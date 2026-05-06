Melissa Barrera habla sobre su despido de ‘Scream 7’: ‘Solo pudieron hacer esa película recurriendo al bait de la nostalgia’

Melissa Barrera volvió a hablar de su salida de Scream 7 y del costo profesional que tuvo pronunciarse sobre el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. La actriz mexicana, que protagonizó el relevo generacional de la saga junto a Jenna Ortega, recordó el periodo posterior a su despido como una etapa de incertidumbre y mucho desgaste mental.

¿Por qué despidieron a Melissa Barrera de Scream 7?

El conflicto comenzó a finales de 2023, cuando Melissa Barrera compartió en Instagram mensajes sobre el exterminio en Gaza, llamados a la paz, enlaces de apoyo a organizaciones palestinas y críticas contra el gobierno de Israel.

Spyglass la despidió de la séptima película y afirmó en ese momento que tenía “cero tolerancia al antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma”. En su respuesta, Melissa afirmó que ningún gobierno debía quedar fuera de la crítica y que su postura estaba guiada por la defensa de los derechos humanos y la paz.

Melissa Barrera en Scream 6

Tras su salida, el proyecto sufrió más movimientos. Jenna Ortega tampoco volvió, el director Christopher Landon dejó la película y la saga terminó reacomodándose alrededor del regreso de figuras veteranas.

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Esa vuelta de tuerca trajo a Neve Campbell al frente de la franquicia, después de que la actriz se había apartado de Scream 7 por desacuerdos salariales. La producción encontró en Sidney Prescott una forma de rescatar confianza entre los fans… pero tal vez el resultado final no fue lo que mucho esperaban.

Melissa Barrera habla sobre su despido y cómo Scream 7 usó el bait de la nostalgia

En entrevista con Variety, Barrera habló de la película que terminó avanzando sin ella. La actriz dijo: “La única forma en que pudieron hacer esa película después de lo que pasó fue recurriendo al bait de la nostalgia tanto como fuera posible”. También cuestionó el desempeño económico del filme en taquilla:

“Creo que mintieron sobre las cifras. No creo que haya recaudado tanto dinero. Pero en la puerta del teatro [en relación a su nueva obra de teatro musical, Titanique] firmo cosas de Scream todas las noches. La gente que me quiere por esas películas viene a ver la obra, y eso nunca podrán quitármelo.

Al preguntarle si sintió que el reparto que volvió a Screm 7 había cruzado una línea, ella respondió: “Oh, cien por ciento. Creo que todos. Y tienen que vivir con eso”.

Melissa Barrera y Jenna Ortega en Scream 6

Barrera confesó que, después de su despido, atravesó casi diez meses sin trabajo y con muy pocas muestras reales, ni siquiera de Jenna Ortega, de apoyo dentro de la industria:

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“Recibí algunos mensajes de apoyo de personas de la industria, pero lo que descubrí es que los mensajes privados sin acciones no significan nada. Y yo tenía fe. Pensaba: ‘Alguien se va a acercar para ayudarme. Es cuestión de tiempo’. ¿Sabes quién fue la única persona? Boots Riley. Lo amo. Se puso en contacto conmigo diez meses después. Me mandó un mensaje en agosto de 2024 y me dijo: ‘Tengo un papel para ti en mi película’. Le doy crédito porque literalmente fue la única persona en la industria que se acercó y me dijo: ‘Déjame ayudarte’”

Melissa habla sobre Javier Bardem y Susan Sarandon

Barrera mencionó a Javier Bardem como una de las voces que más admira por su postura sobre Palestina. También habló con cariño de Susan Sarandon, quien fue despedida por su agencia tras comentarios relacionados con Israel y Gaza. Sarandon la ha apoyado mucho e incluso asistió a la función inaugural de Titaníque: “Es una ícono. La amo. Es un gran modelo a seguir”, expresó.

Aunque Barrera no mostró arrepentimiento por haber hablado, sí reconoció fue una crisis personal profunda al recibir castigo profesional por algo que ella veía como una postura ética: