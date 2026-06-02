Robert Pattinson fue el único actor que pidió leer el guion de ‘La Odisea’ antes de aceptar el papel

La Odisea de Christopher Nolan reunirá a un elenco de primer nivel con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron. Pero a diferencia de algunos actores dispuestos a entrar a una épica gigantesca con información mínima y una confianza religiosa en el cineasta, Pattinson marcó la diferencia a través de una anécdota graciosa.

¿Robert Pattinson no aceptó inmediatamente participar en La Odisea?

El actor contó a GQ que no aceptó al instante su papel en La Odisea, a diferencia de otros miembros del reparto. Pattinson, quien ya trabajó con Nolan en Tenet, recibió la oferta para interpretar a Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope, y reaccionó con la primerísima petición de leer el guion antes de dar el “sí, acepto”.

“Yo estaba como: ‘Sí, no puedo esperar para leerlo’. Y él respondió: ‘¿Quieres leerlo? Todos los demás simplemente dijeron que sí’”, dijo Robert Pattinson. Claro que el actor no era un recién llegado a ese mundo, pues en Tenet ya había conocido la arquitectura secreta de Nolan y sus exigencias narrativas. Aun así, pidió leer antes de saltar.

Robert Pattinson en La Odisea

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El caso de Mia Goth

La que vivió un proceso todavía más cerrado fue Mia Goth, quien para Happy Sad Confused contó que audicionó para La Odisea con páginas falsas, sin relación con el guion real. El material entregado servía para probar tono y presencia, en lugar de revelar cosas de la película.

Fue hasta después cuando recibió la poco habitual condición de aceptar el papel antes de leer el libreto completo y antes de conocer con claridad a su personaje.

“Conseguí el trabajo y luego descubrí que tenía que aceptar el proyecto antes siquiera de poder leer el guion y saber cuál era el papel. Así que fue un proceso nuevo. Entonces dije: ‘Sí, estoy dentro’. Y después de eso, me dieron el guion.”

Goth interpreta a Melantho, una de las sirvientas del palacio de la reina Penélope. Su entrada al proyecto fue muy diferente a la de Pattinson, Damon o Hathaway, quienes ya habían participado en otras grandes producciones.

La confusión de Robert Pattinson con el argumento de Tenet

La relación entre Pattinson y Nolan tiene el antecedente de Tenet, película con la que el actor bromeó varias veces sobre lo difícil que le resultaba explicar la película, incluso después de haberla filmado como uno de sus protagonistas. En una entrevista con GQ en 2020, Pattinson admitió que, aunque ya hubiera visto el filme terminado, no sabía si podría explicarlo con seguridad. También contó que había llamado a su asistente para preguntarle qué debía decir sobre la trama porque no tenía idea de cómo resumirla.

Robert Pattinson en Tenet

En otra entrevista con Esquire, Pattinson dijo que hubo meses de rodaje donde no estaba seguro de entender lo que ocurría. Incluso recordó haber hecho una pregunta el último día y descubrir que su lectura de una escena estaba demasiado equivocada:

“Cuando las estás haciendo, hubo meses enteros en los que pensaba: ‘¿Estoy…? Honestamente, no tengo idea de si siquiera estoy entendiendo vagamente lo que está pasando’. Y sí, definitivamente se lo decía a John David. El último día le hice una pregunta sobre lo que estaba ocurriendo en una escena y mi interpretación del personaje era tan profundamente equivocada. Y él reaccionó como: ‘¿Has estado pensando esto todo el tiempo?’”

Pese a la confusión, Robert Pattinson no desperdició la oportunidad de formar parte de La Odisea, con su correspondiente lectura de guion, claro, para no perder el hilo del argumento. En este tenor, Antinoo, el personaje de Rob, es uno de los hombres que ambicionan el trono de la isla de Ítaca ante la ausencia del rey Odiseo; su táctica será seducir a la reina Penélope, quien se encuentra vulnerable ante el prolongado viaje de su esposo.

Con un presupuesto de 250 millones de dólares, La Odisea de Christopher Nolan se estrena en salas de cine el 16 de julio.

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