deben enfrentar a Bowser junto con su hijo. El proyecto fue dirigido por Aaron Horvath y Michael Jelenic, con guion de Matthew Fogel, y nació a partir del videojuego Super Mario Galaxy y su secuela de 2010.

¿Por qué las adaptaciones de videojuegos se han hecho tan populares?

Lo que observamos es que cambió en años recientes fue la relación entre estudios y material original. En vez de usar el nombre de un juego como simple gancho, varias producciones recientes trabajaron con mayor cercanía a esos mundos interactivos. Super Mario Bros. La Película superó los 1.3 mil millones de dólares y Fallout se consolidó en Prime Video como una de las series de mayor alcance de la plataforma.

Otros grandes ejemplos de éxito son The Last of Us, Arcane, Cyberpunk: Edgerunners, Pokémon: Detective Pikachu y la trilogá de Sonic en cines. Todas estas producciones supieron hacer lo suyo en pantalla y jamás perdieron de vista el material de origen, siempre preocupadas de respetar la esencia.

Con información de Variety y AP News.

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