Javier Bardem critica el despido de Susan Sarandon tras hablar sobre el genocidio en Gaza a manos de Israel: ‘El sistema está mal’

Javier Bardem volvió a pronunciarse sobre Palestina para hablar sobre el costo profesional que puede tener una postura política en Hollywood. El actor español, quien ha usado alfombras rojas y ceremonias para pedir el fin de la violencia en Gaza, defendió el derecho de sus colegas a hablar sin perder trabajo por ello, como Susan Sarandon.

Javier Bardem y el precio de hablar sin miedo

Bardem hace tiempo que convirtió su presencia pública en una extensión de sus convicciones. En los Emmy apareció con una kufiya y dijo a Variety que no podía trabajar con alguien que justificara o apoyara el genocidio en Gaza, una frase que lo puso en una zona bastante incómoda para una industria que en los últimos años prefiere guardarse los pensamientos polémicos.

El actor también condenó los ataques de Hamas del 7 de octubre, a los que llamó “un crimen horrible cometido por Hamás: no hay suficientes periódicos ni televisores para decirlo.”. Aun así, su crítica principal se fue a la respuesta de Israel contra los civiles en Gaza y al silencio de quienes prefieren no involucrarse.

Susan Sarandon en 2021

En los Oscar, Bardem presentó junto a Priyanka Chopra Jonas y cerró su intervención con la frase “no a la guerra y Palestina libre”. Él esperaba abucheos, según contó, recordando el caso de Vanessa Redgrave en 1978; recibió aplausos.

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Bardem habla sobre Susan Sarandon

El caso de Susan Sarandon apareció en la entrevista de Bardem como ejemplo del costo profesional que implica hablar sobre lo que la mayoría prefiere ignorar. La actriz fue despedida por su agencia tras hablar sobre el genocidio en Gaza a manos de Israel, una consecuencia que para Bardem es síntoma de algo más grande y oscuro. “Eso demuestra lo mal que está todo este sistema”, afirmó. “Ella fue una de las primeras en hablar de eso. Y luego recibió ese castigo profesional”.

Bardem admitió que él también ha escuchado sobre proyectos y campañas que habrían desaparecido por su postura.

“Sí, he oído cosas: que te iban a llamar para ese proyecto, pero ya no se hizo. O que esta marca te iba a pedir que hicieras la campaña, pero no pueden. No pasa nada. Vivo en España. Los estudios estadounidenses no son el único sitio.”

Su regreso en Dune: Parte 3

Bardem regresará como Stilgar en Dune: Parte Tres, la tercera película de Denis Villeneuve basada en el universo de Frank Herbert. La cinta tiene estreno programado para el 18 de diciembre de 2026.

La historia adapta la novela “El Mesías de Dune” y continúa el camino de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, después de los sucesos de Duna: Parte Dos. El reparto también incluye a Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson.

Stilgar, el líder fremen al que Bardem da vida, fue una pieza imprescindible en el ascenso de Paul. Su fe absoluta en el joven mesías nos habla sobre el problema de la manipulación religiosa y el uso de la creencia como herramienta de poder, temas que el actor comentó en su nueva entrevista:

Javier Bardem en Dune

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“Como seres humanos, todos necesitamos encontrar la manera de reconciliarnos con nuestra condición humana. Algunos eligen la religión para lograrlo. Stilgar es uno de ellos. Y la defensa que hace Stilgar de Paul nos lleva a una situación extrema. Pero de eso se trata hoy: de justificar religiosamente el bombardeo de países. La religión es un arma muy peligrosa de manipulación y miedo, y una herramienta para excusar la violencia más horrible. Y eso se ve en Stilgar, porque, en la tercera película, ahora vemos las consecuencias.”

Además de su contribución a la saga Dune, Bardem es famoso por Sin lugar para los débiles, película que le valió el premio Oscar por su excelso trabajo como Anton Chigurh. También lo vimos brilla en títulos como Skyfall, The Sea Inside, Vicky Cristina Barcelona, Being the Ricardos, Before Nightfalls y Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar.