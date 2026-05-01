‘El diablo viste a la moda 2’ arranca con fuerte debut en taquilla con apoyo del público femenino

El filme está respaldado por la expectativa que ha rodeado el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway

Dos décadas después de que la película original se convirtiera en una referencia de la cultura pop, ‘El diablo viste a la moda 2’ llegó a los cines con un nivel de atención que pocas secuelas de este tipo consiguen antes de su primer fin de semana completo. El regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, junto con una campaña que ha apelado de forma directa a la nostalgia de quienes crecieron con la cinta de 2006, colocó al proyecto como uno de los estrenos más observados del arranque veraniego.

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La conversación alrededor de la secuela no se ha limitado al regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs. En días recientes, la película también ha llamado la atención por sus primeras reseñas, por el respaldo de marcas de moda de alto perfil y por la manera en que varios medios de la industria han descrito su potencial comercial. Todo eso confirma que Disney y 20th Century Studios encontraron en esta franquicia una apuesta distinta para abrir la temporada alta en taquilla.

Anne Hathaway y Stanley Tucci en el set de ‘El diablo viste a la moda 2’ (Fotografía: James Devaney/GC Images)

¿Qué tan fuerte fue el arranque de ‘El diablo viste a la moda 2’?

Los primeros reportes de taquilla apuntan a un inicio sólido para la secuela. De acuerdo con Variety la película sumó US$10 millones en funciones de preestreno, una cifra que la colocó de inmediato como una contendiente fuerte para dominar el fin de semana. A eso se suma su desempeño internacional temprano, donde también comenzó con fuerza en decenas de mercados.

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Las proyecciones publicadas por distintos medios especializados coinciden en que ‘El diablo viste a la moda 2’ está en posición de firmar uno de los mejores debuts recientes para una secuela apoyada más en el prestigio de sus personajes y su base nostálgica que en el músculo de una saga de superhéroes. Incluso algunos análisis han planteado que podría colocarse por encima de títulos recientes que ocuparon este mismo corredor de estreno.

El peso del público femenino y una secuela pensada para otra generación

The Wrap fue más allá y subrayó que una de las claves del lanzamiento está en su conexión con las mujeres millennials, es decir, una generación que vio la cinta original en pleno paso a la adultez y que ahora podría reencontrarse con estos personajes desde otra etapa de su vida.

La fuerza comercial del filme no depende solo del reconocimiento de marca, sino del tipo de público que la ha esperado. The Wrap sostiene que el estreno llega después de varios meses en los que Hollywood ha apostado por películas dirigidas a mujeres, y plantea que ‘El diablo viste a la moda 2’ capitaliza esa tendencia al ofrecer una secuela construida alrededor de personajes ya instalados en el imaginario popular.

La idea no es menor. A diferencia de otros “legacyquels” recientes asociados a propiedades tradicionalmente masculinas, aquí el impulso viene de un público que durante años mantuvo viva la película original a través de citas, revisitas y conversación constante en cultura pop. En ese contexto, el regreso de Miranda, Andy, Emily y Nigel aparece menos como una operación de archivo y más como una actualización de una historia que todavía conserva valor comercial.

Anne Hathaway y Meryl Streep en ‘El diablo viste a la moda 2’ (Everett Collection)

¿Cómo ha sido la recepción crítica de la secuela?

Las primeras reseñas han sido en general favorables, aunque sin consenso absoluto. Varios comentarios destacan que la película conserva buena parte del encanto de su elenco principal y que la química entre sus protagonistas sigue siendo uno de sus grandes activos. También se ha señalado que Meryl Streep vuelve a sobresalir como Miranda Priestly, incluso dentro de una secuela que inevitablemente carga con la comparación de la original.

La crítica reconoce el peso de la experiencia del reparto y el atractivo de volver a verlos juntos, aunque también sugieren que esta nueva entrega quizá no provoque el mismo nivel de legado que la primera.

Aun con esas reservas, el panorama inicial resulta favorable para una película que no solo volvió con su elenco central, sino que además encontró una audiencia dispuesta a responder desde el primer momento. En un arranque de verano que necesitaba impulso, ‘El diablo viste a la moda 2’ parece haber encontrado el suyo.

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