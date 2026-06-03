Tom Holland sugiere que trabajar con Christopher Nolan le enseñó una mejor forma de hacer películas que Marvel

El actor comparó el nivel de preparación del director con su experiencia en Marvel

El actor Tom Holland llegará a los cines en 2026 con dos proyectos muy distintos: ‘La Odisea’, la nueva película de Christopher Nolan, y ‘Spider-Man: Brand New Day’, su regreso como Peter Parker dentro del MCU. Esa cercanía entre ambos rodajes terminó influyendo en la forma en que el actor quiso trabajar la nueva entrega de Spider-Man. En una entrevista con GQ, Holland explicó que el método de Nolan le mostró un nivel de preparación que no había visto en su experiencia con Marvel.

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¿Qué aprendió Tom Holland al trabajar con Christopher Nolan?

Holland habló de la precisión con la que Christopher Nolan llega al set y de la claridad que tiene sobre cada decisión de su película. El actor comparó esa dinámica con el tipo de producción que conocía desde sus años en el MCU.

Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: IMDb)

“Creo que viniendo del universo Marvel, y creo que esto molestará un poco a Marvel, su nivel de preparación es diferente a todo lo que he visto”, dijo Holland. Luego añadió: “No hay una sola pregunta que puedas hacerle que no pueda responder de inmediato.”

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El actor también describió el trabajo de Nolan como más sencillo de lo que podría suponerse. Aunque el cineasta usa recursos técnicos elaborados cuando los necesita, Holland destacó que su método parte de una idea muy clara sobre la escena y la imagen que busca.

Esa experiencia no quedó como una simple comparación entre directores. Según el actor, el rodaje de ‘La Odisea’ cambió la manera en que quiso enfrentar ‘Spider-Man: Brand New Day’, película programada para estrenarse pocas semanas después del nuevo proyecto de Nolan.

Holland pidió no improvisar ‘Spider-Man: Brand New Day’

El aprendizaje en el set de Christopher Nolan llevó a Holland a exigir más claridad creativa para la cuarta película de Spider-Man. El actor dijo que no quería llegar al rodaje sin una idea sólida sobre la razón de ser de la historia.

“Realmente pude poner las reglas y decir: ‘No vamos a venir al set y resolverlo.’”, recordó Holland. Después explicó la pregunta que quería poner sobre la mesa: “‘Necesitamos saber por qué estamos haciendo esta película, más allá del hecho de que es Spider-Man 4, que va a generar muchísimo dinero y que vamos a tener un verano estupendo. ¿Por qué estamos haciendo esta película?’”

La frase toca un punto delicado para Marvel. CinemaBlend recuerda que algunas producciones del estudio han sido cuestionadas por sus procesos de desarrollo, sus reescrituras y la dependencia de grandes maquinarias de producción. En ese contexto, las palabras de Holland fueron leídas en redes como una crítica al método habitual del estudio.

‘La Odisea’ también le dio más tiempo a Spider-Man

La participación de Holland en ‘La Odisea’ también tuvo un efecto práctico. Según el actor, ese calendario permitió que Marvel y Sony contrataran a Destin Daniel Cretton como director y desarrollaran mejor la historia de ‘Spider-Man: Brand New Day’.

‘La Odisea’, de Christopher Nolan (imagen: Empire)

El actor reconoció que al principio fue una situación difícil para Sony, pero señaló que después todos terminaron agradecidos. También contó que hablaba con productores de Sony sobre lo que estaba aprendiendo en el set de Nolan y cómo podía aplicarse a Spider-Man.

Las declaraciones provocaron burlas y críticas en redes hacia Marvel, pero el punto central está en la comparación profesional. Después de trabajar con Christopher Nolan, Tom Holland quiso que ‘Spider-Man: Brand New Day’ tuviera una razón clara para existir más allá de ser otra secuela rentable del MCU.

Con información de Cinemablend.

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