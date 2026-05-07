Melissa Barrera no necesita de ‘Scream’: Todo sobre ‘Inhabit’, la nueva película de horror protagonizada por la actriz mexicana que llegará a Cannes

El despido de Scream 7 no fue impedimento para continuar con su carrera

Melissa Barrera regresa al cine de horror con un proyecto, justo en un momento delicado y extraño para su carrera. Después de meses llenos de polémicas y rumores sobre un supuesto veto en Hollywood, la actriz mexicana de 35 años encontró un nuevo refugio creativo en Inhabit, una producción psicológica y sobrenatural que debutará ante compradores internacionales en el mercado de Cannes.

Variety reveló la noticia solo un día después de que Barrera hablara sobre el impacto que tuvo su salida de Scream 7. La actriz, que en otro momento parecía destinada a convertirse en el rostro principal de aquella saga, ahora toma distancia de Woodsboro para entrar en un territorio mucho más oscuro y perturbador.

La caída de Melissa Barrera

Fue en 2023 cuando la actriz publicó mensajes en redes sociales donde criticaba los ataques israelíes sobre Gaza y compartía textos de organizaciones humanitarias y académicos especializados en genocidio y colonialismo. Spyglass anunció poco después que Barrera quedaba fuera de la séptima entrega, bajo el argumento de “cero tolerancia” hacia el antisemitismo. Barrera nunca atacó a una comunidad religiosa ni étnica; sus críticas estaban dirigidas hacia un gobierno y una operación militar.

Melissa Barrera para la revista People

Como consecuencia, la actriz fue apartada de la agencia WME y pasó meses sin conseguir trabajo. En su entrevista con Variety, reconoció que llegó a pensar que su carrera había terminado. El caso detonó nuevas conversaciones sobre lo delicada que es la libertad de expresión en Hollywood, especialmente porque otras figuras también tuvieron problemas tras hablar sobre Israel y Palestina.

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Susan Sarandon perdió representación profesional. Maha Dakhil dejó su puesto en el consejo de CAA después de una polémica digital. La periodista y creadora infantil Ms. Rachel recibió campañas de hostigamiento por compartir mensajes sobre niños palestinos afectados por la guerra. Javier Bardem sigue recibiendo críticas por sus comentarios explícitos sobre el genocidio en Gaza. Los casos son varios, pero insuficientes para la magnitud de un exterminio humano.

En Broadway, Melissa Barrera encontró una nueva etapa gracias al musical “Titaníque”, donde interpreta a Rose Dawson, y ahora parece decidida a construir un camino lejos de los grandes estudios que alguna vez persiguió.

Todo sobre Inhabit, la nueva película de Melissa Barrera

Variety reveló que Melissa Barrera protagonizará Inhabit, una cinta escrita y dirigida por Adam Alleca, cineasta conocido por proyectos como The Last House on the Left y Delirium. Aunque el anuncio se realizó alrededor del mercado cinematográfico de Cannes, los primeros detalles de la película permanecieron ocultos en los comunicados iniciales.

Inhabit es la historia de una mujer que trata de rehacer su vida después de un acontecimiento traumático. Su intento de comenzar de nuevo la lleva a un complejo habitacional deteriorado donde empiezan a surgir fenómenos violentos y figuras que parecen romper su percepción de la realidad. La producción estará respaldada por Logical Pictures Group y Cinemachine; el proyecto comenzará ventas internacionales en Cannes, uno de los espacios más importantes para financiar y distribuir cine de género.

Melissa Barrera en Scream 7

Adam Alleca describió la película como una fusión de horror psicológico y terror sobrenatural. Confesó que su inspiración reside en obras como El bebé de Rosemary y El Exorcista.

¿Melissa volverá a la saga Scream?

Aunque parte del fandom todavía pide el regreso de Melissa Barrera y Jenna Ortega, las declaraciones recientes de la actriz nos dicen que la relación con la franquicia quedó fracturada sin posibilidad de conciliación.

Barrera incluso lanzó comentarios muy duros sobre Scream 7, en los que afirmó que la producción recurrió al “bait de la nostalgia” para sobrevivir tras perder a sus protagonistas más recientes. También insinuó que las cifras financieras alrededor de la película fueron exageradas por Paramount.

La nueva entrega decidió recuperar figuras clásicas como Neve Campbell y Matthew Lillard, en un intento por reconstruir la confianza del público después del caos detrás de cámaras.

Melissa Barrera tendrá la oportunidad de volver a brillar en el cine de terror, pero en un hogar diferente y bajo sus términos.

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