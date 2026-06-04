Tom Holland explica por qué sigue interpretando a Spider-Man pese a haber dicho que lo dejaría a los 30 años

Es verdad, Tom Holland acaba de cumplir 30 años este 1 de junio, pero en lugar de despedirse de Spider-Man por la paz, está a punto de estrenar una nueva película como Peter Parker. El actor británico tuvo que hacerle frente a una vieja frase suya que parecía ponerle fecha de caducidad al personaje en Sony y Marvel Studios. Ahora recalibra sus palabras y sostiene que aquella declaración tenía más lecturas de las que muchos imaginaron.

¿Por qué Tom Holland no se ha retirado como Spider-Man?

Es necesario remitirnos hasta el año 2021, cuando Holland le dijo a GQ algo que tarde o temprano lo perseguiría: “Si interpreto a Spider-Man después de los 30, habré hecho algo mal”. Ahora, con tres décadas de vida en el mundo y una nueva película del superhéroe en camino, el actor explicó que aquello no era una sentencia definitiva.

En una nueva entrevista que funciona como promoción para La Odisea de Christopher Nolan, Holland le dijo a GQ que volvió a ver la cita y se quedó pensando en lo que quiso decir entonces: “Creo que el punto era que me encantaría pasar la estafeta, y todavía no lo he conseguido”. El actor añadió que esa idea se habla mucho dentro del estudio, pero después bromeó: “Tal vez tenga que cambiar la cita a 37 años”.

Anne Hathaway y Tom Holland en La Odisea

También admitió otra posibilidad:

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“También podría haber estado intentando presionar a Sony y asustarlos para que pensaran que no iba a hacer Spider-Man 4 ahora que tenía un nuevo contrato en el horizonte. Así que no sé qué pudo haber sido. Tal vez formaba parte de una estrategia para generar miedo. Creo que la verdad es que interpretar a Spider-Man ha sido la alegría de mi vida. Ahora estoy en un lugar donde digo: lo haré mientras me quieran”

La revelación de Bob Iger

En 2019, cuando el acuerdo entre Disney y Sony se rompió temporalmente y el personaje parecía salir del MCU, lo cual provocó todo un escándalo en Hollywood y entre los fans del héroe, el actor intervino de para intentar salvar su lugar dentro de ese universo. Bob Iger, entonces jefe de Disney, contó que Holland se puso en contacto con él y la llamada terminó convertida en una de las anécdotas más famosas del MCU.

“Tom contactó a personas que trabajaban para mí: ¿Podría tener el correo o el número de Bob? Claro, estoy muy protegido y ellos fueron muy cuidadosos. Dije: claro, que me contacte. Hablamos. Básicamente hizo una… lloró por teléfono… era claro que le importaba muchísimo y, de hecho, a nosotros también nos importa mucho él. Así que, después de colgar con él, hice un par de llamadas a nuestro equipo en Disney Studios y luego decidí llamar al director de Sony. Le dije: ‘Tenemos que encontrar la manera de que esto funcione’.”

Ante el panorama, es difícil imagina que Holland pudiera dejar a Peter Parker sin una enorme despedida. El actor ha defendido al personaje fuera de cámara, incluso en momentos donde la decisión dependía de corporaciones gigantes. El control creativo que tiene ahora se muestra en la anécdota reciente compartida por Holland, también para GQ, en la que pidió a Sony mover el calendario de Spider-Man: Brand New Day para poder actuar en La Odisea, de Christopher Nolan.

Zendaya y las siguientes películas de Tom Holland

La vida personal de Holland también vive un momento muy observado. People confirmó en enero de 2025 que él y Zendaya están comprometidos, después de años de relación nacida alrededor de Spider-Man: De Regreso a Casa y confirmada en 2021. Holland habló recientemente de Zendaya como alguien esencial para sostenerse dentro de Hollywood. En el podcast Good Hang, de Amy Poehler, la llamó su “salvavidas”, porque entiende de primera mano las presiones de la industria:

“Hay altibajos. Pasas de estar filmando una película, que es cuando todos nos sentimos más cómodos, a hacer una gira de prensa, que se siente como si estuvieras expuesto sobre un escenario. Es muy agradable tener a alguien que entiende eso de una manera tan personal, para que puedan tranquilizarse mutuamente o levantarse el ánimo cuando hace falta. Es una salvavidas. No puedo imaginarme haciendo lo que hago sin ella.”

Las próximas películas de Tom Holland son La Odisea (16 de julio), donde interpreta al príncipe Telémaco; y Spider-Man: Brand New Day (31 de julio), en la que vuelve como Spidey.

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