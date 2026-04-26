Matthew Lillard dice que la gente mira sus películas por nostalgia: ‘No creo agradarle a nadie, solo extrañan los viejos tiempos’

Es verdad que Matthew Lillard atraviesa un momento peculiar en su carrera. El actor, mundialmente recordado por varios títulos de los años noventa y principios de los dos mil, sigue apareciendo en pantalla, pero ahora habla sobre la creencia de que su trabajo en la actualidad se debe a la nostalgia y no porque realmente le agrade al público.

El propio actor acaba de ofrecer una una perspectiva bastante menos romántica sobre el fenómeno que es su carrera y pone en duda la idea de un cariño genuino hacia su trabajo actual.

Matthew Lillard piensa que lo apoyan solo por nostalgia

En entrevista con Bandon Davis, Lillard, de 56 años, compartió la perspectiva que tiene de sí mismo respecto a lo que hace ahora mismo, y que la nostalgia tiene un papel central:

Matthew Lillard en 13 Fantasmas

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“Scooby-Doo’ uno y dos son más populares ahora que cuando se estrenaron. Así que sí creo que está ocurriendo algo extraño con la nostalgia en nuestra industria y en el espíritu de la época, porque pienso que la gente anhela los viejos tiempos. Creo que esa es una de las razones por las que estoy viviendo este momento, para ser honesto, porque fui identificado con esa etapa, así que la gente está volviendo a contratarme. Creo que por eso estoy trabajando. No creo que le caiga bien a nadie. Simplemente extrañan los viejos tiempos.”

Las películas y series más famosas de Matthew Lillard

Aunque tiene una carrera activa, fueron algunas décadas previas las que lo llevaron al estrellato en Hollywood. Su trabajo en Scream (1996) hizo de él una estrella de terror, donde interpretó a uno de los personajes más recordados de la franquicia.

A finales de los noventa, apareció en SLC Punk! (1998), una película que con el tiempo se volvió de culto por su retrato de la juventud y la contracultura. En 2001 llegó 13 Fantasmas, singular propuesta de horror en la que interpreta a un hombre nervioso pero engañoso.

Pero el verdadero salto a la cultura pop masiva se hizo realidad con Scooby-Doo (2002) y Scooby-Doo 2: Monstruos Sueltos (2004), donde dio vida a Shaggy. Ese personaje lo acompañó durante años, incluso en versiones animadas donde prestó su voz.

También formó parte de Ella es Así (1999), Hackers (1995) y Without a Paddle (2004), películas que le dieron todavía más fuerza a esta asociación de Lillard con el cine juvenil. Años después, participó en Los Descendientes (2011), donde apareció en un registro más sobrio.

En televisión, tuvo un papel relevante en la serie Good Girls (2018-2021), producción en la que nos muestra una faceta muy distinta dentro de un drama criminal. A lo largo del tiempo, su filmografía ha ido entre proyectos comerciales y otros más discretos, siempre con esa marca generacional que lo distingue.

Lillard en Daredevil: Born Again

Matthew Lillard en Scream

Este 2026, Lillard se integró al universo de Daredevil: Born Again, donde interpreta a un hombre que trabaja en operaciones encubiertas dentro de Nueva York. Su personaje, identificado como Mr. Charles, es una figura de control en medio del conflicto que rodea a Wilson Fisk. Este nuevo rol contrasta bastante con la imagen que muchos conservan del actor. En lugar de ver a un joven impulsivo o del alivio cómico, se trata de una persona madura que opera dentro de un juego político y criminal más amplio.

La serie, en su nueva etapa, presenta a Matt Murdock en un punto donde Daredevil ocupa cada espacio de su vida. Aunque muchos no creyeron que el hombre sin miedo tuviera una nueva oportunidad tras la cancelación de la serie de Netflix en 2018, los años demostraron que el superhéroe tiene mucho para aportar en el Universo Cinematográfico de Marvel. Además, junto con él regresaron los otros Defenders, e incluso Lillard tuvo la oportunidad de trabajar en esta era.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again continúa en emisión en Disney+. El séptimo capítulo, titulado The Hateful Darkness, se estrena en la plataforma el próximo 28 de abril. El final de temporada llega el 5 de mayo. Por si fuera poco, la tercera temporada se confirmó en septiembre del año pasado, la filmación comenzó en marzo y llegaría a streaming en 2027.

Con información de Variety.

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