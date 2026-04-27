‘Proyecto Fin del Mundo’ alcanza 613 millones de dólares en la taquilla global y se posiciona como uno de los mayores éxitos de 2026

Aunque algunos no lo creyeron posible, Proyecto Fin del Mundo sigue respirando con fuerza en salas de cine. La aventura espacial protagonizada por Ryan Gosling ya tiene 613 millones de dólares a nivel mundial y presume que la ciencia ficción adulta, incluso una historia ligera como esta, puede mantener a flote y competir contra otro grandes después de varias semanas.

El éxito masivo de Proyecto Fin del Mundo

La película de Amazon MGM Studios acumula 305 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, además de 308 millones en mercados internacionales. Con esos números, el total global llega a 613 millones de dólares.

Su arranque también fue bastante poderoso y vale la pena recordarlo. En su primer fin de semana reunió 80.6 millones de dólares en Norteamérica y 60.4 millones en el extranjero, para un debut mundial de 141 millones que la posicionó como uno de los mejores estrenos de 2026.

Rocky en Proyecto Fin del Mundo

Estos número de ensueño convirtieron a la película en el estreno más grande de Amazon MGM Studios. Si tomamos en cuenta que se trata de una producción original de ciencia ficción, sin superhéroes ni franquicia previa en pantalla, el logro tiene un algo de especial que deja muy bien parado a Ryan Gosling.

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La competencia de Proyecto Fin del Mundo

El camino no ha sido sencillo, pues la película tuvo grandes competidores en días recientes, entre ellos Super Mario Galaxy: La Película y Michael: La Historia de Michael Jackson, dos fenómenos de cine con públicos masivos.

En su sexto fin de semana, Proyecto Fin del Mundo obtuvo 13.2 millones de dólares en más de 3500 salas de Estados Unidos. Con esta cifra aseguró el tercer lugar de la taquilla, detrás de Michael y la secuela animada de Mario.

Michael se estrenó con 217 millones de dólares globales y 97 millones en Norteamérica, por lo que tomó el primer sitio del fin de semana, algo que las proyecciones ya veía venir. Aun así, el desempeño de Ryan Gosling conserva dominio frente a ese golpe musical del rey del pop que ahora mismo tiene llenas las redes sociales.

Super Mario Galaxy: La Película, por su parte, ya superó los 800 millones de dólares mundiales. Así es, la competencia de 2026 vive un inicio de año bastante vigoroso para los cines.

Otras películas taquilleras de Ryan Gosling

Ryan Gosling como el doctor Ryland Grace en Proyecto Fin del Mundo

Barbie, estrenada en 2023, permanece como el mayor caramelo y fenómeno taquillero en la carrera de Ryan Gosling. La película superó los 1.4 mil millones de dólares globales y convirtió a Ken en uno de los papeles más comentados de su filmografía. El tema musical “I’m Just Ken” se viralizó en internet y alcanzó todo tipo de récord y premios en plataformas y competencias.

La La Land: Una Historia de Amor, de 2016, también fue un triunfo, aunque no le dio nominaciones al premio Oscar. El musical con Emma Stone recaudó más de 470 millones de dólares en todo el mundo y sí que le dio a Gosling una de sus interpretaciones más recordadas, donde presumió su talento como bailarin y cantante.

Blade Runner 2049, aunque tuvo un paso comercial más difícil, reunió cerca de 267 millones de dólares globales. Con el tiempo, la cinta ganó prestigio y pasó a ser un clásico de culto por su ambición visual y melancolía, rasgos que el mismo personaje de Gosling, el replicante K, encarna a la perfección.

The Fall Guy o Profesión Peligro, estrenada en 2024, alcanzó alrededor de 181 millones de dólares mundiales. Aunque quedó basante de otros títulos del actor, y de hecho aspiró a ser grande en taquilla con ese estilo de blockbuster ligero y muy entretenido, ayudó a pulir su imagen como estrella de acción con humor.

El 28 de mayo de 2027 veremos el regreso de de Ryan Gosling en salas de cine con Star Wars: Starfighter, película de Lucasfilm donde interpretará a un nuevo héroe de la galaxia.

Con información de Variety.

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