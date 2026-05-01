Los Oscar ponen límite a la IA: Estas son las nuevas reglas de la Academia

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas aprobó una serie de cambios para la edición 99 de los Premios Oscar, prevista para 2027. Las modificaciones llegan en un momento de tensión para Hollywood, donde el uso de inteligencia artificial generativa sigue generando dudas sobre autoría, consentimiento, créditos y protección del trabajo humano. Las nuevas reglas no se limitan a la IA: también cambian criterios en las categorías de actuación, película internacional, casting, fotografía, maquillaje, efectos visuales y campañas promocionales.

También te puede interesar: ‘El diablo viste a la moda 2’ arranca con fuerte debut en taquilla con apoyo del público femenino

¿Qué cambiará con el uso de IA en los Oscar?

Uno de los ajustes más relevantes tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. La Academia ahora se reserva el derecho de solicitar información adicional sobre la naturaleza de su uso en cualquier película inscrita, así como sobre el grado de autoría humana involucrado en el proyecto.

Premios Oscar (imagen: Getty)

En las categorías de guion, el criterio queda más claro: los libretos deberán ser de autoría humana para poder calificar. La medida busca fijar una frontera en un terreno que se volvió especialmente delicado después de las huelgas y discusiones laborales de los últimos años en Hollywood, donde escritores, actores y otros trabajadores creativos han expresado preocupación por el uso de herramientas capaces de reproducir voces, imágenes, estilos o estructuras narrativas sin garantías suficientes para los creadores.

También lee: ‘Proyecto Fin del Mundo’ alcanza 613 millones de dólares en la taquilla global y se posiciona como uno de los mayores éxitos de 2026

La Academia no plantea una prohibición total de la IA en el cine, pero sí establece que la autoría humana será un punto central al evaluar la elegibilidad. La discusión también se ha intensificado por casos relacionados con el uso de la imagen o semejanza de actores, como el de Val Kilmer en la próxima película ‘As Deep as the Grave’.

Actores podrán recibir más de una nominación en la misma categoría

Otro cambio importante afecta directamente a las categorías de actuación. A partir de estas reglas, un intérprete podrá recibir múltiples nominaciones dentro de una misma categoría si más de una de sus actuaciones queda entre las cinco más votadas.

Antes, si un actor o actriz entraba al top cinco con dos trabajos en la misma categoría, solo se mantenía la interpretación con más votos y la otra quedaba fuera. La nueva regla elimina ese bloqueo y podría reducir algunas estrategias de campaña en las que una actuación se empuja como protagónica y otra como secundaria para evitar dividir votos.

El caso de Kate Winslet en 2008 suele citarse como ejemplo. Ese año hizo campaña por ‘Revolutionary Road’ como actriz principal y por ‘The Reader’ como actriz de reparto; al final, ‘The Reader’ pasó a principal en los Oscar y ‘Revolutionary Road’ quedó fuera de la categoría. También se mencionan posibles escenarios similares con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Jessica Chastain, Alicia Vikander, Sebastian Stan y Paul Mescal.

Película internacional, festivales y nuevas reglas técnicas

La categoría de película internacional también tendrá un cambio de fondo. Más de una película del mismo país podrá calificar, y ciertas producciones de habla no inglesa podrán entrar a la contienda si ganan premios principales en festivales aprobados, como el Oso de Oro de Berlín, la Palma de Oro de Cannes, el León de Oro de Venecia, el premio Platform de Toronto, el World Cinema Grand Jury Prize de Sundance o el Best Film Award de Busan.

(Imagen: Oscars.org)

El ajuste abre una vía para películas que no sean elegidas por sus comités nacionales. El ejemplo más claro es ‘Anatomy of a Fall’, de Justine Triet, que ganó la Palma de Oro en Cannes, pero no fue seleccionada por Francia para competir como película internacional. Aun así, terminó con cinco nominaciones al Oscar y ganó guion original.

Además, la Academia modificará la forma de acreditar la categoría: la nominada será la película, no el país o región, y el director aceptará el premio en nombre del equipo creativo. También habrá ajustes en casting, fotografía, maquillaje y peinado, efectos visuales, canción original, Governors Awards y reglas de campaña. Los 99 Oscar se celebrarán el 14 de marzo de 2027.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: ‘Spider-Noir’ genera entusiasmo en primeras reacciones y la comparan con ‘Batman: La Serie Animada’