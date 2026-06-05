Antes de ‘La Odisea’: Las películas más caras que ha dirigido Christopher Nolan

Christopher Nolan alcanzó niveles estratosféricos de producción con La Odisea, su adaptación del poema de Homero para Universal Pictures. Pero antes de ese salto mega mitológico, su filmografía ya había contaba con algunas de las películas más costosas y rentables del cine en el siglo XXI, entre superhéroes, ciencia ficción, guerra, espionaje y drama.

El director británico puede manejar presupuestos enormes y no por eso deja de lado su estilo. Es por eso que en esta ocasión repasamos sus películas más caras.

El estilo Nolan

Las películas de Nolan pueden costar cientos de millones de dólares, pero eso no significa que pierdan su carácter artesanal. Se ubican en locaciones reales, con fotografía en gran formato, dobles y una confianza feroz en la sala de cine. Nolan nos vende historia y también la promesa de mirar algo que exige pantalla enorme.

A partir de Batman: El Caballero de la Noche, Nolan estrechó su relación con IMAX. El Caballero de la Noche Asciende incluyó más de una hora de metraje filmado en ese formato, y La Odisea dará un paso más al presentarse como la primera producción rodada por completo con cámaras IMAX de 70 mm.

¿Cuáles son las películas más caras de la carrera de Nolan?

Christopher Nolan y Matthew McConaughey en el set de Interestelar

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La película más cara de Nolan antes de La Odisea fue El Caballero de la Noche Asciende, con un presupuesto de 230 millones de dólares. El final de su trilogía de Batman recaudó más de mil millones a nivel mundial y fue una conclusión maravillosa, tanto para el personaje como para la franquicia iniciada en 2008.

El segundo lugar pertenece a Tenet, con 205 millones de dólares, aquella cinta de espionaje temporal que llegó en 2020 bajo las restricciones de la pandemia, y recaudó 365.9 millones a nivel mundial,. Aunque fue una obra pensada como gran evento de salas, el COVID-19 mermó todas sus posibilidades de ser un éxito en todo el mundo.

Batman: El Caballero de la Noche, cercana al corazón de su servidora, tiene el tercer puesto con 185 millones de dólares. La película, protagonizada por Christian Bale y Heath Ledger, superó los mil millones de dólares globales y transformó a Batman en una propiedad de prestigio serio que antaño jamás gozó.

Después aparece Interestelar, con 165 millones de dólares, ese drama espacial con Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain cuya temática hizo soñar a incontables personas. Alcanzó 774 millones de dólares tras sus relanzamientos.

El Origen es otro hit inolvidable con 160 millones de dólares de presupuesto y una gran imaginación por parte del director. La película de 2010, protagonizada por Leonardo DiCaprio, convirtió los sueños en arquitectura de acción y recaudó 839 millones a nivel mundial. Sorprendió cómo una idea original llegó tan lejos y se volvió de culto.

Las “menos” costosas

Christopher Nolan en el set de Oppenheimer

Dunkerque se hizo realidad gracias a un rango reportado de 100 a 150 millones de dólares. Su caso nos llama la atención porque en realidad tiene poco diálogo y una estructura fragmentada; aun así, recaudó 530 millones y fue una de las películas bélicas más exitosas de su tiempo.

Cerramos con los 100 millones de dólares que costó la multipremiada Oppenheimer. Es verdad, su presupuesto fue menor que el de varias obras previas de Nolan, pero el resultado comercial fue descomunal al alcanzar casi mil millones de dólares, siete estatuillas Oscar y un nuevo pacto de poder con Universal al que Nolan le está sacando el mejor provecho.

La Odisea tendrá un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, lo que la coloca como la producción más cara de la carrera de Nolan, un poco por encima de El Caballero de la Noche Asciende. Se estrena el 16 de junio y cuenta con las actuaciones de Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Mia Goth, Samantha Morton y Himesh Patel.

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