‘Toy Story 5’: El director Andrew Stanton explica por qué la saga sigue después de más de 30 años

Después de más de tres décadas junto a Woody y Buzz, la saga protagonizada por juguetes no parece estar cerca de terminar. Andrew Stanton, coguionista de la primera ‘Toy Story’, guionista principal de las primeras tres entregas de la saga, colaborador clave en el guion de ‘Toy Story 4’ y ahora coguonista y codirector de ‘Toy Story 5’, asegura que la franquicia no se está extendiendo de forma forzada, sino como una continuación natural de una historia que, para él, nunca dependió únicamente de Andy.

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¿Por qué ‘Toy Story’ podía seguir después de Andy?

Stanton explicó que su permanencia en la franquicia no fue algo planeado desde el inicio, aunque tampoco lo considera una sorpresa absoluta. Su vínculo con estos personajes comenzó desde la primera película, cuando Pixar apenas abría un camino inédito para la animación por computadora. Desde entonces, el cineasta también dirigió títulos como ‘Buscando a Nemo’ y ‘WALL-E’, pero ‘Toy Story’ siguió funcionando como una especie de raíz creativa.

Escena del primer avance de ‘Toy Story 5’ (imagen: Pixar)

La clave, según Stanton, está en entender que la historia no tenía que morir con el cierre del arco de Andy. Cuando el equipo logró resolver la trama de ‘Toy Story 3’, alrededor de 2008, el director empezó a pensar en una posibilidad más amplia: si los juguetes pasan de un niño a otro en la vida real, también podían hacerlo en la ficción. “¿Y si fuera más allá?”, recordó Stanton al hablar de esa idea.

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Por eso, ‘Toy Story 4’ no era necesariamente el final de todo. Para Stanton, esa película abría los años de Bonnie. Aunque algunos actores llegaron a hablar públicamente de una despedida definitiva, él sentía que el arco de la niña todavía no estaba completo.

Bonnie, las pantallas y una nueva amenaza para los juguetes

‘Toy Story 5’ llevará esa etapa de Bonnie hacia un conflicto muy actual. La nueva película presentará a Lilypad, un dispositivo que empieza a quitarle la atención de la niña a sus juguetes. Stanton contó que incluso pidió revisar si el nombre estaba registrado o si pertenecía a algún producto real, porque quería usarlo para esta nueva presencia tecnológica dentro de la historia.

El tema del tiempo frente a pantallas no es nuevo, pero Stanton considera que todavía no tiene una respuesta cerrada. De hecho, esa falta de solución clara fue lo que le dio fuerza dramática al conflicto. Para él, la película no trata simplemente de decir que hay que eliminar la tecnología. “No se trata solo de ‘deshazte de ello’”, señaló.

Esa precisión importa porque evita reducir la historia a una moraleja fácil. La tecnología no va a desaparecer, igual que la televisión no desapareció para generaciones anteriores. Lo que la película busca explorar es cómo cambia el juego cuando la atención infantil se desplaza hacia otro tipo de estímulos. En ese sentido, la amenaza no es solo Lilypad, sino la posibilidad de que la imaginación pierda terreno frente a una pantalla.

Una saga pensada para durar

Stanton tampoco se siente cómodo con la forma en que los números de las secuelas pueden hacer que ‘Toy Story’ parezca una franquicia convencional. Para él, no se trata de repetir una fórmula, sino de pensar el mundo de los juguetes como una historia larga, capaz de acompañar distintas etapas de la infancia.

‘Toy Story 5’ (imagen: Empire)

La nueva entrega también pondrá más atención en el poder del juego y la imaginación, un tema que la saga ya había tocado, pero que ahora parece ocupar un lugar más directo. En lugar de limitarse al reencuentro con personajes queridos, ‘Toy Story 5’ busca preguntarse qué significa jugar en una época donde los niños crecen rodeados de tecnología desde muy temprano.

Stanton contó que, al terminar la mezcla de sonido en Skywalker Ranch, pudo ver la película menos como un rompecabezas de producción y más como una historia viva. Después de tantos años trabajando con estos personajes, esa distancia le permitió reencontrarse con la ilusión que sostiene a la saga: olvidar por un momento todo el trabajo detrás de cámara y creer que Woody, Buzz y los demás siguen ahí, viviendo sus propias aventuras.

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