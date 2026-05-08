Globos de Oro establecen nueva regla: Películas y series pueden tener IA, pero debe haber humanos en la dirección creativa

Parece que en Hollywood ya discuten si la inteligencia artificial llegó al cine; ahora más bien intentan decidir hasta dónde puede entrar. Los Globos de Oro anunciaron nuevas reglas para sus próximas ediciones y confirmaron que una película o serie no quedará fuera automáticamente por utilizar herramientas generativas, siempre y cuando el corazón creativo siga perteneciendo a personas reales.

Estudios, sindicatos, plataformas, artistas y empresas con todo tipo de intereses llevan meses enfrentándose a preguntas que hace apenas unos años parecían ciencia ficción. ¿Puede una máquina escribir diálogos premiables?, ¿qué pasa cuando una voz es clonada?, ¿quién posee realmente un rostro digital? y muchas, muchas más.

Los Globos de Oro tienen una nueva regla sobre la IA

La organización detrás de los Globos de Oro anunció hoy que las producciones con inteligencia artificial seguirán siendo elegibles para competir. Pero no tan rápido, pues la norma también impone la condición de que la dirección artística y la autoría deben provenir principalmente de seres humanos. ¡Nada de dejarle todo a la IA!

Pues bien, la regla no prohíbe el uso de inteligencia artificial generativa en procesos de producción. Lo que intenta evitar es que un proyecto sustituya completamente a escritores, actores, directores, compositores o artistas visuales reales mediante sistemas automatizados.

Teyena Taylor en los Globos de Oro 2026

El documento señala que el comité de elegibilidad podrá solicitar materiales adicionales para determinar cuánto participó realmente la IA dentro de una película o serie. Si el estudio no entrega esa información, la obra podría quedar fuera de competencia. Puede leer la nueva regla, citada por Variety, a continuación:

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“El uso de inteligencia artificial (IA), incluida la IA generativa, no descalifica automáticamente a una obra para ser considerada, siempre y cuando la dirección creativa humana, el criterio artístico y la autoría sigan siendo los elementos principales durante todo el proceso de producción. Todas las obras enviadas serán evaluadas con base en el grado en que la dirección creativa, la toma de decisiones artísticas y la ejecución provengan de las personas acreditadas. La IA y tecnologías similares pueden utilizarse como parte del proceso de producción de la manera descrita a continuación, pero no pueden reemplazar las contribuciones creativas esenciales del talento humano. Ante cualquier uso de IA, el Comité de Elegibilidad de los Globos de Oro revisará la obra enviada y el proceso de determinación de elegibilidad, y podrá solicitar información o materiales adicionales para evaluar el papel de esta tecnología en la creación de la obra. No proporcionar la información solicitada en el tiempo requerido podría derivar en la descalificación.”

¿Y qué pasa con las actuaciones?

También advirtieron que no se permitirán actuaciones construidas con réplicas digitales, clonación de voz o datos biométricos utilizados sin autorización del actor involucrado. Tras años de huelgas y demandas alrededor de la apropiación digital de rostros y voces, los Globos de Oro establecen su propia pauta para dejar el negocio claro:

Rhea Seehorn en los Globos de Oro 2026

“Las interpretaciones enviadas para las categorías de actuación deben derivarse principalmente del trabajo del intérprete acreditado. Las postulaciones en las que una actuación sea generada o creada sustancialmente por inteligencia artificial no serán elegibles. El uso de inteligencia artificial en relación con una actuación no vuelve automáticamente inelegible a una obra, siempre que estas herramientas se utilicen únicamente para mejorar o apoyar una interpretación que siga siendo fundamentalmente impulsada por un ser humano y bajo el control creativo del intérprete acreditado, y siempre que dicho uso haya sido autorizado por el propio intérprete. Además, las postulaciones no pueden incluir actuaciones generadas mediante el uso no autorizado de la imagen digital, la replicación de voz o los datos biométricos de un intérprete, independientemente de si este recibe crédito o no.”

La ceremonia de 2027 se celebrará el 10 de enero; Nikki Glaser regresará como anfitriona. Las nominaciones se anunciarán el 7 de diciembre.

Lo que los Oscar anunciaron hace unos días

Hace apenas unos días, la Academia de Hollywood actualizó sus propias reglas y afirmpo que sólo las actuaciones realizadas por humanos podrán aspirar a un premio Oscar. La institución también especificó que los guiones deberán ser escritos por autores humanos. Cabe mencionar que la Academia jamás había necesitado aclarar algo así en casi un siglo de historia.

El organismo evitó una prohibición total contra la IA. En lugar de eso, dijo que el uso de herramientas generativas no ayudará ni perjudicará automáticamente las posibilidades de una película dentro de la competencia.

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